Révolution Sensuelle : Les sex-toys à l’IA qui redéfinissent le plaisir

Entamer une relation amoureuse avec une IA girlfriend est déjà assez bizarre, mais de-là à trouver du plaisir sexuel avec un robot, c’est un peu surfait. Pourtant c’est à cela que les sex-toys IA servent.

Et à Singapour, cette invention fait parler les médias et dans le monde, le sujet fait également jaser. Les poupées sexuelles existaient déjà depuis des années, mais là elles passent à un tout autre niveau avec l’intégration de l’intelligence artificielle à l’intérieur.

Les sex-toys IA, un secteur en plein essor

L’invention des objets érotiques datent presque du paléolithique supérieur, mais comme l’homme aime les innovations, ils ont évolué. Et maintenant le secteur des robots humanoïdes sexuels est en plein boum.

Et allez savoir pourquoi, DeepSeek y est pour quelque chose. En effet, si l’IA permet maintenant d’effectuer des tâches administratives plus rapidement, elle peut aussi jouer les conseiller. C’est cette empathie que le marché du sexe exploite désormais.

Des robots sexuels réconfortant, un autre niveau d’originalité

Imaginez utiliser des teledildonics dotés d’une technologie qui leur permet de vous dire que vous avez bien performé. Cela n’a rien de risible. Située dans le sud de la Chine, la société Jinsan Wanmei aussi appelée WM Doll à l’étranger est vraiment en train de douer leurs produits de ce type de programme.

Ces poupées sont alors capables de « comprendre, d’analyser et de réagir pour la première fois ». Et le patron de WM Doll a même mentionné qu’elles peuvent se souvenir de ce qu’elles ont fait avec leur propriétaire, car elles ont une « mémoire à long terme ». Dans un sens, c’est comme avoir un bon serviteur chez soi. Mais à ce qui paraît, si son propriétaire parle mal à son sex-toys IA, il répond sur le même ton.

Les sex-toys IA, une compagnie émotionnelle dans un monde de solitude

Selon les chiffres, les célibataires sont au nombre de 300 millions de personnes rien qu’en fin 2024 en Chine. C’est énorme comme statistique. De ce fait, je n’ose imaginer ce que cela donne au niveau mondial. Et il est dit que cette forte population est souvent sujette à la solitude, c’est pourquoi bon nombre d’entre eux utilisent des sex-toys pour se divertir, et l’IA peut ajouter de l’émotion à l’acte.

Utiliser une poupée sexuelle n’est donc plus seulement déstressant. Ces objets érotiques sont actuellement devenus des compagnons émotionnels. Mais est-ce que cela supplante une vraie relation amoureuse ? Je pense que la réponse à cette question n’est pas unanime. Chacun a son avis sur le sujet.

Des fonctions allant au-delà des pulsions sexuelles

Les robots humanoïdes sexuels autrefois exclusivement employés pour passer à l’acte sont actuellement devenus des aides en Chine. Mais on ignore si ce phénomène s’étendra au monde entier dans quelques années.

En effet, la population chinoise vieillissante atteint maintenant 297 millions de personnes, soit 21,1 % de la population nationale. Cela signifie donc que ces gens auront de plus en plus besoin d’assistance. Et les robots pourvus d’IA peuvent justement remplir ce rôle. De ce fait, du sexe à l’aide-ménagère il n’y a qu’un pas à franchir et je crois que les sociétés chinoises planchent déjà sur cela.

