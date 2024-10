Les amateurs de cinéma en ligne se souviennent probablement de Yify, un des noms les plus emblématiques du téléchargement de films via BitTorrent. Mais qu’est-il devenu et où peut-on encore trouver des contenus de qualité à télécharger en toute sécurité ? Je vous invite à retrouver tout ce que vous devez savoir sur Yify, son évolution et ses alternatives actuelles, à travers ces quelques paragraphes.

Qu’est-ce que Yify ?

Yify, également connu sous le nom de YTS, était un groupe de distribution peer-to-peer célèbre pour ses versions compressées de films. Fondé par un développeur néo-zélandais surnommé « Yiftach Swery » en 2010, le groupe est rapidement devenu populaire pour ses fichiers torrents légers, mais de haute qualité. Grâce à une technologie de compression efficace, Yify a permis aux utilisateurs de télécharger des films en 720p, 1080p, et même en 3D sans compromettre la clarté et les détails visuels.

Parmi les raisons principales du succès de Yify, il y a sa capacité à offrir des movie downloads rapides et efficaces. Pendant les 5 années d’activité de la plateforme, les membres de la communauté ont échangé de petits fichiers qui étaient parfaitement adaptés aux connexions internet de moindre qualité.

Les téléchargements de films étaient aisés et pratiquement accessibles à tous. Puis, l’aventure touche à sa fin en 2015 lorsque le site ferme subitement. À l’époque, la plateforme comptabilise jusqu’à 1 million de visites. Près de 6 000 films, séries et fichiers en tout genre ont été relayés entre les membres de la communauté. Ce partage illégal a d’ailleurs causé la fermeture du site par les autorités.

Quelle est l’adresse actuelle de Yify ?

Après la fermeture de leur site officiel en 2015, plusieurs copies miroirs et proxys ont vu le jour pour continuer l’héritage de Yify. Actuellement, on compte différents sites prétendant être la nouvelle adresse de ce dernier. Quelques-unes de ces plateformes proposent toujours un large éventail de films en haute définition téléchargeables gratuitement. Parmi les portails actifs, vous pouvez trouver :

https://yts-yify.pages.dev/

https://ymovies.top/yify/

https://en.yts-official.mx/

Avec ces URL, il est possible de poursuivre l’expérience que Yify avait instaurée. Cela dit, vous avez intérêt à vérifier régulièrement la disponibilité de ces sources. Rester au courant des dernières mises à jour vous évite les risques associés à des liens obsolètes ou malveillants.

Que sont les proxys et sites miroirs de Yify ?

À l’instar de https://en.yts-official.mx/, les proxys et sites miroirs jouent un rôle clé dans la pérennité de Yify après la fermeture de son site principal. Ils agissent comme un intermédiaire entre l’utilisateur et le site d’origine. Ce qui permet de contourner les restrictions géographiques et les blocages imposés par certains pays ou fournisseurs d’accès internet. Ils offrent donc un accès continu à des ressources telles que les films et séries en HD, malgré les tentatives de suppression.

Parmi les nombreux sites miroirs de Yify, beaucoup affichent une interface et des fonctionnalités très proches de l’original. Ils permettent le partage de contenu en respectant les mêmes normes de qualité établies par le groupe initial. Ce type de site assure une diffusion continue des nouveautés cinématographiques et maintient l’accessibilité des anciennes collections de films.

Cela dit, il y a également un grand nombre de sites qui usurpent littéralement le nom de domaine Yify afin de leurrer les internautes. Ces derniers s’exposent à des publicités intrusives ainsi qu’à des tentatives d’extorsion de fonds. La plupart du temps, le visiteur est redirigé vers d’autres portails qui n’ont rien à voir avec les films et les séries qu’il cherchait initialement.

Télécharger un film ou une série sur Yify reste relativement simple, même si cela peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs de la technologie bitTorrent. Premièrement, il faut installer un client BitTorrent fiable tel que qBittorrent ou uTorrent. Ensuite, dirigez-vous vers l’un des sites Yify actifs listés précédemment.

Recherchez ensuite le film ou la série que vous désirez. Les films sont généralement disponibles en plusieurs qualités, y compris 720p, 1080p et parfois même en format 3D. Cliquez sur le lien de téléchargement du torrent désiré. Une fois le fichier .torrent téléchargé, ouvrez-le avec votre client BitTorrent. Le téléchargement débutera alors automatiquement. Certaines plateformes de streaming direct liées à Yify permettent aussi de visionner des films en ligne sans nécessiter de téléchargement préalable.

Pourquoi utiliser un VPN lors d’un téléchargement torrent ?

L’utilisation d’un dispositif VPN est fortement recommandée pour toute activité liée aux torrents. Lorsqu’on télécharge ou partage un fichier via un site tel qu’Yify, on expose involontairement son adresse IP à d’autres utilisateurs. Cette adresse IP peut révéler des informations personnelles, telles que l’identité et l’emplacement de l’utilisateur.

Un réseau virtuel privé masque votre véritable adresse IP en acheminant votre connexion internet via un serveur sécurisé situé dans un autre endroit. Cela protège votre identité contre des violations potentielles, mais aide également à contourner les éventuelles restrictions locales sur les sites de torrents. Un VPN de niveau professionnel tel que NordVPN améliore significativement la sécurité et l’anonymat lors du téléchargement de torrents. Il offre ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire aux utilisateurs du protocole peer-to-peer.

Quelles sont les plateformes de torrents alternatives ?

EmpireStreaming, l’adresse du visionnage sans prise de tête

Cette plateforme offre un large choix de longs-métrages avec une excellente qualité vidéo, allant jusqu’à la 1080p. Les utilisateurs apprécient particulièrement la diversité du catalogue, qui couvre une variété de genres et d’époques. Par ailleurs, un des atouts majeurs d’EmpireStreaming est son interface conviviale. Naviguer sur le site est simple et intuitif, ce qui rend l’expérience utilisateur agréable.

Bien que récent, EmpireStreaming résout certains problèmes rencontrés par les utilisateurs de Yify, comme la qualité audio. De plus, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour accéder à une grande partie du contenu, une caractéristique appréciable pour ceux qui préfèrent la discrétion en ligne.

Quand il s’agit de vidéos en haute définition, EmpireStreaming surpassera sans doute vos attentes. Le site propose des films en HD, mais aussi en 4K pour les amateurs de très haute résolution. Cela répond à la demande des utilisateurs pour des films en HD offerts par YTS, une autre entité similaire à Yify.

EmpireStreaming se démarque grâce à la rapidité avec laquelle les nouveaux films sont ajoutés à la bibliothèque. Vous serez ravi de constater que les dernières sorties sont généralement disponibles peu de temps après leur diffusion officielle. Cela signifie qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder, ce qui rend chaque visite sur le site excitante.

Plex.TV, le site qui permet de regarder la télé autrement

Il s’agit d’une solution différente, mais tout aussi efficace pour ceux qui cherchent à voir leurs films préférés sans complications. Contrairement aux autres alternatives listées ici, Plex offre un service de gestion et de streaming de contenus sauvegardés dans un catalogue personnel. Imaginez pouvoir organiser votre propre collection de films avec la possibilité de les visionner depuis n’importe quel appareil connecté.

La configuration initiale peut sembler complexe aux néophytes, mais les guides disponibles facilitent grandement le processus. Une fois configuré, Plex.tv devient un outil puissant pour la lecture multimédia. Ce qui permet même de partager des contenus avec des amis ou la famille.

Plex est plus qu’un simple lecteur média. C’est une plateforme robuste qui offre diverses fonctionnalités avancées. Vous pouvez, entre autres, ajouter des métadonnées à vos fichiers vidéos, améliorer leurs descriptions ou inclure des affiches officielles. Ces fonctionnalités apportent une touche professionnelle à votre bibliothèque personnelle.

Plex est compatible avec une variété impressionnante d’appareils. Que vous utilisiez un smartphone, une tablette, ou même une smart TV, vous pouvez accéder à votre bibliothèque entière via l’application Plex. Ceci élimine le besoin de copier manuellement des fichiers vers plusieurs dispositifs. Le visionnage de HD movies et d’autres contenus de haute qualité est alors considérablement simplifié.

Flixtor, un portail qui prône l’expérience utilisateur

Quand on parle d’alternatives à Yify, il est impossible de ne pas mentionner Flixtor. Ce site de streaming offre une expérience cinématographique fluide sans les tracas habituels associés au téléchargement de torrents. La principale force de Flixtor est son modèle de service par abonnement, qui garantit un accès illimité et sans publicité à un vaste catalogue de films et séries télévisées.

L’interface de Flixtor est très satisfaisante pour les utilisateurs, grâce à une navigation intuitive et un processus simplifié de recherche de films. Avec seulement quelques clics, il est possible de trouver un film, choisir la qualité souhaitée parmi les options offertes (y compris les films en 1080p) et lancer la lecture immédiatement.

Flixtor offre également une dimension sociale intéressante. Les utilisateurs peuvent noter et commenter les films. Ce qui anime une communauté dynamique autour du contenu disponible sur le site. Ces interactions sociales enrichissent l’expérience de visionnage. Elles permettent de découvrir des pépites cachées recommandées par d’autres membres de la communauté.

RuTracker, le fournisseur torrent russe

Pour ceux qui restent attachés aux torrents, RuTracker est une alternative convaincante à Yify. En tant que site de torrenting, RuTracker offre une bibliothèque vaste et variée de contenus numériques, y compris des films, des émissions de télévision, de la musique et bien plus encore. Sa popularité massive en Russie témoigne de la qualité et de la fiabilité des titres proposés.

Parmi les points forts de RuTracker, on compte de même son adhésion stricte à la communauté de partages de fichiers, où chaque utilisateur est encouragé à participer activement en partageant des contenus. Cela garantit ainsi une disponibilité continue des fichiers sur le réseau.

L’ampleur de son catalogue fait aussi partie des atouts de RuTracker. Peu importe ce que vous recherchez, vous avez de fortes chances de trouver ce dont vous avez besoin parmi les nombreux fichiers disponibles, que ce soit dans des langues variées ou des formats différents, dont les contenus en 3D.

Grâce à la forte participation de sa communauté, la vitesse de téléchargement sur RuTracker est généralement élevée. Cela signifie qu’il est possible de télécharger, même les films en haute qualité rapidement et efficacement, une caractéristique essentielle pour ceux qui préfèrent stocker leurs contenus localement plutôt que de compter sur le streaming en ligne.

TorrentGalaxy

Enfin, TorrentGalaxy est une autre alternative de premier plan pour ceux qui recherchent des plateformes similaires à Yify. Le site offre une vaste sélection de torrents, non seulement pour des films, mais aussi pour des émissions de télévision, la musique, et bien d’autres types de contenus numériques.

L’interface conviviale couplée à une bonne organisation des catégories facilite grandement la recherche spécifique de fichiers. Comme Yify et ses héritiers, le site accorde une grande importance à la qualité des fichiers hébergés. Les utilisateurs peuvent en général trouver des films en haute définition allant jusqu’à 1080p.

Un avantage majeur de TorrentGalaxy serait d’ailleurs l’accent mis sur la sécurité et la vérification des fichiers. Chaque fichier torrent proposé est vérifié par des modérateurs afin de minimiser les risques de malware et autres menaces potentielles. Cela crée un environnement sécurisant pour les utilisateurs souhaitant éviter les pièges courants liés au téléchargement de torrents non vérifiés.

La communauté TorrentGalaxy est particulièrement active. Elle contribue régulièrement à l’ajout de nouveaux contenus et à la maintenance des liens existants. Les forums et sections de commentaires permettent aux utilisateurs de signaler des erreurs, de recommander des titres et de discuter librement. Cela renforce ainsi le sentiment d’appartenance à une communauté passionnée par le partage de contenus numériques.

