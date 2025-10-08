Guide Halloween 2025 : la sélection ultime des jeux vidéo les plus effrayants

Cette année, préparez-vous à éteindre les lumières et à augmenter le volume ! Notre guide déniche les jeux vidéo de 2025 les plus angoissantes qui feront vaciller vos nerfs en tant que gamer à Halloween.

Entre indépendants aux ambiances oppressantes et blockbusters sanglants, ces titres transformeront votre octobre en un mois cauchemardesque. Des frissons 100% virtuels vous attendent : sortez les mouchoirs… pour essuyer votre transpiration froide !

Little Nightmares III – La nouvelle tête d’affiche d’Halloween

Avec une sortie juste avant Halloween, Little Nightmares III introduit deux nouveaux héros, Low et Alone. Chacun possède son outil unique : un arc pour Low et une clé à molette pour Alone, offrant des façons distinctes d’interagir avec l’environnement et de résoudre les énigmes.

L’atmosphère inquiétante et les décors oniriques perpétuent la magie de la série. Jouable en solo avec un compagnon IA, c’est cependant en mode coopération que cette suite révèle toute son ambition.

Les meilleurs jeux d’horreur pour la saison

Il y a des jeux vidéo d’horreur dont tout le monde connaît le nom, même les non initiés et cette liste spéciale Halloween 2025 comporte des titres connues comme :

Le remake de Resident Evil 4 modernise un classique d’Halloween avec des visuels actualisés et des contrôles affinés. Son mélange de tension, d’action et d’exploration est idéal pour les fans comme pour les nouveaux venus. Avec 16 chapitres pour environ 20 heures de jeu, il reste une valeur sûre pour les soirées d’automne.

Amnesia : The Bunker vous piège dans un bunker de la Première Guerre mondiale avec une créature qui réagit au bruit. Chaque décision compte, qu’il s’agisse de gérer l’essence du générateur ou d’ouvrir une porte verrouillée. Son approche minimaliste et son AI imprévisible en font une masterclass de l’horreur survivaliste.

Horreur narratif pour les nuits sombres

Pour suivre parmi cette sélection de jeux vidéo effrayants lors de ce Halloween 2025, si vous n’avez pas peur des esprits et des enquêtes qui font « réellement » peur, voici deux jeux qui vous feront cogiter l’esprit:

Alan Wake II est un thriller psychologique qui alterne entre l’écrivain Alan Wake et l’agent du FBI Saga Anderson. Son atmosphère maussade et son scénario profond conviennent parfaitement à Halloween, offrant une expérience immersive entre enquête et surnaturel.

The Medium vous projette dans deux réalités simultanées, grâce à un écran divisé entre le monde physique et le royaume des esprits. Sans combat intense, il mise sur une ambiance glaciale et une bande-son angoissante pour une expérience narrative envoûtante.

Horreur multiplayer entre amis

Par suite, si vous voulez entraîner vos proches avec vous lors de parties endiablées manette ou PC à main, les jeux vidéo d’Halloween suivants sont intéressants en cette fin d’année 2025 :

Dead by Daylight reste la référence du jeu asymétrique : un tueur contre quatre survivants qui doivent réparer des générateurs pour s’échapper. Les mises à jour régulières et l’ajout de tueurs iconiques maintiennent le jeu passionnant et terrifiant.

The Outlast Trials transpose l’horreur des opus précédents dans une expérience coopérative. Enfermés dans un laboratoire sinistre, vous devrez survivre à des épreuves tout en gardant votre sang-froid. La coopération ajoute une dimension stratégique, mais la peur reste omniprésente.

Pépites indépendantes pour frissons garantis

Ensuite, pour ceux qui n’ont pas peur du noir et des scénarios paranoïaques qui font appel à votre réflexion profonde ces jeux vidéo sont distrayant:

Darkwood est un survival horror vu du dessus qui utilise la lumière et le son pour créer une angoisse permanente. Le cycle jour-nuit vous oblige à vous enterrer la nuit et à explorer le jour. Chaque ressource est précieuse, chaque choix est crucial.

Signalis est un jeu vidéo toujours d’actualité en 2025 pour Halloween, car il allie le gameplay rétro du survival horror à une esthétique sci-fi envoûtante. Explorez des installations abandonnées, résolvez des énigmes et gérez vos ressources dans une aventure au pixel art dérangeant et mémorable.

INSIDE est un puzzle-plateformer minimaliste mais profondément inquiétant. Son ambiance oppressive et ses rebondissements inattendus marquent les esprits, offrant une expérience courte mais intense, parfaite pour une soirée horrifique.

