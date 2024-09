The Deliverance : la fin du film d’horreur de Netflix expliquée

Envie d'une petite dose de gore avant la rentrée ? La fin de The Deliverance, le nouveau film d'horreur qui ébranle Netflix saura certainement vous mettre dans l'ambiance. Au style de L'Exorciste, ce film apporte une touche de modernité dans un monde où le diable se présente sous une autre forme…

Comment se termine le film d'horreur Netflix The Deliverance ? Réalisé par Lee Daniels, ce film nous fait découvrir les horreurs surnaturelles et les traumatismes familiaux sous un autre angle. Après que sa famille soit plongée dans une spirale de terreur et de désespoir, Ebony Jackson (Andra Day) va tenter le tout pour le tout afin de se sauver et sauver ses enfants des esprits démoniaques qui menacent leur existence. Comment cette confrontation finale va se solder ? Ne ratez pas les détails de la fin de The Deliverance dans ce qui suit !

Lorsque la situation familiale apporte son grain de sel

La famille Jackson emménage dans une nouvelle maison en espérant un nouveau départ, mais découvre rapidement qu'ils ne sont pas seuls. Sauf que cette maison est hantée par des esprits maléfiques. Des phénomènes étranges, comme un essaim de mouches et des bruits inquiétants, apparaissent. Le jeune André devient le point focal des activités paranormales, prétendant avoir un ami nommé Trey dans le sous-sol.

Cependant, les troubles familiaux d'Ebony ne vont rien arranger. Ayant récemment quitté le père de ses enfants et luttant contre une dépendance à l'alcool, elle est confrontée à un dossier du Département des services à l'enfance (DCS) tout en s'occupant de sa mère malade, Alberta (Glenn Close).

The Deliverance : une fin qui nous laisse froid dans le dos

La tension culmine lorsque l'aîné de la famille, Nate (Caleb McLaughlin), est possédé et tente de noyer André. Consciente de la gravité de la situation, Ebony décide de demander de l'aide au révérend Bernice James (Aunjanue Ellis-Taylor), une experte en exorcisme. Si au tout début, elle était réticente à l'idée de demander de l'aide, elle est maintenant plus que convaincue de l'existence des forces maléfiques qui hantent la maison.

Les deux femmes commencent à entreprendre un rituel de délivrance dans la maison. Pendant le rituel, André se transforme en une version démoniaque d'Alberta et attaque James, la blessant mortellement. Avant de mourir, James confie à Ebony l'eau bénite et lui rappelle que la clé pour vaincre le démon est de surmonter sa peur.

Est-ce qu'Ebony arriva à délivrer son fils du mal ?

Ebony doit alors affronter seule le démon qui possède son fils. Elle utilise l'eau bénite et se retrouve transportée dans un espace onirique. Pour s'en sortir, elle se remémore des moments heureux avec André. Elle va aussi entendre la voix de sa mère lui conseillant de parler à Dieu. C'est ainsi qu'Ebony puise dans sa foi pour combattre le démon.

Elle récite des versets bibliques et parle en langues, parvenant finalement à chasser le démon dans une explosion de flammes. Lorsque le combat prend fin, Ebony retrouve André endormi paisiblement sur le sol, redevenu normal. La délivrance est accomplie, et bien que la famille ait survécu à l'épreuve, des doutes planent. Est-ce que c'est la fin de cauchemar !

En plus d'être un film d'horreur, The Deliverance met en lumière les séquelles que peuvent laissés les traumatismes intergénérationnels. Ce film nous a fait également découvrir jusqu'où une mère peut aller pour protéger sa famille malgré ses propres démons. Il faut croire que les blessures profondes et non guéries qui nous hantent peuvent être plus terribles que les forces surnaturelles qui nous veulent du mal…

