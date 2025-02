Comment l’IA va-t-elle réellement influencer votre travail ?

Intégrer l’IA en entreprise est déjà un fait adopté par de nombreuses structures, si bien que le grand public s’interroge concernant l’impact réel de cette technologie dans tous les secteurs. Est-ce que l’influence de l’IA sera sans précédent ?

Si d’un côté, il est dit que l’intelligence artificielle ne s’emparera pas de nos emplois. D’autres critiques disent le contraire. Mais voici ce qu’on peut dire à ce sujet.

L’utilisation de l’IA est à double tranchant

Travailler avec l’IA sans subir son influence est la meilleure manière de ne pas lui céder votre travail. C’est ainsi que les choses doivent être. Toutefois, savoir que les outils d’IA ne sont pas encore tout à fait au point n’est pas un réconfort. Cela dénote un manque de confiance en soi.

La technologie évolue. C’est un fait. Mais le genre humain doit aussi s’y adapter si vous ne voulez pas finir sur la touche. Et l’intervention de l’IA au travail et dans la vie quotidienne est devenue courante. En fait, la vérité est qu’il est « plus probable que l’IA modifie notre façon de travailler qu’elle remplace complètement nos emplois. » comme c’est cité dans l’article de Ciara O’Brien.

L’influence de l’IA au travail inquiète les jeunes en début de carrière

Avant de chercher un emploi, les jeunes d’aujourd’hui doivent bien choisir dans quels secteurs ils iront et quels postes ils viseront. En effet, selon une enquête menée par Chadwicks, un négociant en matériaux de construction, il s’avère que plus de 60 % des jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans s’inquiètent de l’impact de l’IA sur leur future carrière.

La plupart d’entre eux choisissent des métiers dans lesquels il est difficile de se passer de la main-d’œuvre humaine. Mais cette tendance est aussi poussée par les parents. Certains craignent en effet que la technologie actuelle ne réduise le nombre d’emplois accessibles à leurs enfants.

Cette peur collective a engendré un afflux de demandes croissant dans des secteurs tels que la construction et les métiers spécialisés étant susceptibles d’être les moins touchés. Mais je pense que ce n’est pas la solution.

Les secteurs à l’épreuve du temps qui ne le sont plus avec l’IA

L’influence de l’IA au travail atteint déjà les sphères qu’on pensait jusqu’alors épargnée par ce phénomène. C’est le cas dans le domaine de la médecine. Là, l’IA est devenue un outil utile pour mieux réaliser des diagnostics.

Tandis que dans le domaine de la science, les scientifiques s’en servent comme un assistant de recherche à mesure que la technologie se développe. Par conséquent, au lieu de se préserver du fait de ne pas utiliser l’IA, il faut apprendre à s’en servir au travail.

Il en est de même en matière de créativité. Si des chiffres montrent que 20 % des parents sondés lors d’une étude s’inquiètent du risque d’étouffement de la créativité de leurs enfants par l’IA, c’est faux. L’IA a été créée afin de permettre à ceux qui ont de l’imagination de s’exprimer et non pour brider cela.

Gemini estime par exemple qu’il est peu probable que l’IA ait une influence aussi néfaste au travail. Par contre, ChatGPT affirme que l’IA a le potentiel de l’améliorer ou de l’entraver. Mais tout dépend de la manière dont nous l’utilisons. En fin de compte, c’est à nous de décider comment nous l’utilisons.

