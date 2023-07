F1: Comment regarder le Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) gratuitement ?

Vivez une journée de course au cœur de la Formule 1 et plongez dans l’action effrénée du Grand Prix d’Angleterre ces 7 au 9 juillet. Chaque année, des milliers de passionnés se rassemblent dans l’ancien aérodrome de Silverstone pour assister à l’un des courses les plus emblématiques de la planète. Avec ses 18 virages historiques, cette piste offre des moments inoubliables aux spectateurs. Découvrez comment regarder Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) gratuitement.

Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne est un événement incontournable de la Formule 1. Depuis sa création en 1950, cette course emblématique crée chaque année l’engouement des fans de vitesse. D’ailleurs, c’est sur le circuit légendaire de Silverstone que s’est tenu le tout premier Grand Prix de l’histoire de la F1 ! Vous souhaitez regarder Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) gratuitement ? Suivez le guide.

Comment regarder Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) gratuitement ? Les passionnés de course automobile ont la chance de pouvoir suivre en direct et gratuitement le Grand Prix d’Angleterre ainsi que toutes les autres courses de Formule 1 grâce à la diffusion sur la chaîne publique belge RTBF. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix d’Angleterre gratuitement : l’apogée de la vitesse et de la passion

Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne, un événement phare de la F1. Il se déroule traditionnellement sur le circuit légendaire de Silverstone. Avec ses origines profondément ancrées dans l’histoire de la course automobile, Silverstone est un véritable challenge pour les pilotes.

Construit sur un ancien aéroport, le tracé de Silverstone met les compétiteurs au défi avec une combinaison de virages rapides et de longues lignes droites. C’est un circuit exigeant qui teste les compétences des pilotes à chaque instant. Les virages rapides nécessitent une précision millimétrée et une maîtrise totale de la voiture. Quant aux lignes droites, elles permettent aux pilotes de déchaîner toute la puissance de leurs moteurs.

En ce qui concerne le classement, il est marqué par la domination de Max Verstappen. Le talentueux pilote néerlandais se maintient en tête depuis le début de la saison. En effet, il accumule des victoires impressionnantes et montre une maîtrise exceptionnelle au volant de sa Red Bull.

On retrouve en deuxième place Sergio Pérez, son coéquipier. Ce dernier a également réalisé de solides performances et contribué au succès de l’équipe. De son côté, Fernando Alonso, le vétéran de la F1, montre qu’il n’a rien perdu de son habileté. Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, reste aussi un concurrent redoutable et ne peut être écarté de la lutte pour le titre.

À part ce beau monde, le jeune pilote britannique George Russell continue d’impressionner avec des performances prometteuses. Alors, qui va se hisser sur le podium lors de ce GP d’Angleterre ?

Visionner le Grand Prix d’Angleterre gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour regarder le Grand Prix d’Angleterre en direct et gratuitement, direction la Belgique ! La chaîne publique belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1) diffuse l’intégralité des championnats de F1, et avec des commentaires en français. Mieux encore, vous pouvez accéder à la RTBF depuis tous les appareils connectés.

En dehors de la Belgique, vous avez d’autres options pour suivre la compétition. La chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch/) propose également des commentaires en français. Une autre possibilité est de vous tourner vers la chaîne autrichienne ORF (orf.at), mais notez que les commentaires seront en langue étrangère.

Cependant, pour accéder à ces chaînes et contourner les restrictions géographiques, il est essentiel d’utiliser un VPN. Cette solution vous permettra de vous connecter à un serveur distant et d’obtenir une adresse IP locale. Vous pouvez ainsi accéder sans restriction aux diffusions de la Formule 1.

Quel VPN choisir ?

Pour regarder le Grand Prix d’Angleterre gratuitement, NordVPN est le choix idéal. Ce VPN pour le streaming vous permet ainsi de contourner les restrictions géographiques et d’accéder à des sites bloqués dans votre pays. Grâce à NordVPN, vous pouvez facilement changer votre emplacement virtuel.

Par conséquent, vous pouvez accéder aux chaînes étrangères qui diffusent la course en direct.En plus de vous offrir une liberté d’accès, NordVPN assure une connexion sécurisée et rapide, garantissant une expérience de visionnage fluide et sans interruptions. Vos données sont également protégées grâce au chiffrement AES-256.



De plus, NordVPN propose des fonctionnalités de sécurité avancées pour une tranquillité d’esprit totale pendant que vous profitez de la compétition.

FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 d’Angleterre ?

Le GP se déroulera du 7 au 9 juillet 2023.

La course commencera le dimanche 9 juillet à 16h.

Où se déroulera le GP F1 d’Angleterre ?

Comme depuis 1952, le GP F1 d’Angleterre 2023 se déroulera sur le circuit de Silverstone.