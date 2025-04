L’IA d’Apple est tellement désastreuse qu’elle a reçu un surnom

C’est officiel, à l’heure où on parle Apple a échoué dans ses efforts pour proposer une IA fonctionnelle. C’est même devenu un sujet de moquerie, même parmi les employés de la société. Et selon The Information, cette IA catastrophe d’Apple a même reçu un surnom.

Qui aurait cru que le géant qui vend le plus de smartphones et de smartwatch sur le sol américain ne réussirait pas à produire une IA potable? Au pays de l’oncle Sam, OpenAI, Grok et bien d’autres ont percé en matière d’intelligence artificielle.

Pourquoi l’IA d’Apple est un échec ?

Apple Intelligence est un véritable échec, c’est le groupe chargé de l’IA et de l’apprentissage automatique de celle-ci qui a tout raté en ce qui concerne son développement. Au départ, le nom de cette invention était : d’AI/ML.

Mais depuis l’échec cuisant de son développement, les ingénieurs d’Apple, extérieurs au groupe, ont donné un surnom à cette IA et c’est: « AIMLess » (sans AIM), selon The Information. De plus, pour enfoncer le clou dans la plaie, ce surnom est un clin d’œil aux dirigeants évincés d’AI/ML.

Le fait de construire un énorme modèle pour tout gérer, selon The Information, a contribué à la déchéance d’Apple. Cela a annulé l’engagement de l’entreprise à maintenir le logiciel Siri sur l’appareil. Et cela a mis Apple sur la voie d’un déploiement retardé de son IA au surnom ridicule.

Bwhahah Apple Employees Refer To The Ai/ML Team As AiMLess. LOL Trash Ai! https://t.co/R2oHPkMPmJ — Anthony Higman (@AnthonyHigman) April 15, 2025

Que s’est-il passé pour qu’Apple avorte le développement de son IA au surnom bidon ?

C’est une mauvaise organisation au sein des équipes travaillant sur Apple Intelligence qui a fait échouer le projet. En fait, tout a commencé quand Apple a annoncé à son personnel qu’elle retirait son chef de l’IA, John Giannandrea, de la direction du projet d’IA Siri.

Il avait la réputation d’être calme et ne cherchait pas les conflits. Or, son lieutenant Robby Walker était critiqué pour son manque d’ambition et le fait qu’il n’a jamais aimé prendre de risque.

Remplacé par Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle, c’est là que les problèmes se sont accentués. Federighi dirige certes l’équipe d’ingénieurs d’Apple depuis 2012, et il s’est forgé une réputation d’efficacité et d’exécution.

Mais c’est ce qui a causé les affrontements de ces deux ponts. Le style de leadership de Federighi est à l’opposé de celui de Giannandrea. Il est dur et exigeant.

La sortie de l’IA d’Apple prend beaucoup de temps

Alors qu’Apple a fait un énorme battage médiatique concernant la sortie d’Apple Intelligence, rien n’arrivera cette année. Ce sera peut-être en 2026 que la prochaine amélioration de l’IA pour Siri sera apportée. Mais d’ici là, ce sera le calme plat.

Pendant ce temps, le succès de ChatGPT d’OpenAI creuse le fossé entre les sociétés américaines dans le domaine de l’IA. Comme l’équipe de Gianandrea n’a pas réagi à l’urgence de concurrencer les autres.

Tandis que l’équipe de Federighi a immédiatement commencé à explorer l’utilisation de grands modèles de langage pour améliorer l’iPhone. Aucun de leur projet n’a été mené jusqu’à la fin.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn