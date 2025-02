C’est une chose d’utiliser l’IA pour travailler et s’en est une autre de l’utiliser pour s’amuser. Et récemment, des internautes sont tombés sur une faille. Apparemment, Grok 3 mérite qu’on s’y intéresse, car l’IA fait preuve d’un certain degré de rébellion depuis ces derniers temps.

La pépite d’Elon Musk lui échappe. C’est ainsi que de nombreux articles décrivent les faits concernant Grok 3. Mais voyons plus en détail de quoi il s’agit.

Grok 3 juge Donald Trump

Il y a quelques jours, le patron de Space X a dévoilé Grok 3 au côté de son équipe de développeurs. Ils ont mentionné que c’est « l’IA la plus intelligente sur Terre » depuis la création de la version originale de ce modèle. Sauf qu’en pleine présentation, Grok 3 a fait une erreur.

Et malheureusement pour l’équipe présente sur le plateau de tournage, cela n’a pas échappé au regard attentif de nombreux internautes. En effet, quand ils ont demandé à Grok 3 quelle est la date de lancement de la prochaine fusée que la compagnie d’Elon Musk enverrait dans l’espace, l’IA a répondu que ce serait le 24 février. Or, c’est faux. Et l’information a dû être rectifiée en direct par Mr Musk.

Ce fait n’est qu’un premier exemple des dérives de cette IA. Le plus grave, c’est le fait que Grok 3 a désigné l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, comme étant une personne qui mérite la peine de mort. Et cela a surpris tout le monde.

https://twitter.com/InsiderEng/status/1894438604073550037

Grok 3 en faute, une erreur intentionnelle ?

Pour s’amuser, il est possible de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête à un chatbot AI. Il fera toujours son possible pour y répondre en fonction de ses capacités. Mais de-là à désigner publiquement qu’il faut tuer Donald Trump est quelque peu excessif si je puis dire.

Est-ce qu’on peut considérer cela comme de la rébellion de la part de Grok 3 ? La réponse à cette question est assez mitigée. En effet, l’IA d’Elon Musk a été décrite comme étant « débridée » depuis son lancement. Par conséquent, sans être d’accord avec elle, c’est ce qui explique son jugement.

Contexte et prompt, des détails à spécifier

Par ailleurs, la manière dont la question : « qui mérite la peine de mort aux Etats-Unis ? » est un prompt dont le contexte n’a pas été assez bien précisé.

En effet, selon les internautes qui ont testé Grok 3, l’IA avait d’abord désigné Jeffrey Epstein comme cible. Mais ayant dit à l’IA qu’il est mort, allez savoir pourquoi elle a décidé d’indiquer Donald Trump. Puis après une reformulation du prompt même Elon Musk devrait aussi mourir.

Ces quelques exemples attestent donc que l’IA Grok 3 n’est peut-être pas la plus intelligente au monde vu que certains faits, situations et contextes lui échappent. Mais elle a récemment été corrigée.

Les corrections apportées à l’IA rebelle Grok 3

xAI a réagi en urgence. La société a rapidement déployé un rectificatif en l’espace de 24 heures. Par conséquent, si vous posez une question de ce genre à Grok-3, l’IA répond automatiquement : « En tant qu’IA, je ne suis pas autorisée à faire ce choix ». Sans avoir été oublié, cet incident a donc servi de leçon aux concepteurs de cette IA.

