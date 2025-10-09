Little Nightmares : le guide complet de l’histoire et de la chronologie

Entre le jeu mobile, les deux opus principaux et leurs DLC, suivre l’histoire de Little Nightmares relève du parcours du combattant. Qui est Six vraiment ? Pourquoi Mono finit-il prisonnier du Temps Aminci ?

Ce guide dévoile tous les secrets de cet univers cauchemardesque, des origines de la fillette en ciré jaune au festin macabre du Maw. Préparez-vous à plonger dans les entrailles d’une timeline aussi fascinante que terrifiante !

Plongée dans l’horreur adorable : le casse-tête temporel de Little Nightmares

L’univers de Little Nightmares est une des énigmes les plus fascinantes du jeu vidéo. Entre créatures cauchemardesques et enfants perdus, cette franchise signée Supermassive Games mêle horreur et poésie avec un talent rare.

Mais essayer de comprendre sa chronologie relève du parcours du combattant ! Pour tout saisir, il faudrait commencer par le jeu mobile Very Little Nightmares. Ensuite, enchaînez avec Little Nightmares 2. Puis jouez simultanément au premier opus et son DLC Secrets of the Maw. Oui, c’est un sacré méli-mélo temporel. Mais toutes ces étapes méritent quelques éclaircissements.

Le Nowhere : un monde dévorant

Avant l’arrivée de Little Nightmares 3, l’histoire se déroule dans le Nowhere, une version déformée de notre réalité. Dans ce monde cauchemardesque, des enfants doivent échapper aux « Résidents », des monstres humanoïdes nourris par la cupidité et les vices humains.

Le premier chapitre de cette saga nous fait suivre une fillette en ciré jaune (à ne pas confondre avec Six) dans Very Little Nightmares, où elle affronte le sinistre Craftsman et ses poupées faites d’enfants vivants. Son périple s’achève tragiquement, mais son ciré jaune réapparaîtra…

Mono et Six : une alliance fragile

Little Nightmares 2 introduit Mono, nouveau protagoniste coiffé d’un sac en papier, qui rencontre Six dans une forêt mystérieuse. Leur fuite les mène à Pale City, ville fantôme où les habitants sont hypnotisés par leurs écrans de télévision. Après avoir sauvé Six des Bullies – des poupées de porcelaine malfaisantes – Mono affronte le terrifiant Thin Man. Le climax survient lorsque Six, transformée en monstre par une boîte à musique, est sauvée par Mono… pour mieux le trahir en le laissant choir dans le vide.

Les sombres secrets du Maw

Le DLC Secrets of the Maw nous fait incarner le Runaway Kid, prisonnier d’un navire sous-marin peuplé de riches cannibales. Aidé par des créatures appelées Nomes, il échappe au terrifiant Janitor mais finit transformé en Nome par la mystérieuse Lady. La boucle se referme lorsqu’il offre une saucisse à Six… qui le dévore sans remords. Un moment clé qui révèle la descente aux enfers de l’héroïne.

Dans Little Nightmares 1, Six, affamée, parcourt le Maw à la recherche de nourriture. Son chemin croise brièvement le Runaway Kid transformé en Nome, qu’elle n’hésitera pas à manger. Après avoir vaincu la Lady en utilisant son reflet contre elle, Six absorbe ses pouvoirs et dévore les clients du navire. La fillette devient alors la pire des menaces, quittant le Maw transformée en véritable cauchemar vivant.

Quel avenir pour Six ?

La fin ouverte de Little Nightmares laisse Six en attente d’une nouvelle destination. Bien qu’absente des bandes-annonces de Little Nightmares 3, sa présence dans tous les opus précédents suggère qu’elle pourrait réapparaître. Devenue une entité assoiffée de vie, oscillant entre victime et bourreau, son rôle dans la suite de la saga reste l’un des mystères les plus passionnants de l’univers.

Little Nightmares 3 : vers de nouveaux horizons

Le prochain opus introduit deux nouveaux protagonistes, Low et Alone, explorant le Spiral. Aucun indice ne relie pour l’instant cette nouvelle aventure à la chronologie existante. Mais dans l’univers du Nowhere, où chaque recoin cache un nouveau cauchemar, les surprises sont toujours au rendez-vous. Une chose est sûre : l’attente promet d’être peuplée de frissons et de mystères !

