Indiana Jones : Top 5 des acteurs pour remplacer Harrison Ford

Le dernier film Indiana Jones a marqué le retour de Harrison Ford dans son rôle emblématique. Le film, intitulé « Indiana Jones et le Cadran du Destin », est le cinquième de la franchise. Malheureusement, Ford a affirmé que c’est sa dernière apparition en tant que personnage. Quelle suite ? Comment va être la suite ? Plusieurs acteurs pourraient interpréter Indiana Jones, mais on ne sait pas qui ? Ainsi, vous retrouverez dans cet article, le top 5 des personnes qui pourraient reprendre ce rôle emblématique.

Fin de l’ère Ford : Le dernier film de la série Indiana Jones

Dans une récente interview avec Total Film, Harrison Ford a déclaré que « Indiana Jones et le Cadran du Destin » serait le dernier film de la série. C’est également la dernière fois qu’il incarne le célèbre aventurier. Il est d’avis que le personnage de Jones ne devrait pas être recasté et que son histoire se termine avec lui.

Quel acteur prendra le relais dans la franchise Indiana Jones ? La réponse reste encore inconnue, mais l’avenir de cette franchise emblématique promet de nouvelles aventures et de nouveaux visages.

Chris Pratt

Si Lucasfilm et Disney ont leur mot à dire, Chris Pratt serait le prochain Indiana Jones. Un nouveau film est prévu pour une sortie en 2026. Malgré la haine d’Internet envers le « pire Chris d’Hollywood », le grand public apprécie Pratt.

Il est l’une des stars de franchise les plus rentables aujourd’hui. Il a déjà joué dans deux franchises à succès, Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World. Son personnage d’Owen Grady dans Jurassic World pourrait être considéré comme une audition pour Indiana Jones. Il y a des similitudes dans le style vestimentaire, l’esprit caustique et les compétences à moto.

Phoebe Waller-Bridge

Lucasfilm n’a pas besoin de chercher loin pour trouver une actrice pouvant incarner le personnage principal d’un spin-off d’Indiana Jones. Phoebe Waller-Bridge, qui joue Helena Shaw dans Cadran du Destin, serait un choix logique.

Helena présente des similitudes avec le jeune Dr. Jones, étant une archéologue intelligente et aventureuse. Waller-Bridge a exprimé son intérêt pour un spin-off, laissant le choix à Lucasfilm.

Glen Powell

Après son rôle de Hangman dans Top Gun : Maverick, Glen Powell a montré son potentiel en tant qu’acteur charismatique. Son arrogance et son magnétisme seraient un atout pour la franchise Indiana Jones.

Ryan Gosling

Comme pour le personnage de Rick Deckard dans Blade Runner, la franchise Indiana Jones pourrait continuer sans Ford. Elle pourrait le faire en introduisant un nouveau personnage principal. Ryan Gosling, qui a joué K dans Blade Runner 2049, serait un bon choix pour cette transition. Sa polyvalence en tant qu’acteur indépendant lui permettrait de s’adapter à différents genres de films.

Ke Huy Quan

L’acteur Key Huy Quan, connu pour son rôle de Short Round dans Indiana Jones et le Temple maudit, est apprécié par Ford lui-même. Après avoir remporté un Oscar pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once, Quan a retrouvé la popularité. Il serait prêt à reprendre son rôle si Disney ou Lucasfilm le souhaitent.