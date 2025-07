Transformez votre jardin en oasis de fraîcheur avec EGO Power+

Avec l’arrivée des beaux jours, le jardin devient un véritable espace de détente et de convivialité. EGO Power+ propose des équipements innovants et écologiques, alimentés par une batterie interchangeable unique.

EGO Power+ offre des solutions innovantes pour simplifier l’entretien de votre jardin. Avec des équipements sans fil et performants, tels que des ventilateurs brumisateurs, des tondeuses et des enceintes extérieures, la marque permet de profiter d’un espace extérieur confortable, pratique et écologique.

Ventilateur brumisateur : la solution idéale contre la chaleur

Quand les températures grimpent, le ventilateur brumisateur EGO FN1000E devient un allié de taille. Compact, sans fil et silencieux, il garantit une sensation de fraîcheur immédiate. Que ce soit en terrasse, au jardin, ou lors de festivals, il s’adapte parfaitement à chaque situation grâce à ses 6 vitesses, son mode turbo et ses 3 niveaux de brumisation. Pilotez-le à distance via l’application EGO Connect et profitez de 3 heures d’autonomie avec sa batterie 56V ARC Lithium™. Il ne se contente pas d’être efficace, il est aussi facile à transporter. Il offre ainsi praticité et performance pour vos journées d’été.

Enceinte extérieure : l’ambiance sonore du jardin

L’été ne serait pas complet sans une ambiance musicale en plein air. EGO Power+ a pensé à tout avec sa première enceinte d’extérieur, la SK1800E. Robuste, étanche et sans fil, elle délivre un son puissant grâce à ses 7 transducteurs et ses 180W RMS. Elle se connecte via Bluetooth sur une portée maximale de 55 mètres. De plus, elle dispose d’un port USB-C pour recharger vos appareils. L’enceinte s’impose comme l’élément incontournable des soirées estivales. Sa batterie peut durer jusqu’à 50 heures. Idéale pour profiter de la musique au jardin, que ce soit lors d’un barbecue ou d’un apéritif entre amis.

Tondeuses et robots : un gazon impeccable sans effort

Entre détente et loisirs, difficile de consacrer du temps à l’entretien du jardin. C’est là que les tondeuses et robots d’EGO Power+ interviennent. Les robots tondeuses RM2000E et RM4000E, conçus respectivement pour des surfaces de 2 000 m² et 4 000 m², assurent une coupe homogène et un mulching de qualité. Ils s’adaptent également aux terrains complexes. Pour des jardins plus grands, la tondeuse autopropulsée LM2236E-SP est un choix idéal. Sa large capacité de coupe de 55 cm et son système Select Cut™ permettent de tondre en toute simplicité et confort, même en fin de journée grâce à ses phares LED. EGO Power+ transforme l’entretien du jardin en une tâche facile et agréable.

Ces équipements s’adressent à ceux qui veulent profiter pleinement de leur jardin cet été. Ils permettent aussi de faire un geste pour la planète. EGO Power+ s’affirme ainsi comme un acteur clé du jardinage moderne, où performance et respect de l’environnement vont de pair.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

