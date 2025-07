Le producteur de Black Panther se réinvente : « Eyes of Wakanda » arrive sur Disney+ !

Eyes of Wakanda débarque sur Disney+. Voici tout ce que vous devez savoir sur la série animée Marvel.

Disney+ s’apprête à nous plonger dans l’univers fascinant du Wakanda avec Eyes of Wakanda. Cette série d’animation Marvel prévoit de révéler les secrets les mieux gardés de cette nation fictive d’Afrique. Les fans de Black Panther vont enfin pouvoir explorer l’histoire millénaire de ce royaume légendaire.

Une plongée dans l’histoire du peuple de Black Panther

Cette série animée adoptera un format anthologique. Eyes of Wakanda de Disney+ suivra ainsi les aventures de braves guerriers wakandais à travers l’histoire. Ces derniers se lanceront dans une quête périlleuse pour récupérer des artefacts en vibranium volés aux quatre coins du monde. Ces guerriers, appelés Hatut Zaraze, incarnent l’esprit et les valeurs qui ont façonné le Wakanda pendant des millénaires.

Ryan Coogler, réalisateur des films Black Panther, supervise le projet en tant que producteur exécutif. On peut alors espérer une bonne continuité entre Eyes of Wakanda et l’univers cinématographique Marvel. Todd Harris sera, par ailleurs, aux commandes en tant que showrunner. Cette collaboration assure une vision cohérente et respectueuse de l’héritage de T’Challa.

Qui fera partie du casting de Eyes of Wakanda sur Disney+ ?

La série rassemble un casting impressionnant. On aura tout d’abord Cress Williams dans le rôle du Lion. Puis, le casting se composera de Steve Toussaint (House of The Dragon), et Anika Noni Rose. Les Dora Milaje, combattantes emblématiques du Wakanda, feront également leur retour sur Disney+ dans Eyes of Wakanda.

Cette nouvelle série d’animation vous intéresse-t-elle ? Patientez encore un peu, car elle sort le 27 août 2025 sous forme de mini-série de quatre épisodes. Son arrivée marque le début de la Phase 6 du MCU sur petit écran. Ceci positionne le Wakanda comme un pilier central de l’avenir Marvel sur les plateformes de streaming.

