Attention ! Ces films d’horreur disparaissent bientôt de Netflix !

Halloween arrive, et avec lui, l’envie de frissonner devant des films d’horreur. Mauvaise nouvelle : certains classiques vont bientôt quitter le catalogue d’une plateforme populaire. Voici 5 films d’horreur à ne pas manquer avant leur disparition de Netflix !

La Nonne, un des 5 films d’horreur qui quittent Netflix

La Nonne plonge le spectateur dans une ambiance terrifiante avec l’histoire d’une jeune nonne retrouvée morte dans une abbaye roumaine. Pour élucider ce mystère, le Vatican envoie un prêtre tourmenté et une novice. En affrontant des forces maléfiques, ils mettent leur foi à l’épreuve dans un affrontement entre le bien et le mal. Ce film captivant, riche en suspense, est à voir avant son départ le 26 octobre.

Les Noces Funèbres, à voir à tout prix avant Halloween

Vous avez tout intérêt à regarder ce film d’horreur, réalisé par Tim Burton et Mike Johnson, avant sa disparition de Netflix le 31 octobre. Le film Les Noces Funèbres nous entraîne dans un univers fantastique du XIXe siècle. Victor, un jeune homme, se retrouve accidentellement marié à une mystérieuse mariée morte. Il découvre alors un monde coloré parmi les morts. Néanmoins, il se rend vite compte que son amour pour sa véritable fiancée, Victoria, reste indéfectible. Ce mélange d’humour noir et d’émotion offre une vision unique de la mort et de l’amour.

Dark Shadows, à quand la disparition de ce film d’horreur de Netflix ?

Dans Dark Shadows, Barnabas Collins (Johnny Depp) est un vampire libéré de sa tombe après deux siècles. Adapté d’une série télé culte, ce film met en scène une famille maudite et leurs mésaventures face à une sorcière rancunière. Avec une esthétique gothique et un humour décapant, le film nous plonge dans un monde où passé et présent s’entremêlent. Ne ratez pas cette comédie horrifique avant son retrait le 31 octobre.

Van Helsing, un autre film qui quitte bientôt la plateforme

Êtes-vous un fan de Hugh Jackman ? Si oui, vous allez aimer découvrir ou redécouvrir ce film d’horreur dont la disparition de la plateforme Netflix est prévue le 31 octobre. Van Helsing suit les aventures d’un chasseur de monstres qui affronte des créatures mythiques telles que Dracula et le loup-garou. Avec une mise en scène spectaculaire et une atmosphère gothique, ce film réinvente les classiques de l’horreur dans un style palpitant.

Disparition de 5 films d’horreur de Netflix : Barbare

Barbare, un autre film à ne pas manquer, plonge le spectateur dans les légendes et mystères des Carpates. Avec des éléments de suspense et d’horreur, il nous entraîne dans une quête face à des forces maléfiques. La combinaison de l’action et de l’angoisse en fait un film captivant. Attention, il quittera Netflix le 1er novembre, alors assurez-vous de le regarder avant qu’il ne soit trop tard.

