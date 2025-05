Matrix3D de Apple Intelligence vous permet désormais de transformer vos photos en relief

Cette année, la WWDC 2025 s’annonce comme un tournant pour Apple, avec des promesses d’innovations en matière d’intelligence artificielle avec le lancement de Matrix3D sur iPhone, iPad et Mac.

Cependant, l’enthousiasme est tempéré par des attentes qui n’ont pas encore été comblées. C’est palpable en comparaison avec des outils d‘IA comme ChatGPT et Gemini. Alors que les fans espèrent des avancées significatives, la réalité actuelle laisse à désirer.

Apple a un retard à rattraper

Il y a un an, l’anticipation était palpable. Bien que des retards aient été prévus pour l’Apple Intelligence, mais Matrix3D changera sans doute un peu la donne.

Les utilisateurs s’attendaient à des fonctionnalités révolutionnaires, notamment un Siri intelligent capable d’apprendre des données de l’utilisateur et de contrôler les applications. Malheureusement, cette fonctionnalité phare a été mise de côté. Cela laisse donc les utilisateurs dans l’attente d’une expérience améliorée.

Matrix3D : une avancée prometteuse

Malgré le retard d’Apple face à leurs concurrents, il y a des développements encourageants sur le front de l’IA.

Les chercheurs de la société ont récemment présenté un modèle innovant appelé Matrix3D, capable de créer des scènes en 3D à partir de seulement trois photos d’un objet. Cette avancée pourrait avoir des applications immédiates dans les logiciels d’Apple, bien que l’intégration de cette technologie dans les produits reste incertaine.

Un produit venant d’une collaboration fructueuse

Le développement de Matrix3D via Apple Intelligence est fait en collaboration avec des scientifiques de l’université de Nanjing et de l’université des sciences et technologies de Hong Kong.

En utilisant des dizaines de millions d’images et de trames de profondeur, l’IA est entraînée à générer des scènes en 3D à partir d’images fixes. Les résultats sont impressionnants. Ils ressemblent à de véritables vidéos, comme si une caméra se déplace autour de l’objet filmé.

Des applications pratiques à explorer

La question qui se pose maintenant est : comment Matrix3D avec Apple Intelligence peut bénéficier à l’utilisateur moyen d’iPhone ? Apple devra répondre à cette question au fur et à mesure qu’elle publiera d’autres recherches sur l’IA.

Les percées impressionnantes de l’IA ne serviront à rien si elles ne sont pas intégrées dans des produits réels. Cependant, il est facile d’imaginer des applications pratiques de Matrix3D. Il y a la possibilité de modifier des photos en générant des vues alternatives ou en repositionnant des objets dans une scène.

Un outil pour l’AR/VR et le shopping

Matrix3D pourrait également devenir un outil précieux pour les développeurs travaillant sur du contenu AR/VR pour le casque Vision Pro d’Apple. De plus, dans le domaine du shopping, cette technologie pourrait permettre aux utilisateurs de visualiser des produits en 3D.

C’est pratique pour voir la dimension des meubles, avant de faire un achat. Cela pourrait aussi transformer l’expérience d’achat sur l’iPhone, rendant les décisions d’achat plus informées et engageantes.

C’est très pratique pour les développeurs

En rendant les recherches et le code de Matrix3D disponibles en ligne, Apple ouvre la porte à d’autres entreprises spécialisées dans l’IA pour créer leurs propres versions de cette technologie. Cela pourrait stimuler l’innovation et élargir les possibilités d’application de l’IA dans divers domaines.

En attendant, les utilisateurs peuvent explorer la page Matrix3D sur GitHub et découvrir les échantillons de scènes 3D partagés par Apple. La route vers une intelligence artificielle intégrée et fonctionnelle est encore longue. Toutefois, les développements récents laissent entrevoir un avenir prometteur pour Apple et ses utilisateurs.

