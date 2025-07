BOJA : bornes élégantes pour jardins et terrasses

Les bornes de jardin BOJA, nouvelle création MODELEC, redéfinissent l’alimentation électrique extérieure. Design élégant, robustesse et sécurité pour sublimer vos espaces outdoor.

MODELEC enrichit sa collection BUBOX avec une innovation qui combine esthétique et performance : les bornes de jardin BOJA. Disponibles en plusieurs finitions et formats, elles s’intègrent parfaitement dans tous les projets paysagers. Conçues pour résister aux conditions extérieures les plus exigeantes, elles offrent une solution fiable et élégante. Une alternative idéale pour équiper terrasses, jardins ou cuisines d’extérieur.

Un design pensé pour l’harmonie des espaces

Les nouvelles bornes BOJA s’inscrivent dans une tendance forte : des équipements techniques qui se fondent dans le décor. Avec leurs lignes minimalistes et une palette chromatique inspirée de la nature – blanc mat, corten, anthracite et vert sauge – elles s’intègrent sans effort aux jardins raffinés ou terrasses modernes. Disponibles en deux hauteurs (23 et 33 cm), elles accueillent un ou deux mécanismes selon les besoins. MODELEC explique que « leur conception assure une résistance optimale et une mise en œuvre facile », un argument qui séduira les architectes paysagistes et les particuliers exigeants.

Polyvalence et solutions pour la mobilité électrique

Ces bornes s’adaptent à une large variété d’usages : cuisine extérieure, porche, terrasse ou espace professionnel. La gamme inclut différentes prises de courant, dont la prise Witty dédiée à la recharge des véhicules électriques – une réponse directe à la montée en puissance des mobilités durables. À cela s’ajoute un éventail de prises internationales. Cela montre l’ambition de BOJA d’accompagner les projets globaux. Puisque les aménagements extérieurs deviennent des espaces de vie à part entière, cela requiert ainsi des solutions techniques aussi esthétiques que performantes.

Fabrication française et installation simplifiée

La robustesse est au cœur de la conception BOJA. Fabriquées en France, ces bornes utilisent de l’acier inoxydable recouvert d’une peinture époxy. Cela assure une finition élégante et une résistance renforcée face aux intempéries. Leur protection IP55 contre les projections d’eau et IK08 contre les chocs garantit des performances durables, même en zones littorales ou climats extrêmes. L’installation est pensée pour être intuitive. Elle repose sur une embase invisible et deux options : piquet pour sols meubles ou fixation par vis pour surfaces dures. Un détail qui fait la différence pour les professionnels du paysage et les particuliers qui souhaitent allier esthétisme et praticité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn