Rentrée 2025 : bons plans Cdiscount à prix cassés

Pour une rentrée réussie sans se ruiner, Cdiscount propose une sélection spéciale Back To School & Back To Work au meilleur prix !

La rentrée 2025 se place sous le signe du pouvoir d’achat, et Cdiscount veut s’imposer comme allié numéro un des familles et jeunes actifs. Avec sa sélection spéciale, l’enseigne met en avant des produits phares à prix cassés, du PC portable HP à 499,99 € jusqu’aux écouteurs sans fil JBL proposés à seulement 29,99 €. Comme le rappelle l’entreprise : « une rentrée réussie, sans compromis sur le choix, le prix et la qualité ».

Un PC portable HP performant à prix réduit

Produit le plus onéreux de la sélection, le PC portable HP 15-fc0118nf incarne l’équilibre entre puissance et budget maîtrisé. Affiché à 499,99 € au lieu de 629,99 €, il est équipé d’un processeur Ryzen 7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Avec son écran Full HD IPS de 15,6 pouces et Windows 11, il répond aux usages polyvalents : travail, streaming ou gaming occasionnel. C’est une offre emblématique dans un marché où l’informatique reste une dépense incontournable, mais souvent reportée à cause des prix. Cdiscount rend une configuration aussi solide accessible sous les 500 €. L’enseigne tient ainsi à démocratiser la haute performance pour les budgets serrés.

Une trottinette évolutive et écoresponsable à 89,99 €

Vient ensuite la trottinette 3 roues évolutive Globber Go Up Active Eco, affichée à 89,99 €. Conçue en plastique recyclé et en paille de blé biosourcée, elle accompagne l’enfant de 15 mois à 6 ans. Elle se transforme tour à tour en porteur, en draisienne puis en trottinette. Pratique, elle se plie facilement et offre un guidon ajustable sur quatre hauteurs. Récompensée par le Grand Prix du Jouet et le Cocorico du Jouet 2023, elle s’impose comme une alternative durable et éducative. Cdiscount mise sur ce type de produit et illustre ainsi un basculement plus large vers l’écoresponsabilité dans l’univers des jouets et de la mobilité douce. Les parents recherchent, de leur côté, des équipements sécurisés et respectueux de l’environnement.

L’audio sans fil JBL à portée de tous

Parmi la sélection, les écouteurs sans fil JBL Vibe Buds affichent un tarif ultra-compétitif de 29,99 €. Ils offrent 32 heures d’autonomie, ainsi qu’une recharge rapide de dix minutes qui permet deux heures d’écoute. Leur résistance à l’eau et à la poussière reprend les standards des gammes premium. « La conception intra ergonomique s’adapte si confortablement que vous pouvez oublier que vous les portez », précise la marque. Compatibles Android et dotés de la technologie Smart Ambient, ils séduisent les étudiants et actifs connectés. L’intérêt ici dépasse l’offre ponctuelle : Cdiscount contribue à la démocratisation de l’audio sans fil, autrefois réservé à des budgets bien plus élevés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn