OLEM : un robot pour des jeux de société plus immersifs

LudoTech innove et fusionne tradition et technologie avec OLEM, un robot qui apporte une dimension immersive aux jeux de société. Découvrons comment cette entreprise transforme les moments de jeu familial en expériences uniques et interactives.

OLEM : l'IA au service des jeux de société

LudoTech, fondée par Alexis Lemey, Mathieu Legeay et Nicolas Silvani, tous passionnés de jeux de société et experts en technologie, a pour mission de réinventer le jeu de société grâce à OLEM. Ce robot interactif permet de vivre des expériences nouvelles et mémorables qui mêle tradition et innovation. Avec OLEM, LudoTech invite les familles à partager des moments ludiques, loin des écrans. Ils peuvent profiter des avantages de la technologie moderne.

OLEM peut agir comme allié, adversaire ou maître du jeu. Cela enrichit ainsi l'expérience ludique avec une touche technologique. Ce robot s'intègre parfaitement dans divers jeux de plateau et offre une immersion inédite aux joueurs. Les jeux de LudoTech sont conçus pour être accessibles aux enfants tout en restant stimulants pour les adultes. Cela favorise ainsi des moments intergénérationnels. Les jeux incluent des plateaux interactifs, des pions connectés et une application mobile dédiée. Cette approche permet de créer un univers fantastique et de préserver une expérience tactile et sociale.

Des jeux diversifiés pour tous les âges

LudoTech propose une large gamme de jeux compatibles avec OLEM. Cela va de la réflexion à l'action en passant par la stratégie. Avec 15 jeux disponibles, les sessions peuvent durer entre 2 minutes et 2 heures. Le jeu est ainsi accessible à toute la famille. L'objectif est de combiner le plaisir du jeu de société traditionnel avec les attraits technologiques pour réduire le temps passé devant les écrans.

LudoTech cible les familles soucieuses de l'équilibre entre temps d'écran et activités ludiques traditionnelles. En effet, 85 % des parents souhaitent que leurs enfants passent moins de temps sur les jeux vidéo, d'autant plus que les enfants de 6 à 17 ans passent en moyenne 4 heures par jour devant un écran. Cette préoccupation rejoint les études qui estiment que 50 % de la population mondiale pourrait souffrir de myopie due à la surexposition aux écrans d'ici 2050.

Jouer avec OLEM : une nouvelle dimension ludique

Les jeux compatibles avec OLEM se distinguent par leur diversité et leur capacité à captiver différents publics. Par exemple, le jeu « Gardien & Voleurs » invite les joueurs à incarner des voleurs qui explorent des donjons pour récupérer des trésors. Il faut échapper à la vigilance d'OLEM, qui devient ici leur adversaire. Ce jeu coopératif requiert stratégie et collaboration, avec un plateau modulaire, des pions et divers accessoires pour enrichir l'expérience.

OLEM, en tant que personnage non-joueur, peut être contrôlé directement via une application disponible sur l'App Store et Google Play. L'application, bien que non obligatoire, offre des tutoriels, la gestion de ludothèque, et l'accès à des fonctionnalités supplémentaires comme la sauvegarde des parties ou le mode campagne. De plus, OLEM est équipé de capteurs infrarouges et NFC, de roues omnidirectionnelles pour une mobilité totale, et d'un haut-parleur pour une immersion sonore. LudoTech mise sur l'innovation et l'importance d'un contact humain direct dans le jeu. L'équipe veille à ce que l'utilisation de l'application est facultative pour éviter une dépendance accrue aux écrans.

Depuis son lancement en septembre 2024, OLEM a déjà conquis plus de 7 000 joueurs dans divers événements. L'avenir de LudoTech semble prometteur, porté par la passion de ses fondateurs pour les jeux de société et leur vision audacieuse d'un divertissement familial enrichi par la technologie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

