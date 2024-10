La science a parlé : Ce film d’horreur est désigné comme LE PLUS TERRIFIANT de tous les temps !

Vous vous demandez quoi regarder pour vous plonger dans l’ambiance d’Halloween ? Grâce à une initiative scientifique, le choix devient plus facile. Le Science of Scare Project a pour mission de déterminer, avec précision, quels films nous font le plus peur. Apparemment, le film d’horreur le plus terrifiant à visionner pour Halloween, c’est Sinister !

Une méthode scientifique pour mesurer la peur chez le téléspectateur

Le projet repose sur une méthode innovante. Un panel de 250 participants regarde une sélection de films d’horreur tout en étant équipé de moniteurs de fréquence cardiaque. Ces appareils mesurent les battements de cœur en temps réel. Ils fournissent alors des données sur l’excitation et le stress des spectateurs.

C’est de cette manière qu’on a pu déterminer le film d’horreur le plus horrifiant, qui est Sinister. En 2023, le projet a introduit un « Scare Score » allant de 0 à 100. Il combine la fréquence cardiaque et sa variabilité, pour un aperçu encore plus objectif de l’impact de chaque film.

Quoi qu’il en soit, le grand gagnant de cette année est Sinister. Ce long-métrage est sorti en 2012 et il a été réalisé par Scott Derrickson. On retrouve Ethan Hawke dans le rôle principal. Le film d’horreur Sinister a obtenu une indice de peur s’élevant à 96/100. L’histoire suit un écrivain de livres sur des crimes réels, qui emménage avec sa famille dans une maison marquée par des meurtres horribles. Les résultats montrent que les participants ont vu leur fréquence cardiaque passer de 64 bpm à 86 bpm en moyenne. Le pic étant à 131 bpm lors des moments les plus intenses.

À part Sinister, quel film d’horreur regarder pour Halloween ?

Derrière Sinister, le film Host arrive en deuxième position avec un Scare Score de 95/100. Ce film, tourné en mode Zoom pendant le confinement, a été un véritable succès d’angoisse. Viennent ensuite The House (ou Skinamarink) avec un score de 91/100, et Insidious, qui atteint 90/100. Le classement des films d’horreur les plus terrifiants à voir absolument pour Halloween inclut également d’autres titres. Citons notamment Conjuring : Les Dossiers Warren (88/100) et Hereditary (81/100).

Dans le top 50 de 2024, des films récents comme Oddity et Stopmotion montrent que le genre continue d’évoluer. Ces classements se basent sur des données concrètes et offrent une nouvelle perspective sur l’impact émotionnel du cinéma d’horreur. Les amateurs de sensations fortes ont donc de quoi se réjouir pour cette saison !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.