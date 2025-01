Voyez vos peurs à travers les yeux d’un fantôme dans Presence

Et si vous voyiez l’histoire d’une maison hantée à travers les yeux du fantôme ? Dans Présence, Steven Soderbergh mêle science, émotions et horreur pour explorer vos peurs les plus intimes.

Steven Soderbergh propose cette fois une vision unique de la maison hantée. Le spectateur vit chaque scène à travers le regard d’un fantôme. Ce choix artistique transforme une narration classique en une expérience immersive et dérangeante. En nous plaçant dans le rôle de l’entité spectrale, le film brouille la limite entre observateur et observé. Ainsi, il capture l’essence même de ce que signifie être hanté.

Le point de vue du fantôme, voyeurisme et effroi

Inspiré par des œuvres cultes comme Halloween ou Rear Window, Soderbergh renforce le malaise grâce à des prises de vue spécifiques. La caméra plane au-dessus des personnages, envahit leurs espaces intimes et capte leurs conversations secrètes. Ce procédé place les spectateurs dans une posture inconfortable. D’un côté, ils deviennent des voyeurs. De l’autre, ils ressentent l’étrange sensation d’être eux-mêmes surveillés, ce qui crée une tension permanente.

Au-delà du récit, Presence explore un phénomène scientifique fascinant : la « présence ressentie ». Cette sensation étrange, celle d’un être invisible à proximité, se manifeste dans des états comme la paralysie du sommeil ou le deuil. Soderbergh utilise ce concept pour semer un doute subtil. Il invite le spectateur à questionner la frontière entre réalité et perception.

Quand le traumatisme ouvre des portes

Le film illustre aussi les effets des traumatismes sur l’esprit. Un personnage décrit le traumatisme comme « l’ouverture d’une porte ». Cette idée symbolique reflète l’impact des blessures psychologiques, souvent sources d’émotions non résolues. Ces dernières peuvent parfois se manifester sous forme de présences imaginaires. Ainsi, l’auteur rappelle que les fantômes ne sont pas toujours des ennemis. Ils représentent aussi des pertes ou des souvenirs auxquels nous restons attachés.

Contrairement aux films d’horreur classiques, Presence ne se limite pas à des frissons ou des apparitions effrayantes. L’entité au cœur du récit dépasse son rôle d’antagoniste. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, son lien profond avec la famille devient évident. Ce spectre, loin d’être une simple menace, reflète les tensions et les non-dits au sein du foyer. Cela rappelle A Ghost Story, où le fantôme symbolise à la fois absence et mémoire.

La science derrière la perception des présences

Les recherches scientifiques sur les « présences ressenties » apportent une dimension réaliste au film. Des études menées par des chercheurs suisses ont montré que des manipulations sensorielles spécifiques peuvent induire cette sensation. En perturbant le traitement des informations sensorielles, le cerveau peut créer l’impression qu’un être invisible partage l’espace. Cette exploration scientifique enrichit le récit et renforce son ancrage dans la réalité.

Presence va au-delà de l’horreur traditionnelle pour explorer des thèmes universels. Les maisons, généralement perçues comme des refuges sûrs, deviennent ici des lieux de vulnérabilité. Cette inversion crée une tension palpable. Par ailleurs, les relations humaines, marquées par le deuil, la solitude ou l’amour, jouent un rôle central dans le récit. Le spectateur est invité à réfléchir sur la fragilité des espaces perçus comme intouchables.

En combinant horreur, science et émotion, Steven Soderbergh livre un film audacieux et introspectif. Presence, prévu en salles le 24 janvier, dépasse les clichés du genre pour offrir une expérience unique. Ce n’est pas seulement une histoire de fantômes, mais une exploration des liens invisibles qui nous hantent tous.

