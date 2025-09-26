Débuter dans Hades II : notre guide pour comprendre les incantations, les faveurs et les armes

Vous vous sentez un peu perdu face au Chaudron d’Hécate et à l’Autel des Ashes ? Pas de panique ! Notre guide sur le jeu Hades II vous révèle les secrets de Mélinoé.

Apprenez à choisir les bonnes incantations pour booster votre progression, à distribuer les Nectars aux dieux les plus utiles, et à maîtriser les armes comme une vraie sorcière des Enfers. Chronos n’a qu’à bien se tenir : vous allez transformer le monde souterrain en terrain de jeu !

Plonger dans les sandales de Mélinoé, c’est découvrir un monde souterrain à la fois familier et radicalement nouveau. Alors que les vétérans du premier opus retrouveront certaines mécaniques, Hades II jouable sur Nintendo Switch 2 introduit des systèmes si riches qu’ils peuvent submerger les nouveaux héros. La clé du succès ? Oublier la précipitation et maîtriser l’art de la survie et la gestion des ressources. Pour triompher de Chronos, il vous faudra de la patience, une stratégie affûtée et surtout, le bon état d’esprit.

Une sorcière, pas un Berserker : l’approche tactique de Mélinoé

Contrairement à son frère Zagreus, Mélinoé n’est pas une brute : c’est une sorcière qui récompense l’intelligence tactique. L’agression pure y est sévèrement punie. La récupération de santé reste rare pendant la majeure partie de vos courses, rendant chaque point de dégâts subi précieux. Vos premières tentatives doivent être vues comme des expéditions de collecte de ressources – Cendres, Os et Nectar – plutôt que comme de simples tentatives de progression. Chaque échec vous rapproche de la victoire finale.

Maîtriser les fondamentaux : magie et mobilité

Le système de Magie est le changement le plus marquant. Cette barre bleue se recharge entièrement à chaque nouvelle salle, vous encourageant à utiliser libéralement les Coups Oméga, des attaques chargées dévastatrices. Votre survie dépend aussi de la maîtrise du Dash, qui offre des frames d’invincibilité cruciales pour traverser les attaques. Maintenez-le pour Sprinter et échapper aux attaques de zone des boss. La carte de Sorcière, à débloquer en priorité, ralentit même le temps lors du chargement des Coups Oméga !

Hades II is exactly what I wanted in a sequel, just played it for the past 5 hours and so far it is absolutely *chefs kiss* Brilliant gameplay, great characters, unique weapons/boons… just everything the first game was but MORE of it and I love it pic.twitter.com/hJmYJZ7d6a — Jendo (@Jenoblade) September 25, 2025

Gestion des ressources : voici la clé de la progression

Priorisez la collecte de Cendres pour débloquer et améliorer les cartes d’Arcane à l’Autel des Cendres. Ces bonus passifs transforment votre puissance run après run. Les Cœurs de Centaure (+25 PV max) sont également cruciaux. Pour le Nectar, distribuez-en un à chaque PNJ rencontré pour débloquer plusieurs Souvenirs aux effets puissants, comme la Roue d’Argent d’Hécate (régénération de Magie) ou la Dent Chanceuse de Schelemeus (une seconde chance).

Stratégies de bienfaits : les combinaisons gagnantes

Certaines combinaisons de divinités s’avèrent redoutables. Les bienfaits de Poséidon excellent contre les hordes, mais perdent de leur efficacité face aux boss. Ceux d’Hestia (brûlure) offrent des dégâts sur le temps fiables, parfaits avec des armes rapides. Ceux d’Héphaïstos, explosifs, deviennent phénoménaux à haute rareté. N’hésitez pas à « Amorcer » votre Magie : la consommer partiellement pour un buff permanent est souvent rentable, car elle se recharge entre chaque salle.

Explorer les carrefours : incantations et jardinage

Au Chaudron, ne choisissez pas vos incantations au hasard. Privilégiez celles qui débloquent de nouvelles mécaniques plutôt que de simples bonus statistiques. « Ne m’Oublie Pas » est indispensable : elle marque d’une icône les ressources nécessaires à vos recettes favorites, créant une liste de souhaits. Entre deux runs, cultivez toujours vos plantes ! Cette production passive de ressources accélère considérablement votre progression.

Affronter les boss et le chaos avec sagesse

Chaque boss possède plusieurs phases et variantes d’attaques. Observez et adaptez-vous : ce qui a fonctionné une fois peut être inefficace la fois suivante. Quant aux portes du Chaos, elles offrent des bienfaits surpuissants en échange d’un sacrifice de PV et d’un débuff temporaire. Le timing est crucial : évitez d’y entrer si le malus serait encore actif lors d’un combat de boss imminent. Le jeu en vaut souvent la chandelle.

