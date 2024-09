League of Legends n’a pas pu se lancer : voici les solutions

Affectueusement appelé LOL par les fans, le jeu League of Legends attire des millions de joueurs dans le monde. Cela dit, cette bataille en ligne multijoueur rencontre parfois des problèmes techniques. Les candidats à l’arène de tous les dangers ont du mal à y pénétrer au fil des mises à jour. Ce guide détaillé propose alors des résolutions à ces soucis, en l’occurrence la difficulté à démarrer.

Lancez LOL depuis le répertoire d’installation

Lorsque League of Legends refuse de se lancer, essayez de démarrer le jeu directement depuis son répertoire d’installation. Cela peut aider à contourner certains problèmes liés au client ou au raccourci du bureau. Allez dans le dossier où vous avez installé le jeu, recherchez le fichier « LeagueClient.exe » et double-cliquez dessus. Si cette méthode fonctionne, cela indique alors qu’il y a un problème avec le lanceur principal. Avec ce démarrage depuis le répertoire, vous pouvez isoler ou éviter certaines pannes liées aux changements de paramètres du client.

Cela dit, assurez-vous que tous les fichiers nécessaires disposent des permissions appropriées. Vous devriez peut-être exécuter le programme en tant qu’administrateur pour garantir que toutes les autorisations requises soient accordées. Cliquez avec le bouton droit sur « LeagueClient.exe », sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur« . Puis, voyez si cela résout le problème.

Restez au courant des dernières news sur votre jeu favori !

Championnat du monde de League of Legends : dates, agenda et équipes

Project L : le jeu de baston basé sur League of Legends sera-t-il payant ?

Arcane : tout savoir sur la série de Netflix basée sur League of Legends !

Essayez un lanceur alternatif ou mettez à jour le jeu

Parfois, le client standard de League of Legends peut avoir des difficultés techniques. Utiliser un autre lanceur peut aider à différents niveaux. Pour ce faire, téléchargez et installez des applications tierces fiables conçues pour la gestion des jeux vidéo. Ces programmes offrent une meilleure gestion des ressources. Ils peuvent contourner les problèmes techniques du client principal.

Si l’utilisation d’un autre lanceur ne fonctionne pas, essayez de désinstaller complètement le client actuel et de télécharger une version propre du site officiel de Riot Games. De temps en temps, une simple suppression suivie d’une nouvelle installation suffit à corriger les erreurs.

Les développeurs publient régulièrement des mises à jour pour améliorer la stabilité et ajouter de nouveaux contenus. Si votre jeu ne se lance pas, forcer une mise à jour pourrait résoudre le problème. Ouvrez le lanceur et cherchez l’option pour vérifier les mises à jour. Forcez la recherche de mises à jour. Vous pourrez ensuite télécharger toute correction nécessaire. Si cette option n’est pas évidente, pensez à consulter les forums ou le support technique pour savoir comment forcer manuellement une mise à jour.

Vérifiez la connexion internet. L’incapacité à mettre à jour correctement peut également être due à des problématiques liées à votre fournisseur d’accès. Une panne, une coupure d’électricité locale ou même un impayé pourrait affecter votre connexion internet et par conséquent empêcher la mise à jour du jeu. Vérifiez toujours votre connexion avant toute manipulation complexe.

Réparez une éventuelle erreur dans l’installation

Quand League of Legends ne se lance pas correctement, utiliser l’outil de réparation intégré peut donner des résultats positifs. Cet outil permet de corriger diverses erreurs sans devoir tout désinstaller. Ouvrez le client, accédez aux options et recherchez l’option de réparation. Cette procédure analysera les fichiers du jeu et réparera ceux endommagés ou manquants. Les causes potentielles incluent des fichiers corrompus dus à une interruption pendant un téléchargement ou des modifications accidentelles réalisées par d’autres programmes.

Vérifiez la compatibilité matérielle et logicielle. Il arrive que le problème persiste malgré la réparation. Dans ce cas, considérez la compatibilité de votre équipement ou de votre système informatique. Assurez-vous que les composants respectent les exigences minimales et que votre système d’exploitation est compatible. Les versions plus anciennes pourraient présenter des incompatibilités avec les dernières mises à jour du jeu. Pour rappel, League of Legend reste peu gourmand en ressources. Il lui faut à peine :

Processeur : 2 GHz ( SSE2 ou supérieur)

: 2 GHz ( SSE2 ou supérieur) RAM : 1 Go (2 Go pour les systèmes Windows Vista et plus récents)

: 1 Go (2 Go pour les systèmes Windows Vista et plus récents) Carte graphique : Shader version 2.0

: Shader version 2.0 Espace disque : 16 Go d’espace libre

: 16 Go d’espace libre Système d’exploitation : Windows 7, 8, 10 ou 11 (versions grand public uniquement)

Mettez à jour les pilotes de la carte graphique

Les cartes graphiques nécessitent des pilotes à jour pour fonctionner correctement avec les jeux modernes. Visitez donc le site Web du fabricant de votre carte graphique, téléchargez et installez les pilotes les plus récents disponibles. Un pilote obsolète peut entraîner de nombreux problèmes, y compris l’impossibilité de lancer League of Legends. Recherchez également les nouvelles versions du DirectX. Ce composant compte énormément pour améliorer la performance et la compatibilité de votre carte graphique avec le jeu.

Tous les composants informatiques nécessitent des mises à jour régulières. C’est valable pour les cartes graphiques, mais aussi pour les cartes mères, les cartes son et autres périphériques connectés. Des logiciels comme Driver Booster peuvent automatiser la vérification et l’installation de ces mises à jour cruciales pour maintenir la stabilité et la fonctionnalité de votre système entier.

Autoriser le jeu à travers le pare-feu Windows

Un pare-feu configuré par défaut ou un logiciel antivirus peut empêcher League of Legends de communiquer correctement avec les serveurs. Allez dans les paramètres de sécurité de Windows, trouvez les paramètres du pare-feu et ajoutez soit le client du jeu soit spécifiquement “LeagueClient.exe” à la liste des exceptions. Cela permet au jeu de se connecter librement et potentiellement de corriger les blocages causés par des configurations de sécurité excessives.

Désactiver temporairement l’antivirus. Par moments, l’antivirus installé peut considérer certains fichiers du jeu comme une menace possible. Il bloque ainsi leur exécution correcte. Essayez de désactiver temporairement votre solution antivirus pour voir si c’est la cause des défaillances. Si tel est le cas, ajustez les paramètres de façon à exclure le client du scan habituel de l’antivirus.

Fermez les autres applications pour voir…

Avoir trop d’applications ouvertes en même temps peut bloquer l’exécution de League of Legends. Fermez toutes les applications non indispensables avant de lancer le jeu, particulièrement celles qui utilisent beaucoup de bande passante ou fonctionnent en arrière-plan. Cela libère la mémoire et le processeur pour le jeu et demande moins de ressources partagées, ce qui a ainsi pour effet d’améliorer les performances globales.

Accédez au Gestionnaire de tâches (Ctrl + Maj + Échap) pour voir quelles applications consomment des ressources importantes. Fermez celles qui ne sont pas indispensables. De même, désactivez temporairement les services en arrière-plan qui peuvent interférer, tels que les analyses antivirus ou les services cloud synchronisés.

Réinstaller carrément League of Legends

Quand toutes les méthodes précédentes échouent, envisagez de réinstaller entièrement League of Legends. Supprimez intégralement le jeu de votre ordinateur, assurez-vous que tous les fichiers restants sont supprimés, puis téléchargez une nouvelle copie qui vient du site officiel. La réinstallation règle fréquemment les problèmes complexes liés à la corruption de fichiers multiples. Veillez à sauvegarder toutes vos configurations personnelles, car cette opération supprime généralement tous les réglages, skins et préférences personnalisés.

Gérer les sauvegardes et données personnelles

Avant la suppression totale du jeu, prenez donc soin de sauvegarder toute donnée importante, cela inclut keybindings, configurations de champ de bataille, presets hud, etc. Réinitialisez ces paramètres post-réinstallation pour réduire le stress lié à la perte permanente. Des solutions de sauvegarde sous cloud comme Google Drive ou Dropbox conviennent parfaitement pour conserver vos fichiers locaux importants en toute sécurité.

League of Legends a enfin pu se lancer ? Voici quelques news

Patch 14.15, le dernier patch apporte plusieurs ajustements

Il inclut une multitude d’ajustements pour différents champions. Certains ont vu leurs capacités renforcées tandis que d’autres ont été modifiées pour éviter une domination excessive au sein du jeu. Par exemple, Yasuo a reçu un léger nerf sur sa capacité passive. Ce qui limite légèrement sa survivabilité en début de partie tout en maintenant son potentiel explosif en fin de jeu.

En parallèle, plusieurs objets populaires ont été rééquilibrés. C’est le cas de la Lame d’Infini, dont le coût a été ajusté pour mieux s’aligner sur sa puissance croissante en milieu de partie. Le patch 14.15 adresse plusieurs problèmes signalés par la communauté, notamment des glitchs visuels et des dysfonctionnements mineurs sur certaines capacités de champion. De plus, quelques ajustements de qualité de vie ont été intégrés pour optimiser l’interface utilisateur et simplifier certaines interactions en jeu.

Section Anima 2024, un nouveau mode de jeu et des skins introduits

Cette mise à jour se distingue par deux caractéristiques majeures. Elle offre un nouveau mode de jeu qui promet de renouveler l’expérience des joueurs. Intitulé « Assaut des Animas« , celui-ci met l’accent sur des combats intensifs et stratégiques où les équipes doivent unir leurs forces pour triompher d’adversaires toujours plus redoutables. Cette aventure collaborative mélange habilement la coopération et la célérité. Elle sollicite tant les réflexes rapides que les choix tactiques astucieux.

Outre le nouveau mode de jeu, la section Anima 2024 enrichit l’aspect esthétique du jeu avec une série de skins novateurs. Ces tenues soigneusement conçues proposent des apparences inédites pour plusieurs champions emblématiques tels que Ahri, Yasuo et Lux. Chacune de ces skins reflète l’essence même de l’Anima. Ce qui allie élégance mystique et puissance brute. La mise à jour permet aux joueurs d’afficher fièrement leur affiliation à cette thématique unique. Que demander de mieux ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.