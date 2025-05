EGO Power+ : 3 nouveaux alliés pour un jardin parfait

EGO Power+ annonce le lancement de trois nouveaux outils à batterie. Un trio pensé pour conjuguer efficacité, confort et sécurité dans la tendance croissante de l’électrification des équipements de jardinage.

EGO Power+ élargit sa gamme avec trois nouveaux outils sans fil destinés à un jardinage plus simple, plus rapide et plus sécurisé. Une tronçonneuse élagueuse compacte, une débroussailleuse innovante et un pulvérisateur à dos puissant viennent s’ajouter à leur arsenal. Pensés pour répondre aux besoins des particuliers comme des pros, ces équipements combinent puissance, confort d’utilisation et respect de l’environnement. Avec la compatibilité des batteries ARC Lithium™ 56V, EGO continue de prouver que performance rime avec durabilité.

Une tronçonneuse légère et puissante pour les travaux en hauteur

Conçue pour l’élagage de précision, la nouvelle tronçonneuse CS1200E de EGO Power+ combine maniabilité et puissance. Son guide de 30 cm est couplé à une vitesse de chaîne qui atteint 20 m/s. Cela permet des coupes nettes et rapides, même en hauteur. Avec seulement 2,4 kg sur la balance, elle s’impose comme un outil de choix pour les arboristes professionnels ou les jardiniers avertis. Le frein de chaîne intégré et la lubrification automatique viennent renforcer la sécurité d’usage, tandis que la batterie ARC Lithium™ 56V garantit une autonomie efficace et une recharge rapide.

La débroussailleuse Powerload™, un atout de confort et de précision

La débroussailleuse ST1510E-T Powerload™ se distingue par son système innovant de rembobinage automatique du fil, conçu pour éliminer les manipulations fastidieuses. EGO mise ici sur une prise en main intuitive et personnalisable. C’est combiné avec un manche télescopique et des poignées réglables adaptées à toutes les morphologies. Sa largeur de coupe de 38 cm et sa vitesse modulable permettent une utilisation aussi bien sur des bordures fines que sur des surfaces plus denses. Pensée pour limiter la fatigue, cette débroussailleuse se veut un compagnon de travail aussi pratique qu’efficace.

Un pulvérisateur à dos pensé pour l’autonomie et la durabilité

Le pulvérisateur dorsal BSP3500E complète cette gamme avec une capacité de 15 litres, une pression réglable jusqu’à 24 bars et quatre buses interchangeables. Le confort est au rendez-vous grâce à un harnais ergonomique et une lance en acier inoxydable. L’autonomie annoncée de deux heures permet d’enchaîner les traitements ou nettoyages sans interruption. Le système de double filtration réduit les risques de colmatage, ce qui rend l’appareil fiable même en usage intensif. Cette solution s’adresse clairement aux utilisateurs professionnels en quête de précision, de confort et de performance.

