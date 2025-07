Et si la PlayStation 6 était propulsée par l’IA? Un nouveau chapitre du gaming s’ouvre!

Il est indéniable que le monde du jeu vidéo est à un tournant. Alors que la PS5 Pro a fait son apparition l’année dernière, Microsoft a lancé des rumeurs sur l’arrivée de la Playstation 6 mais l’IA sera aussi de la partie.

Est-ce que cela signe la fin d’une génération ? C’est à voir, mais une lueur d’espoir se profile à l’horizon. C’est grâce aux avancées technologiques en matière de graphisme.

Les rumeurs concernant la PS6

Récemment, Mark Cerny, l’architecte principal de la PS5 et de la PS5 Pro, ainsi que Jack Huynh, vice-président directeur de l’informatique et du graphisme chez AMD ont fait des interviews. Et à ce qu’il paraît, le développement d’une Playstation 6 avec IA intégrée serait possible.

Bien qu’ils n’aient pas confirmé l’arrivée imminente de la PS6, il est clair qu’ils réfléchissent déjà à l’avenir. La technologie graphique a beaucoup évolué depuis la sortie de la PS5 en 2020, notamment grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Pourquoi intégrer l’IA dans la PlayStation 6 ?

La sortie récente des cartes graphiques Nvidia Blackwell et AMD RDNA 4 a suscité des attentes. Mais les améliorations en termes de performances brutes sont décevantes. Par exemple, la Nvidia RTX 5090, bien qu’elle consomme jusqu’à 580 W, n’offre qu’une amélioration de 10 à 25 % par rapport à la RTX 4090.

AMD s’en sort un peu mieux avec la RX 9070 XT, qui est environ 17 % plus rapide que la RX 7900 XT. Mais elle a un prix qui a rapidement augmenté. Sinon, les fabricants de cartes graphiques admettent aussi qu’il devient de plus en plus difficile d’améliorer les performances par des moyens matériels. Par conséquent, la Playstation 6 pourrait se tourner vers l’IA.

Une technologie améliorant les jeux vidéo ?

La PS5 Pro a ouvert la voie à l’intégration de l’IA dans le matériel de console avec le PSSR (Playstation Spectral Super Resolution). Ce système d’upscaling alimenté par l’IA est le début d’un projet plus vaste, le projet Amethyst, en collaboration avec AMD.

Bien que le PSSR ait ses limites, il représente un pas vers des graphismes améliorés pour tous les joueurs. Cerny a mentionné que ce nouvel algorithme d’upscaling, qui pourrait être intégré dans le prochain FSR Redstone, vise à rendre les jeux plus nets.

Le graphisme des jeux: un casse-tête

La génération d’images, qui consiste à insérer des images interpolées entre les vraies, pourrait devenir une fonctionnalité clé d’une future Playstation 6 pourvue d’une IA. Cependant, cela peut aussi introduire des artefacts visuels et augmenter la latence.

Les joueurs devraient avoir le choix d’activer ou non cette fonctionnalité. Cela soulève des questions sur la personnalisation des expériences de jeu sur console, qui sont généralement moins flexibles que sur PC.

Est-ce que les consoles classiques survivront à cette évolution?

Enfin, l’IA offre des opportunités fascinantes pour améliorer la qualité d’image sans nécessiter des performances brutes élevées. En rendant les graphismes plus accessibles, les fabricants de consoles pourraient attirer un plus large public.

Cependant, il est crucial que ces nouvelles technologies soient mises en œuvre de manière réfléchie. Les développeurs doivent avoir la possibilité de choisir comment et quand utiliser ces fonctionnalités, afin de garantir une expérience de jeu optimale.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn