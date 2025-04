Sécuriser la créativité : OpenAI teste un filigrane pour protéger les images générées!

OpenAI est en train de mettre au point un nouveau système de « filigrane » pour son modèle de génération d’images. Il fait partie de la suite de ChatGPT 4o.

Cette initiative arrive à un moment où de plus en plus d’utilisateurs se lancent dans la création d’œuvres d’art inspirées par le Studio Ghibli grâce au modèle ImageGen. Je vous en parlerai de suite.

L’Impact du modèle ImageGen d’OpenAI a entraîné l’invention de ce filigrane

Comme l’option transformation de vos photos en personnages Ghibli est un succès mondial malgré les critiques, OpenAI espère mieux gérer l’utilisation de ses créations visuelles à partir de maintenant.

Et le modèle de génération d’images de ChatGPT en a vraiment besoin même si c’est l’un des modèles les plus avancés à ce jour. Il est certes capable de produire des images précises mais la qualité est relative. C’est pourquoi, la mise en place d’un filigrane est un nouveau moyen pour eux d’avoir la mainmise sur leurs œuvres.

Le filigrane d’OpenAI est accessible pour tous

Auparavant, l’accès au modèle ImageGen était réservé aux abonnés payants de ChatGPT Plus. Cependant, OpenAI a décidé d’ouvrir les portes de cette option à tous en la rendant gratuite.

Mais la mise en place d’un filigrane spécifique pour les utilisateurs gratuits pourrait changer la donne. C’est Tibor Blaho, un chercheur en IA qui a souligné ce point.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?

Les utilisateurs qui choisissent de s’abonner à ChatGPT Plus auront la possibilité de sauvegarder leurs images sans filigrane. Par contre, cela veut dire aussi que ceux qui emploient l’option de transformation d’image gratuite verront leurs photos filigranées.

Il reste seulement à voir si OpenAI mettra réellement ce projet de filigrane en œuvre. En effet, comme souvent avec les initiatives d’OpenAI, les projets peuvent évoluer et changer au fil du temps.

Une décision qui tombe alors que l’IA d’OpenAi est assez entraînée ?

Le fait de mettre un filigrane sur des images générées par l’IA d’OpenAI est une décision qui tombe maintenant. N’est-ce pas un peu trop bien calculer ? La société a récemment expliqué que son modèle avait été entraîné sur un vaste ensemble d’images et de textes. Cela permet à la génération d’images d’être non seulement esthétiquement plaisante, mais aussi fonctionnelle.

D’ailleurs un responsable de chez OpenAI a dit qu’ils ont « appris comment les images sont liées au langage et comment elles interagissent entre elles ».

Par conséquent, cela confirme un peu la supposition selon laquelle leur IA a désormais reçu un entraînement intensif. Le modèle est capable de produire de belles images, pertinentes et contextuellement appropriées, voilà pourquoi, il est temps de payer pour pouvoir utiliser ce service.

Une API en approche

OpenAI a également annoncé qu’elle travaillait sur une API pour ImageGen. Cela permettrait aux développeurs de créer leurs propres applications et produits basés sur cette technologie. Et cela ouvre la voie à de nouvelles innovations et à des possibilités infinies pour les créateurs et les entreprises. Mais cette nouvelle est encore un projet en cours.

