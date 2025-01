Robert Eggers révèle le film d’horreur le plus terrifiant de 2026 !

Le réalisateur Robert Eggers, connu pour ses explorations sombres et historiques du genre horreur, prépare un nouveau projet ambitieux. Après son succès avec Nosferatu, il s’attaque à une nouvelle légende mythologique : les loups-garous.

Le film, intitulé Werwulf, se déroule en Angleterre au XIIIe siècle. Ce thriller mêle habilement horreur et intrigue historique pour transporter le public dans une époque imprégnée de mystère et de terreur.

Reconnu pour son attention obsessionnelle aux détails historiques, le réalisateur a choisi cette fois de se concentrer sur l’Angleterre médiévale. Il veut que son film soit ancré dans un contexte authentique. L’un des aspects marquants du projet réside dans l’utilisation du moyen anglais, langue de l’époque. Ce choix traduit le souci du réalisateur pour la véracité historique. En plus de cela, des annotations en vieil anglais viendront renforcer l’immersion dans cette époque lointaine.

Contrairement à ses précédents films, où Eggers a opté pour des tons sombres et monochromes, Werwulf sera tourné en couleur. Dans le passé, il a utilisé le noir et blanc, notamment dans Nosferatu. Le réalisateur semble maintenant vouloir offrir une expérience visuelle plus intense et percutante. Ce choix permettra de renforcer la tension et l’horreur de l’intrigue. L’aspect esthétique s’annonce donc essentiel pour le film.

Eggers s’associe à nouveau à la société de production Focus Features pour Werwulf, après leur collaboration réussie sur The Northman. Cette collaboration promet de nouvelles découvertes visuelles et narratives. Pour Werwulf, Il s’associe au poète et scénariste islandais Sjón. Ce dernier a déjà contribué à l’écriture de The Northman. Leur duo créatif est l’un des éléments attendus avec impatience. En plus de ce partenariat, le film sera produit par Eleanor et Chris Columbus.

Un succès qui dépasse les attentes

Le dernier film d’Eggers, Nosferatu, a fait sensation. Il a rapporté 156 millions de dollars après sa sortie en décembre dernier. Bien que le film ait divisé la critique, il a été salué pour son ambiance unique. Le ton mélancolique de l’histoire a également attiré les spectateurs. Cette réussite augure bien de l’avenir de Werwulf. Avec des attentes aussi élevées, le film pourrait bien surpasser les précédents succès du réalisateur. Il est prévu pour sortir le 25 décembre 2026.

Les détails de l’intrigue et du casting de Werwulf restent encore flous. Cependant, l’enthousiasme autour de ce projet est palpable. Robert Eggers, avec sa maîtrise parfaite de l’histoire et de l’horreur, semble prêt à surprendre une fois de plus son public. Les amateurs de cinéma d’horreur historique ont de quoi se réjouir.

