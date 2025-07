Nettoyage piscine haute technologie : iGarden introduit l’IA à sa gamme K

in

iGarden innove avec sa gamme K de nettoyeurs de piscine. Ces modèles associent un design futuriste à des technologies avancées. Ces modèles autonomes promettent de transformer le nettoyage des piscines.

iGarden révolutionne l’entretien des piscines avec sa nouvelle gamme K de nettoyeurs de piscine. Alliant une autonomie exceptionnelle, un design raffiné et des technologies de pointe, ces nettoyeurs apportent une solution idéale aux propriétaires de piscines. L’intégration de la technologie AI-Inverter™ permet un nettoyage optimisé.

Une autonomie et des performances inégalées

La gamme K d’iGarden est un véritable atout pour les propriétaires de piscines. Ces robots de piscine sont dotés de la technologie exclusive AI-Inverter™ d’iGarden. Grâce à elle, ils peuvent fonctionner sans interruption pendant 2,5 à 8 heures, selon le modèle choisi. Cette performance se distingue par l’optimisation intelligente de la puissance du moteur. Celui-ci ajuste sa consommation en temps réel pour garantir un nettoyage efficace et économiser de l’énergie. Contrairement à d’autres modèles, les nettoyeurs de la gamme K ne nécessitent pas de recharges fréquentes, ce qui simplifie considérablement l’entretien des piscines.

Un autre point fort de cette gamme est la capacité d’automatisation. Grâce à l’AI Schedule, les nettoyeurs peuvent être programmés pour démarrer automatiquement, même si l’utilisateur oublie de les lancer. Cela permet une gestion entièrement autonome, avec des sessions de nettoyage prévues tous les trois jours, pour une piscine toujours impeccable, sans intervention manuelle.

Une navigation intelligente et sans obstacle

La gamme K ne se contente pas d’une autonomie impressionnante. Elle inclut également un système de navigation de pointe, capable de détecter et d’éviter les obstacles. Les nettoyeurs utilisent une combinaison de technologies, telles que la mesure inertielle, le positionnement directionnel et la détection infrarouge. Grâce à cela, ils naviguent avec précision autour des formes complexes de la piscine.

En outre, leur moteur sans balais et leur châssis à chenilles leur permettent de franchir des obstacles de 2 marches, une performance rare dans le secteur. Cette navigation intelligente assure un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles d’accès. Elle garantit une couverture complète, sans angle mort, et ne nécessite aucune intervention humaine.

Design élégant et interface utilisateur intuitive

La gamme K de nettoyeurs iGarden se distingue également par son design. Cette esthétique élite ajoute une touche de modernité à toute piscine. Mais le style n’est pas son seul atout : l’interface tactile holographique facilite grandement l’utilisation. Elle rend l’expérience plus intuitive et élégante. Exit les boutons classiques, le contrôle devient simple, précis et accessible à tous, même sans expertise technique.

Le lancement de cette gamme représente une avancée de taille dans l’univers des équipements de piscine. Le directeur produit d’iGarden l’a d’ailleurs souligné : « Nous ne lançons pas simplement un produit, mais une nouvelle ère d’entretien intelligent, sans effort, et à la pointe de l’élégance. » Cette innovation pourrait bien redéfinir l’avenir de l’entretien des piscines. Elle conjugue performance, autonomie et style.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

