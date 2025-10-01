Hades 2 : Jouer au premier opus améliore-t-il l’expérience de jeu ?

Prêt à plonger dans le monde envoûtant d’Hades 2 sans passer par le premier opus ? La question se pose. En effet, faut-il avoir vaincu les enfers avec Zagreus pour pleinement savourer l’aventure de Mélinoé ?

Si le jeu se dévore parfaitement sans bagage, les connaisseurs du premier opus s’offriront un festin de clins d’œil et de retrouvailles savoureuses. Découvrez pourquoi un petit détour par le passé peut transformer une excellente aventure en épopée mémorable. L’expérience n’en sera que plus divine !

Hades 2 arrive : faut-il avoir joué au premier opus ?

La sortie tant attendue de Hades 2 est enfin là ! Après plus d’un an d’accès anticipé, le jeu débarque dans sa version 1.0 sur PC et Nintendo Switch. Mais une question cruciale se pose : peut-on plonger directement dans cette nouvelle aventure sans avoir connu son prédécesseur ? La réponse est nuancée. Voici comment y voir plus clair.

Une histoire indépendante mais connectée

Bonne nouvelle pour les impatients : il est parfaitement possible de débuter par Hades 2 sans se sentir perdu. Vous incarnez cette fois Mélinoé, la sœur de Zagreus, dans sa quête pour affronter Chronos, le dieu du temps. Le scénario fonctionne de manière autonome, et les mécaniques de base sont expliquées avec pédagogie. Les nouveaux venus pourront ainsi apprivoiser le gameplay sans difficulté. Tandis que les vétérans découvriront avec plaisir le nouveau système de Magick.

Les clins d’œil qui font la différence

Si l’expérience reste compréhensible pour tous, les joueurs ayant connu le premier Hades y trouveront une saveur particulière. De nombreux personnages familiers font leur retour, créant des moments de reconnaissance qui enrichissent l’aventure. Ces retrouvailles n’ont rien d’obligatoire, mais elles ajoutent une épaisseur narrative certaine à l’ensemble. C’est un peu comme regarder une série : on peut commencer par la saison 2, mais certaines références nous échapperont.

Un premier opus qui n’a pas pris une ride

Faut-il pour autant ignorer le premier Hades ? Certainement pas ! Considéré comme l’un des meilleurs jeux de son genre, il reste absolument passionnant à découvrir en 2025. Le jeu vous offre une immersion complète dans cet univers mythologique unique. Et il vous permettra de mieux comprendre les enjeux familiaux qui traversent la saga. D’autant qu’il est plus accessible que jamais, ayant réintégré le Xbox Game Pass et bénéficiant de promotions régulières sur Steam.

Le verdict final : liberté et recommandation

Au final, tout dépend de votre appétit pour la mythologie grecque et les roguelikes. Hades 2 se suffit à lui-même pour offrir des dizaines d’heures de jeu palpitantes. Mais si vous souhaitez vivre l’expérience ultime, commencer par le premier opus vous réservera des surprises et des émotions plus intenses. Dans les deux cas, une chose est sûre : vous vous apprêtez à découvrir l’un des univers les plus envoûtants du jeu vidéo moderne.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn