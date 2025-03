Responsabilité partagée : Comment l’IA peut protéger les enfants selon l’Église ?

Cela peut paraître étonnant, mais l’usage de l’IA est discuté par l’Eglise au Vatican. Et la surprise est encore plus grande vu que les discussions portent sur la protection des enfants via cette technologie.

Pendant trois jours, une soixantaine d’experts se sont réunis à ce sujet pour parler des « Risques et opportunités de l’intelligence artificielle pour les enfants ». Voici un récapitulatif de ce qui a été dit.

La protection des enfants à travers l’usage de l’IA

Qui aurait cru que ce seraient les tenants de l’Église catholique qui aborderaient le sujet de l’IA et celui de la protection des enfants ? Je ne pense pas m’avancer en disant que personne n’y aurait réfléchi.

Pourtant, il y a peu, le Pape François a abordé le sujet de l’IA à plusieurs reprises lors de la Journée mondiale de la paix ou dans ses discours au G7. Mais le fait de combiner ces deux thématiques est assez polémique.

Est-ce que l’Eglise se sent vraiment responsable de la sécurité des enfants, alors qu’elle cumule les scandales à ce sujet? Ou est-ce une manœuvre pour détourner les yeux du public ? Quoi qu’il en soit, cette discussion a été organisée par l’Académie pontificale des sciences, l’institut d’anthropologie de l’Université pontificale Grégorienne et la World Childhood Foundation.

Protéger les enfants à l’ère du numérique, un enjeu interculturel

Il y a 4 jours de cela, dans la salle de presse du Saint-Siège, des institutions et des experts se sont réunis et sont unanimement tombés d’accord.

Il faut à présent “veiller sur les plus vulnérables, notamment les enfants, […] leur garantir un environnement sûr. C’est particulièrement le cas dans un monde numérique où les risques sont nombreux.” Ce sont les mots du père Hans Zollner, directeur de l’institut d’anthropologie.



Et pour aller dans ce sens, d’autres acteurs présents comme des universitaires, des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants d’ONG venus de nombreux pays se sont penchés sur les risques et les opportunités que l’IA peut offrir aux plus jeunes.

Les pièges à éviter

Si d’un côté l’IA est censée être un outil que l’on emploie à des fins estudiantines ou pour développer des compétences, certaines personnes peuvent l’utiliser à des fins malveillantes. C’est notamment le cas des harceleurs et des personnes qui font de la surveillance en ligne.

Ces cas s’apparentent à de l’intrusion illicite dans la vie privée d’autrui. Et en troisième lieu, il y a de plus en plus d’enfants addicts aux conversations avec des chatbots AI, ce qui peut être dangereux pour leur sécurité. Il est primordial de contrer cette tendance, car de nombreux adolescents en ont été victimes.

Or, en plus de ce dit les responsables de l’Eglise, l’un des autres problèmes concernant la protection des enfants par rapport à l’IA c’est le désengagement des dirigeants et des institutions face à ces enjeux. C’est Bretta Holmberg, secrétaire générale adjointe de la World Childhood Foundation qui l’a mentionné.

Ce souci est à considérer, car ce sont ces derniers qui peuvent véritablement faire changer les choses. Laisser les entreprises technologiques seules aux commandes n’est pas une bonne option. D’ailleurs, il s’avère même que le Saint-Siège en a touché un mot à des responsables de la Silicon Valley.

