WorldSBK : Comment regarder le Prosecco DOC UK Round gratuitement ?

Le WorldSBK fait son retour à Donington Park, un circuit légendaire de l’histoire du championnat. En effet, c’est sur ce tracé britannique emblématique qu’a eu lieu la toute première manche du WorldSBK en 1988. Cette année, les passionnés de moto auront l’occasion de revivre cette histoire et de profiter de l’action palpitante du Prosecco DOC UK Round. Suivez le guide pour regarder Prosecco DOC UK Round.

La manche britannique de 2023 du WorldSBK sera marquée par la présence de Prosecco DOC en tant que sponsor principal. Comme chaque année, cet événement se tiendra du 30 juin au 2 juillet sur le circuit de Donington Park. En effet, après une pause bien méritée, les pilotes du Championnat du Monde Superbike vont enfin reprendre la piste à Donington Park.

Cette manche du Royaume-Uni sera la sixième épreuve de la saison. Les fans de moto peuvent se réjouir, car ils auront la possibilité de suivre cet événement en direct et gratuitement. Découvrez comment regarder le Prosecco DOC UK Round gratuitement.

Comment regarder le Prosecco DOC UK Round gratuitement ? Le Prosecco DOC UK Round peut être suivi gratuitement et en direct sur la chaîne publique belge RTBF. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Prosecco DOC UK Round : le berceau historique du WorldSBK



Du 30 juin au 2 juillet, le paddock du Championnat du monde Superbike s’installe à Donington Park pour le Round Prosecco DOC de Grande-Bretagne. Cette sixième étape du calendrier 2023 revêt une importance particulière, renouant avec l’histoire et les origines de la compétition. Ainsi, la 36e saison du WorldSBK s’annonce comme l’une des meilleures courses de ce championnat.



Le circuit de Donington Park, d’une longueur de 4.023 km, est un véritable défi pour les pilotes du WorldSBK. Avec ses 12 couloirs et ses 7 virages à droite, il met leur habileté à l’épreuve. Les 5 coins gauches ajoutent également une touche de complexité supplémentaire.



De plus, la ligne droite de départ/arrivée de 550 mètres offre des opportunités de dépassement et d’action intense. Avec une position en pôle à gauche, ce circuit offre un spectacle passionnant à chaque tour. Les pilotes devront faire preuve de précision et de courage pour briller lors du Prosecco DOC UK Round à Donington Park.



Lors de la dernière édition, Alvaro Bautista (Ducati) a remporté la course, confirmant sa domination. Cependant, Donington Park n’est pas considéré comme le terrain de prédilection de Ducati. Michael Ruben Rinaldi et Luca Bernardi ont terminé respectivement deuxième et troisième, montrant ainsi une forte concurrence dans cette manche.



Cette année, les attentes sont élevées. Il sera donc intéressant de voir si Ducati peut maintenir sa position de tête ou si d’autres pilotes viendront défier leur suprématie. Alors, ne manquez pas cette occasion de vivre des moments palpitants sur cette piste légendaire.

Ne manquez pas les temps forts du Prosecco DOC UK Round grâce aux chaînes étrangères !

Le Prosecco DOC UK Round, considéré comme l’une des courses les plus attendues de la saison, attire des milliers de fans du monde entier. Pour se préparer à la course principale, ils peuvent suivre les qualifications et les essais libres. De plus, grâce aux options de streaming gratuites proposées par les chaînes étrangères, les fans peuvent profiter de la compétition sans frais supplémentaires.

Entre autres, la chaîne belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1) offre une option gratuite avec des commentaires en français. La chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/) et la télévision luxembourgeoise RTL (https://www.rtl.fr/) diffusent également toutes les courses avec des commentaires dans leur propre langue.

Cependant, il est important de noter que ces chaînes peuvent être soumises à des restrictions géographiques. Afin de contourner ces blocages et accéder au contenu, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est fortement recommandée.

Recourir à un VPN ?

Pour visionner le Prosecco DOC UK Round gratuitement, l’utilisation d’un VPN est essentielle. Grâce à cette solution, vous pourrez contourner les restrictions géographiques imposées par les plateformes et accéder à leur contenu. En vous connectant à un serveur distant, vous pouvez en effet profiter d’une adresse IP locale dans l’emplacement de votre choix.

Dans cette optique, NordVPN se présente comme la solution la plus performante et fiable pour profiter pleinement du championnat sans dépenser un centime. Ce VPN vous permet d’accéder à des sites web et services bloqués dans votre pays en modifiant votre emplacement virtuel.

En outre, vous avez la possibilité de profiter de l’offre d’essai gratuite de 30 jours de NordVPN. Cette période vous permettra de tester les fonctionnalités et la performance du service sans aucun engagement.

Prosecco DOC UK Round : FAQ

Quand se déroule le Prosecco DOC UK Round ?

La compétition aura lieu du 30 juin au 02 juillet 2023. Le dimanche 02 juillet, l’événement commence à 11h.

Où se déroule le Prosecco DOC UK Round ?

Le championnat se déroule sur le circuit de Donington Park.