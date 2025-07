50 % des abonnés Netflix accros aux anime

C’est officiel, les anime cartonnent sur Netflix. Et pas qu’un peu, car ce 6 juillet 2025, à Los Angeles, la plateforme a lâché un chiffre impressionnant lors de l’Anime Expo. Désormais, un abonné sur deux regarde du Netflix anime. Un raz-de-marée mondial qui change la donne et confirme que l’animation japonaise est bien plus qu’une simple tendance passagère.

Les abonnés Netflix font exploser les scores des anime

Depuis cinq ans, le nombre de visionnages d’anime a tout simplement triplé sur Netflix. En effet, en 2024, pas moins de 33 titres japonais ont intégré le Top 10 mondial non anglophone, soit deux fois plus qu’en 2021. Ce n’est donc plus une passion de niche, mais visiblement un des piliers de la plateforme. Et ce succès repose sur une vraie fidélité du public.

Netflix annonce que plus d’un milliard de vues d’anime ont été comptabilisées sur l’année 2024. Et le plus fou, c’est que cela concerne plus de 150 millions de foyers, des chiffres gigantesques. Là, clairement, Netflix anime n’est plus réservé à une poignée de fans. Il fait désormais partie du quotidien d’un abonné sur deux, partout dans le monde.

Netflix anime devient plus accessible grâce aux doublages

Pour attirer toujours plus de monde, Netflix mise à fond sur les versions doublées. Et ça fonctionne vu qu’en 2024, entre 80 et 90 % des spectateurs ont préféré regarder leurs anime avec des voix traduites. Et la plateforme n’a pas tardé à réagir. En effet, elle propose désormais des doublages et des descriptions dans 33 langues différentes. Sans conteste, c’est une vraie révolution dans la diffusion mondiale.

En rendant les séries japonaises compréhensibles pour tous, Netflix casse les barrières. Que l’on soit en Espagne, au Brésil ou en Corée, on peut profiter de l’univers des séries animées japonaises sans effort. Ce choix stratégique renforce encore l’impact du Netflix anime, qui touche désormais toutes les générations, sans limite de langue et de culture.

Netflix anime aligne des titres forts pour garder son avance

Être le top 1, c’est un défi, mais garder cette première place, c’est aussi une autre. Et justement pour garder sa place, Netflix frappe fort en 2025. À l’Anime Expo, elle a dévoilé une nouvelle salve de contenus originaux. En tête d’affiche, on retrouve Sakamoto Days, qui revient avec des épisodes inédits chaque semaine dès le 14 juillet. Ce titre a déjà cartonné dans 54 pays et passé 10 semaines dans le Top mondial.

Mais ce n’est qu’un début. Cyberpunk: Edgerunners 2 arrive aussi en fanfare, tout comme la série kawaii My Melody & Kuromi, prévue pour le 24 juillet. D’autres titres suivront, comme Record of Ragnarok III ou Beastars: Final Season. Avec tout ça, le Netflix anime continue d’imposer son rythme et de séduire un public toujours plus large.

