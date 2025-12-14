Record of Ragnarok saison 3 sur Netflix : explication de la fin – que veut vraiment Odin?

La saison 3 de Record of Ragnarok sur Netflix a mis les dieux en émoi et les fans en ébullition. Entre les combats épiques et la victoire inattendue d’Apollo, un mystère plus grand plane : que manigance vraiment Odin ?

Alors que Bouddha découvre des secrets explosifs sur le tournoi et le prisonnier Siegfried, les véritables intentions du Père Tout-Puissant pourraient bien être la plus grande menace de toutes. Décryptage d’une fin qui change la donne.

Record of Ragnarok saison 3 : des dieux en colère, des secrets explosifs et un score toujours serré

L’anime Netflix Record of Ragnarok ne connaît pas la demi-mesure. Le concept ? Un tournoi épique en 13 rounds opposant les plus grands humains de l’Histoire aux divinités les plus puissantes, l’enjeu étant la survie même de l’humanité.

Alors que la saison 3 démarre sur un score parfaitement équilibré (3-3), grâce notamment à la trahison bienvenue de Bouddha, la tension n’a jamais été aussi palpable. Chaque victoire humaine exaspère un peu plus le Conseil des Dieux, prêt à sortir l’artillerie lourde pour éviter un nouvel affront. Le spectacle, lui, devient de plus en plus éblouissant… et mortel.

Le Chinois et le Roi des Enfers : un choc de souverains

Pour le round 7, la réponse divine à la mort de Poséidon est à la hauteur de leur courroux : Hades en personne, le sombre Roi d’Helheim, entre dans l’arène, assoiffé de vengeance. Face à lui, Brunhilde, la stratège en chef de l’humanité, sort une carte maîtresse de son jeu : Qin Shi Huang, le tout premier empereur de Chine.

L’entrée du souverain, porté sur un tapis rouge par les fantômes de ses successeurs, donne le ton. Derrière son arrogance et son bandeau se cache pourtant un destin tragique : prince maudit, abandonné, doté d’une empathie si puissante (synesthésie miroir) qu’il ressentait physiquement la haine des autres.

Élevé par son garde du corps Chun Yan, dont la mort le marquera à jamais, il a transformé sa souffrance en une volonté de fer pour protéger son peuple, allant jusqu’à vaincre un dieu démoniaque. Le combat contre Hades est titanesque, et contre toute attente, c’est l’empereur humain qui l’emporte, offrant à l’humanité une précieuse avance. Une victoire au prix fort, qui laisse Huang entre la vie et la mort.

Beelzebub contre Tesla : le génie du mal face au génie de la science

L’euphorie est de courte durée. Pour le huitième round, les dieux envoient un combattant aussi imprévisible que tourmenté : Beelzebub. Ce dieu solitaire, hanté par des rumeurs de lien avec Satan, est en réalité un être déchiré par un terrible secret. Autrefois ami avec les anges Lucifer, Azazel et Samael, il les a vu mourir, tout comme sa compagne Lilith, avant de découvrir l’horrible vérité.

C’est lui, sous l’emprise d’une double personnalité divine incontrôlable, qui les a tués. Rongé par la culpabilité et en quête d’une mort qu’il ne trouve pas, il entre dans le Ragnarok pour faire souffrir l’humanité… ou peut-être pour enfin trouver le repos.

Son adversaire est à la hauteur de son intellect torturé : le plus grand esprit scientifique de l’humanité, Nikola Tesla. Malgré l’ingéniosité et les inventions futuristes de l’humain, la puissance désespérée de Beelzebub est trop grande. Les dieux égalisent le score.

L’ombre d’Odin et le mystère Siegfried

Alors que le tournoi fait rage, une autre intrigue se trame en coulisses. Bouddha, toujours aussi peu discipliné, mène sa propre enquête. Intrigué par le nom de Siegfried, un être immortel emprisonné dans le Tartare sur les ordres d’Odin, il découvre qu’il fut l’amant de Brunhilde.

La motivation de la cheffe des Valkyries prend alors une nouvelle dimension : si Ragnarok peut sauver l’humanité, il pourrait aussi libérer son bien-aimé. Mais Bouddha comprend vite qu’Odin, qui ne fait jamais rien sans raison, cache un projet bien plus vaste. Lors d’une confrontation tendue, Beelzebub lui-même intervient et expose sa théorie glaçante.

Le Père Tout-Puissant chercherait à faire revenir les Dieux Primordiaux et à accéder à l’« Archè », l’origine du cosmos. Le choc de Bouddha confirme que ce plan aurait des conséquences catastrophiques pour tous, dieux et humains confondus.

Apollo écrase Léonidas, mais la guerre continue

Sur le ring, le neuvième round voit s’affronter deux légendes au caractère bien trempé. Pour contrer le Dieu du Soleil, Apollo, Brunhilde a choisi le bouillant roi spartiate Léonidas, qui nourrit une rancune tenace contre la divinité depuis qu’un de ses ordres a failli causer la perte de sa cité.

Apollo, lui, est un dieu parti de rien, qui croit en la beauté du dépassement de soi. Le combat est d’une intensité rare, Léonidas parvenant même à renvoyer une flèche solaire sur son adversaire. Mais la puissance et la détermination d’Apollo, transformant son propre corps en projectile ultime, finissent par avoir raison de la résistance spartiate. Les dieux reprennent l’avantage (5-4).

Alors que la saison s’achève sur cette défaite humaine, les enjeux n’ont jamais été aussi complexes. L’humanité est toujours au bord du précipice, mais la véritable menace pourrait bien venir d’Odin lui-même. Avec Siegfried comme pièce manquante d’un puzzle dangereux, et des combattants comme le samouraï Soji Okita dans les starting-blocks, une seule chose est sûre : le Ragnarok n’a pas fini de nous surprendre. La bataille pour la survie est devenue une course contre une apocalypse bien plus ancienne.

