L’histoire vraie derrière « The Waterfront » de Netflix, un drame familial qui va vous tenir en haleine !

Saviez-vous que la série Netflix The Waterfront était en réalité tirée d’une histoire vraie ?

The Waterfront n’est pas une simple fresque de crimes familiaux à regarder sur Netflix. C’est une lettre d’amour amère à une époque révolue. Cette série est également un hommage à la complexité des liens familiaux et à la survie face à l’adversité.

La véritable histoire qui a inspiré la série Netflix The Waterfront

Kevin Williamson a imaginé cette nouvelle série dramatique de Netflix. Elle s’inspire directement du vécu du créateur dans une petite ville côtière de Caroline du Nord. Enfant à Oriental, Williamson grandit entouré de pêcheurs, sa propre famille incluse. Le scénariste principal de la série Netflix The Waterfront vit ainsi dans une communauté soudée par la mer et les traditions. Mais aussi, la difficulté croissante à survivre dans un secteur en déclin.

Cela dit, dans les années 80, le contexte économique s’effondre. Surpêche, réglementation accrue et crises économiques frappent la région, ce qui pousse certains à la dérive. Face à la précarité, Wade, le père du créateur de The Waterfront sur Netflix, est tenté par l’illégalité. Il utilise alors ses bateaux de pêche pour faire passer de la drogue. Cette décision aboutira à son arrestation pour trafic de marijuana, plus de 9 T comme le rapporte le magazine Marie Claire.

Williamson a longtemps porté ce fardeau familial. Il l’a d’abord en fiction dans Dawson’s Creek, où le père de Joey purge une peine pour un crime similaire. Avec la série Netflix The Waterfront, il approfondit la faille intime. Le personnage d’Harlan Buckley incarne son propre père, tandis que les autres membres de la famille reprennent librement les traits des siens. Cela inclut entre autres Belle, qui s’inspire de sa mère.

Le showrunner confie qu’il a attendu le décès de son père (2020) pour révéler pleinement cette part sombre de leur histoire. Il affirme que sa famille « n’était pas mauvaise », mais prise dans les filets d’un contexte désespéré. Les enfants Buckley de The Waterfront sur Netflix représentent deux facettes de Kevin Williamson lui-même. D’une part, Bree, en quête de rédemption, qui porte l’addiction à l’extrême. D’autre part, Cane, celui qu’il aurait pu devenir s’il était resté dans sa ville natale.

