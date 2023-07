Les méchants dans Indiana Jones classés du pire au meilleur

Découvrez les méchants de la franchise Indiana Jones classés du pire au meilleur. Des agents nazis sans pitié aux Soviétiques déterminés en passant par les sinistres cultes religieux, ces antagonistes emblématiques ont marqué l’univers d’Indy. Plongez dans l’univers de ces antagonistes d’Indiana Jones et revivez leurs confrontations intenses avec le célèbre archéologue.

7. Irina Spalko



Irina Spalko, jouée par Cate Blanchett, est une agente soviétique déterminée à dominer le monde, à l’instar des Nazis. Dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, les Soviétiques cherchent à contrôler les tensions nucléaires.

Au cœur de la jungle amazonienne, Spalko prévoit d’utiliser les crânes de cristal extraterrestres pour obtenir le pouvoir. Sa défaite est similaire à celle d’Arnold Ernst Toht, le méchant de Raiders of the Lost Ark.

Mais lorsque Spalko réunit les artefacts à Akator, elle se désintègre sous le poids de la connaissance illimitée. Une intrigue méchante déjà explorée, décevante.

6. Mola Ram et les cultistes Thuggee



En 1984, Indiana Jones et le Temple maudit a repoussé les limites de la classification PG, créant la classification PG-13. Ce film est une préquelle des Aventuriers de l’Arche perdue. En 1935, Indy, Willie Scott et Short Round apportent leur aide à un village indien.

Ils cherchent à récupérer un artefact sacré et à sauver leurs enfants d’une secte sanguinaire. Cette secte est dirigée par Mola Ram. Mola Ram utilise le pouvoir des dieux hindous, arrache le cœur d’une victime et sème le chaos.

Il manipule les dirigeants locaux, asservit les enfants et tente de sacrifier Willie. Heureusement, Short Round intervient et Mola Ram finit déchiqueté par des crocodiles dans une rivière. Son destin funeste est mérité.

5. Elsa Schneider



Elsa Schneider, telle un loup déguisé en agneau, se rallie aux Nazis dans leur quête de pouvoir, au grand dam d’Indiana Jones. Dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, le héros tombe dans le piège d’Elsa.

Il entretient une liaison avec elle pendant qu’il recherche le journal du Graal. Malgré les révélations de trahison de son père, Indy refuse d’y croire jusqu’à ce qu’elle le désarme et s’empare du journal. Indy est un romantique et Elsa a exploité cette faiblesse, mais le héros a eu le dernier mot. Même après tout, il tente de la sauver, mais sa cupidité l’emporte, entraînant sa propre chute.

4. Colonel Ernst Vogel



Dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, l’histoire met en évidence le parti nazi comme l’un des plus grands méchants de l’histoire moderne. Le colonel Ernst Vogel, un substitut d’Adolf Hitler, est chargé par le Führer lui-même de retrouver le Saint-Graal.

Vogel, agissant fidèlement selon les ordres de Hitler, incarne le sadisme et commet des atrocités sous la bannière nazie. Finalement, il se retrouve face à Indiana Jones. Vivant et mourant par l’épée, Vogel rencontre sa fin en tombant lors de leur affrontement.

Son élimination est une victoire bien méritée pour le héros. Ainsi, l’archétype du méchant nazi est brillamment représenté dans ce film.

3. Walter Donovan



Walter Donovan (Julian Glover) est un aristocrate américain qui trahit et s’allie aux nazis pour acquérir richesse, antiquités et pouvoir. Il cherche à obtenir l’immortalité en s’emparant du Saint-Graal, avec l’aide de Vogel et Schneider.

Cependant, Schneider le trahit en le faisant boire dans le mauvais récipient, ce qui entraîne son vieillissement rapide et sa mort. Julian Glover incarne brillamment cette quête de pouvoir du régime fasciste. Il l’a également fait en tant que général Veers dans L’Empire contre-attaque.

Glover excelle dans le rôle des méchants cupides et totalitaires. Son retournement de veste dans la Dernière Croisade est sa performance la plus mémorable.

2. Major Arnold Toht



Le major Arnold Toht, exécuteur sadique des nazis, collabore avec René Belloq pour trouver l’Arche d’Alliance et obtenir un pouvoir surnaturel. Ronald Lacey offre une performance troublante, détachée de la mort et de la destruction.

Sa joie sinistre suscite notre désir de le voir disparaître. Ce qui rend Toht réellement maléfique, c’est son absence de conviction. Sceptique envers le surnaturel, il se contente d’obéir aux ordres, rendant ses actes de violence encore plus terrifiants.

La scène la plus mémorable le montre saisissant l’Arche, ses mains brûlantes et fondantes. Toht demeure implacable, même en s’embrasant. Il est sans conteste l’un des méchants les plus effrayants de l’univers d’Indiana Jones.

1. René Belloq

René Belloq est le méchant incontournable d’Indiana Jones. Interprété brillamment par Paul Freeman, cet archéologue français arrogant et rival d’Indy captive les fans. Belloq est l’opposé parfait du héros : intelligent, manipulateur, assoiffé de pouvoir et de richesse. Son unique motivation : sa propre grandeur.

Dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, Belloq joue un rôle central dans la quête de l’Arche d’Alliance. Il la vole avant Indy, mais sa cupidité et son irrespect envers son pouvoir surnaturel scellent sa perte.

La colère divine s’abat sur lui lorsque l’Arche est ouverte, punissant son arrogance de façon spectaculaire. René Belloq est le méchant ultime d’Indiana Jones, complexe, charismatique et rivale intense du héros. Il incarne le pire de l’humanité, prêt à trahir et sacrifier tout pour ses désirs égoïstes.

Comment avoir plus de nouveautés sur Disney Plus ? Les films Indiana Jones sont disponibles sur Disney Plus. À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement