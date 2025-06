Interrupteurs connectés : élégance et innovation MODELEC

MODELEC transforme la maison connectée en un véritable écrin de confort et de design. Grâce à ses interrupteurs domotiques intégrés, l’habitat devient intelligent, personnalisé et élégant.

La maison connectée prend une nouvelle dimension avec MODELEC, spécialiste français de l’appareillage électrique haut de gamme. Avec des solutions domotiques directement dans ses interrupteurs connectés, la marque propose une gestion intelligente et personnalisée des espaces de vie. Du contrôle de l’éclairage à la régulation thermique, ces équipements transforment les habitats résidentiels et tertiaires en lieux à la fois fonctionnels et esthétiques.

Interrupteurs innovants au service de l’intelligence domestique

La domotique permet aujourd’hui de gérer et de piloter de multiples équipements à distance pour assurer un confort inégalé. MODELEC a su tirer parti de cette technologie grâce à ses interrupteurs capables de contrôler l’éclairage, la température, ou même les stores. Ce système s’appuie sur un protocole de communication performant : KNX, référence en matière d’installation domotique. Grâce à cette technologie, les différents appareils de la maison se synchronisent. Ainsi, ils peuvent être commandés via une application centralisée. C’est faisable qu’il s’agisse de piloter chaque fonction ou de créer des ambiances sur mesure adaptées à tous les moments de la journée.

Solutions diversifiées pour tous les types de projets

MODELEC met à disposition différentes solutions domotiques pour répondre aux exigences variées des projets modernes. La solution intégrée est disponible uniquement dans la collection Confidence. Elle intègre la domotique directement dans le mécanisme de l’interrupteur pour permettre une gestion fluide et rapide de jusqu’à six fonctions par appareil. Cela simplifie le travail des intégrateurs et plus besoin d’ajouts externes ou de contrôles supplémentaires. La programmation est d’autant plus facilitée grâce à l’application KNX de Hager.

À côté de cela, la solution semi-intégrée offre encore plus de flexibilité, avec un module pré-câblé THEBEN. Elle propose jusqu’à 15 fonctions par interrupteur. Les collections M, Confidence et Fascination proposent cette option afin de personnaliser le protocole domotique utilisé. De plus, l’ajout d’un variateur Bluetooth dans les collections M et Confidence permet de contrôler l’éclairage et les ouvrants. Cela se fait via une simple pression ou grâce à une application smartphone pour rendre l’interaction avec les équipements plus intuitive.

Alliance du design et de la technologie

Au-delà de leur côté pratique, les solutions domotiques de MODELEC ont été pensées pour s’intégrer parfaitement dans l’esthétique des intérieurs modernes sans avoir à ajouter d’écrans ou d’éléments externes. La marque maintient une ligne design épurée et elle mise sur des fonctionnalités de haute technologie. Quel que soit le projet, que ce soit pour un habitat résidentiel ou pour un espace tertiaire, MODELEC s’adapte à tous les besoins avec des solutions qui allient confort, innovation et esthétique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn