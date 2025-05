Nouvelle interface Netflix : les nouveautés à ne pas rater bientôt

Une nouvelle interface, plus intuitive et plus futée, va bientôt redessiner l’expérience des abonnés Netflix. Le géant du streaming veut faciliter les choix sans chambouler les habitudes.

Lors d’une présentation à la presse, Netflix a confirmé un changement d’interface qui touchera les utilisateurs dans les semaines à venir. L’objectif affiché ? Rendre la plateforme « plus agréable à utiliser », selon Eunice Kim, directrice des produits. Pas question de révolution : « C’est toujours l’expérience que vous aimez, mais en mieux », résume-t-elle.

Les premiers ajustements sont déjà annoncés. L’accès aux sections « Ma liste » et « Recherche » ne sera plus enfoui dans un menu latéral. Ces raccourcis apparaîtront désormais en haut de l’écran, à portée de clic. L’idée ? Gagner du temps et éviter les allers-retours laborieux dans les menus.

Netflix va aussi mettre l’accent sur les informations contextuelles. Des mentions comme « Lauréat d’un Emmy Award » ou « Top séries du moment » viendront enrichir les fiches programmes. Une façon d’aider les abonnés à faire des choix « éclairés », selon les mots de la plateforme.

Des recommandations encore plus affûtées

Le cœur de Netflix reste son algorithme de recommandation. Là encore, le système va s’adapter plus finement à l’humeur du moment. Il prendra davantage en compte les envies passagères et les tendances de l’utilisateur. Elizabeth Stone, directrice technologique de Netflix, insiste sur ce point : « Ce qui nous distingue, ce n’est pas seulement nos contenus. C’est la technologie qui les connecte au bon moment. »

La prochaine mise à jour inclura aussi de nouvelles fonctionnalités pensées pour les mobiles. L’IA générative permettra une recherche plus naturelle. Vous pourrez par exemple écrire : « Je veux quelque chose de léger et romantique » et l’application comprendra le ton recherché.

Autre nouveauté, un feed mobile enrichi de courtes vidéos. Ces extraits serviront à mieux sentir l’ambiance d’un film ou d’une série avant de cliquer. Netflix espère ainsi transformer la navigation en un jeu fluide, presque instinctif.

Le déploiement de cette refonte se fera en plusieurs étapes à l’échelle mondiale. Les premiers pays recevront la mise à jour dans les prochaines semaines, avant une généralisation courant 2025. Avec cette nouvelle interface, une chose est sûre : Netflix veut rendre ses menus aussi addictifs que ses séries.

