F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan gratuitement ?

La quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 2023 sera l’Azerbaïdjan, plus précisément la ville de Bakou. Du 28 au 30 avril 2023, profitez d’un week-end de course qui comprendra une épreuve Sprint, la première des six prévues cette année. Cet événement s’annonce plus spectaculaire que jamais et promet un maximum de sensations fortes aux amoureux d’adrénaline. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan gratuitement.

Lors de l’édition 2022 du Grand Prix d’Azerbaïdjan, c’est Max Verstappen, pilote de l’écurie Red Bull, qui a franchi la ligne d’arrivée en premier, devançant son coéquipier Sergio Pérez ainsi que la Mercedes de George Russell. Généralement, cette course est l’une des plus imprévisibles avec souvent des résultats surprenants à la clé.

D’ailleurs, depuis son inclusion dans le calendrier, cette épreuve a toujours offert un spectacle hors du commun aussi bien lors des qualifications que de la course. Vous êtes fans de mécanique et vous souhaitez suivre l’événement en direct ? Découvrez tous nos conseils et astuces pour regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan gratuitement ? La chaîne de télévision publique belge RTBF offre aux fans l’opportunité de suivre gratuitement et en direct l’intégralité des courses de Formule 1, y compris le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix d’Azerbaïdjan : une course qui promet

Avec ses larges boulevards, ses ruelles étroites et ses virages à 90 degrés, Bakou est le circuit urbain le plus captivant du calendrier du championnat du monde de Formule 1. D’ailleurs, considérant les audiences régulièrement enregistrées par le Grand Prix d’Azerbaïdjan, il aurait été dommage de s’en priver. Depuis son inclusion dans le calendrier, cette épreuve a toujours offert un spectacle hors du commun, tant lors des qualifications que de la course. De plus, les raisons de sa popularité s’expliquent notamment par le talent de l’architecte de la F1, Hermann Tilke, qui a conçu un tracé unique et captivant.

En outre, le circuit de Bakou, d’une longueur de 6 kilomètres, est conçu autour du centre historique de la ville. Il s’agit ainsi du deuxième tracé le plus long du calendrier de la Formule 1, juste après Spa-Francorchamps. L’une des particularités de ce circuit est sa fausse ligne droite, qui s’étend sur 2200 mètres, offrant aux pilotes l’opportunité d’atteindre des vitesses impressionnantes, pouvant atteindre jusqu’à 340 km/h.

Pour revenir sur le Grand Prix d’Australie 2023, c’est le pilote de Red Bull, Max Verstappen, qui a remporté la course. Le Néerlandais a décroché sa toute première victoire à Melbourne depuis le début de sa carrière. Il a devancé sur la ligne d’arrivée la Mercedes de Lewis Hamilton ainsi que l’Aston Martin de Fernando Alonso. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le Champion en titre alors que la prochaine course à Bakou approche.

Regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct gratuitement sur les chaînes étrangères

Les amateurs de Formule 1 qui veulent suivre les courses en direct et gratuitement peuvent se tourner vers les chaînes étrangères pour suivre l’intégralité de la compétition. Parmi elles, la chaîne belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1) offre un accès illimité à tous les moments forts et l’ensemble des rencontres du GP F1 2023. Vous pourrez ainsi regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite sans débourser le moindre centime et avec des commentaires en français. De plus, la chaîne est accessible sur tout type de support connecté, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Par ailleurs, vous pouvez également suivre l’intégralité des courses sur les chaînes suisses RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv). Il est à savoir que ces chaînes offrent une couverture en direct de tous les événements GP F1 à venir. Toutefois, contrairement à RTBF, les commentaires seront en langue étrangère.

Dans tous les cas, si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite sur l’une de ces chaînes, vous devez utiliser un VPN pour le streaming. De fait, cette solution vous permet de contourner les géorestrictions imposées par les plateformes étrangères pour protéger leur contenus. Concrètement, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur distant et de profiter d’une adresse IP belge ou suisse.

Quel fournisseur VPN pour regarder le championnat F1 gratuitement ?

Avec l’arrivée du Grand Prix d’Arabie Saoudite, de nombreux fans cherchent à regarder cet événement international gratuitement. La meilleure façon de le faire est d’utiliser un VPN comme NordVPN.

En effet, NordVPN se présente comme étant la meilleure solution pour profiter pleinement de l’événement sans payer le moindre centime. Cette solution vous permet de modifier votre emplacement virtuel et de masquer votre adresse IP. Cela vous permet d’accéder à des sites et services bloqués dans votre pays et de sécuriser votre connexion en chiffrant votre trafic Internet.

En outre, NordVPN offre une connexion cryptée AES-256 de niveau militaire qui permet de sécuriser et de chiffrer les données envoyées et reçues par votre appareil. Ajoutez à cela un florilège d’options de sécurité avancées qui assure votre confidentialité à tout moment et en toute circonstance.

En résumé, avec NordVPN, vous bénéficiez donc d’une sécurité optimale et d’une flexibilité maximale tout au long de votre navigation sur Internet.

GP Azerbaïdjan : FAQ sur la course

Quand aura lieu le Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan aura lieu le dimanche 30 avril à 14h.

Où se déroulera le Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan se déroulera sur le circuit urbain de Bakou.