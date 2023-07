Entrez dans l’univers palpitant du MMA avec l’UFC Fight Night : Holm vs. Bueno Silva. Cet événement incontournable vous fera vibrer au rythme de la puissance et l’émotion des arts martiaux mixtes à leur apogée. Laissez-vous emporter par l’excitation de chaque coup, chaque soumission et chaque victoire sur le ring. Suivez le guide pour regarder l’UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva gratuitement et ne manquer aucune seconde de ce spectacle époustouflant.

Du 15 juillet au 16 juillet, l’UFC Apex à Las Vegas, aux États-Unis, sera le théâtre d’un affrontement électrisant entre deux combattantes hors pair. Holly « The Preacher’s Daughter » Holm se mesurera à Mayra « Sheetara » Bueno Silva lors d’un combat poids coqs qui s’étendra sur cinq rounds palpitants.

Des coups fulgurants, des soumissions saisissantes et des retournements de situation imprévisibles seront au rendez-vous lors de cette soirée à ne manquer sous aucun prétexte. Laissez-vous transporter par l’adrénaline à chaque échange de coups et vivez l’UFC dans toute sa splendeur. Toutes nos astuces pour regarder l’UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva gratuitement.

Comment regarder l’UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva gratuitement ? Plongez dans l’extase pure de l’UFC, où chaque rencontre est un tourbillon d’émotions intenses qui vous emporte au-delà de vos limites. Ne manquez aucune seconde de l’action entre Holm vs. Bueno Silva sur MatchTV. Voici comment profiter de l’événement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Holm vs. Bueno Silva : une bataille enflammée

La soirée du 15 juillet, deux combattantes exceptionnelles, chacune avec son style unique et sa détermination, s’élanceront dans l’octogone pour se disputer la victoire. Les amateurs d’arts martiaux mixtes seront témoins d’un duel explosif de la division poids coq entre Holly Holm et Mayra Bueno Silva. Cette soirée de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) s’inscrit dans le cadre de l’International Fight Week 2023. Cet évènement réunit comme chaque année les meilleurs combattants de tous les horizons.

Holm, une ancienne championne, compte à son actif 15 victoires et 6 défaites à son actif. De son côté, Bueno Silva, classée 10ᵉ dans la division, affiche un palmarès impressionnant de 10 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Le duel promet d’être une confrontation inoubliable, mettant en scène deux challengeuses déterminées à remporter la victoire.

Bueno Silva, en excellente condition physique depuis son passage chez les poids coqs en 2022, a enchaîné trois victoires consécutives, avec des soumissions impressionnantes contre Stephanie Egger et Lina Landsberg. Il s’agira de son premier combat en tête d’affiche dans sa carrière de huit combats à l’UFC. Il est intéressant de noter que Bueno Silva devait initialement affronter Miesha Tate à l’UFC Vegas 74. Cependant, cette dernière a été contrainte de se retirer en raison d’une blessure à la main.

Quant à Holm, aujourd’hui âgée de 41 ans, elle continue de défier le temps, affichant une forme éblouissante dans sa dernière sortie où elle a remporté une victoire décisive par décision unanime face à Yana Santos en mars 2023. Avec ce combat contre Bueno Silva, Holm participera à son huitième combat principal de l’UFC.

Alors, que vous soyez un fan inconditionnel de l’UFC ou un passionné de combats intenses, préparez-vous à une soirée mémorable où l’adrénaline sera à son comble.

Regarder UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva gratuitement : la carte complète

En plus de l’affrontement tant attendu entre Holm et Bueno Silva, la soirée de l’UFC Fight Night vous réserve une carte exceptionnelle de combats préliminaires et principaux qui mettent en lumière des talents hors pair. Voici la liste des affrontements qui vous feront vibrer de passion :

Combats principaux

Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva (Poids Coqs)

Albert Duraev vs. Jun Yong Park (Poids Moyens)

Norma Dumont vs. Chelsea Chandler (Poids Coqs)

Combats préliminaires

Ashlee Evans-Smith vs. Ailin Perez (Poids Coqs)

Walt Harris vs. Josh Parisian (Poids Lourds)

Tyson Nam vs. Azat Maksum (Poids Mouches)

Jafel Filho vs. Juancamilo Ronderos (Poids Mouches)

Alex Munoz vs. Carl Deaton III (Poids Légers)

Ottman Azaitar vs. Francisco Prado (Poids Légers)

Terrance McKinney vs. Nazim Sadykhov (Poids Légers)

Istela Nunes vs. Viktoriya Dudakova (Poids Pailles)

Evan Elder vs. Genaro Valdez (Poids Légers)

Austin Lingo vs. Melquizael Costa (Poids Plumes)

Les horaires de diffusion en France

Préparez-vous à être captivé par des affrontements sans merci et à vivre une nuit épique lors de l’UFC Fight Night : Holm vs. Bueno Silva ! Voici les horaires à bloquer dans votre agenda :

Début des combats préliminaires : à partir de 1 h du matin le dimanche 16 juillet 2023

Début des combats principaux : à partir de 4 h du matin le 16 juillet 2023

Regarder l’UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva gratuitement sur les chaînes étrangères

Si vous êtes passionné de MMA, ne manquez pas la rencontre entre Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva ! De plus, vous pouvez désormais suivre l’intégralité des combats de l’UFC en direct ou en replay sur la chaîne nationale russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Ne ratez pas cette occasion de vivre un spectacle de haut niveau.

MatchTV est une chaîne sportive de premier plan en Russie, reconnue pour sa couverture complète des événements sportifs majeurs. Elle diffuse en direct de nombreux événements internationaux tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Cependant, l’accès à ce canal peut être bloqué si vous n’avez pas d’adresse IP russe. Pour contourner ces restrictions, l’utilisation d’un VPN pour le streaming comme NordVPN est fortement recommandée. Ce service vous permet de vous connecter à un serveur en Russie. Ainsi, vous pouvez débloquer l’accès à l’ensemble des contenus de la chaîne depuis la France. De plus, NordVPN offre des protocoles de chiffrement de niveau militaire et assure une politique de non-conservation des données pour préserver votre anonymat.