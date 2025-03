L’édition d’images IA accessible à tous sur X, Grok se renouvelle !

Retoucher des photos devrait normalement être simple à faire dans la plupart des cas. Mais il n’est pas évident de maîtriser Photoshop. Bonne nouvelle ! Maintenant Grok peut aussi vous aider. Le chatbot d’Elon Musk n’est pas qu’un outil de recherche, il peut désormais faire de l’édition d’images sur X et cela gratuitement.

Si au départ ce n’était qu’un outil conversationnel développé par xAI, vous pouvez à présent l’employer pour créer ou retoucher des images simplement en parlant. Voici ce qu’il en est.

Allez savoir pourquoi mais les grosses boîtes dans le domaine de la Tech aiment installer des fonctions audibles sur leurs appareils. Et là, c’est un peu le même scénario. Il suffit de quelques mots pour transformer vos clichés. C’est ainsi que le nouvel éditeur d’images gratuit sur X fonctionne.

Imaginez pouvoir modifier une image en quelques secondes, sans avoir à jongler avec des calques ou des réglages compliqués ? Cela paraît très facile à imaginer sur le moment. Mais il y a des étapes à suivre.

Le principe est simple avec Grok. Il faut d’abord télécharger une image, indiquer ce que vous souhaitez changer, et l’IA s’occupe du reste.

Par exemple, vous pouvez donner des instructions comme :

« L’image manque de contraste ajoutes-en »

« Je veux que cette photo ressemble à une peinture à l’huile, transformes-la »

« Supprimes cet élément de la photo »

Grok comprend vos requêtes sans que vous ne changiez votre manière de parler et cette IA est capable d’appliquer les modifications demandées presque instantanément. Fini le casse-tête des logiciels de retouche !

Utiliser l’éditeur d’images de Grok est un jeu d’enfant. Tout est intégré directement dans la plateforme X qui était anciennement connue sous le nom de Twitter. Pour vous lancer effectuez ceci :

Connectez-vous à votre compte X : Et si vous n’en avez pas encore un, il est temps d’en créer. Ouvrez Grok Pour importer votre image, utilisez l’option : « Téléchargement » pour ajouter votre fichier. Décrivez vos modifications en écrivant ce que vous souhaitez changer. Par exemple, « Rends cette photo plus lumineuse ». Cliquez sur « Edit Image » et validez votre demande, puis laissez Grok faire sa magie. Ajustez le résultat si besoin, s’il n’est pas tout à fait à votre goût. Vous pouvez affiner les modifications par itérations. Téléchargez ou partagez votre création directement sur X.

Une révolution pour les créateurs de visuels

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien changer la donne pour les créateurs de contenu. En cela, on englobe les influenceurs et les amateurs de photographie. Plus besoin d’être un expert en retouche pour obtenir des résultats impressionnants. Grok rend la retouche visuelle aussi accessible qu’un tweet.

Imaginez embellir vos photos de vacances, créer des visuels accrocheurs pour vos réseaux sociaux ou même donner un coup de jeune à vos vieux souvenirs. Il est maintenant possible d’utiliser Grok, l’outil d’édition d’images par IA.

De plus, le fait que tout soit gratuit est un atout majeur. Dans un monde où les outils de retouche peuvent coûter cher, Grok se positionne comme une alternative séduisante.

