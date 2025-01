Le classement complet des séries les plus piratées de 2024

La piraterie en ligne continue de frapper l’industrie télévisuelle et House of the Dragon s’impose comme la série la plus convoitée de 2024.

Ce titre douteux perpétue la série de succès piratés de HBO après des phénomènes comme Game of Thrones et The Last of Us. Ce classement, établi par TorrentFreak, montre une domination des genres fantastiques et de science-fiction. Cela souligne une tendance marquée chez les pirates modernes.

La dynastie des Targaryens n’est pas seulement célèbre pour ses intrigues, mais aussi pour sa popularité chez les pirates. De 2012 à 2017, Game of Thrones a dominé les classements des émissions les plus piratées. Sa série préquelle, House of the Dragon, a repris ce flambeau en 2022 et conserve son titre en 2024. Selon TorrentFreak, ce classement est basé sur le trafic de BitTorrent, un indicateur partiel mais révélateur. Même si ces données excluent les plateformes de piratage non répertoriées, elles confirment l’attrait massif de cette série.

Une domination des genres spécifiques

Le classement 2024 révèle une préférence nette pour les séries de science-fiction, fantastique et superhéros parmi les émissions piratées. Des titres comme The Boys (Prime Video) et Shōgun (Hulu) illustrent cette tendance, tandis que Arcane (Netflix) attire également l’attention.

Ces séries répondent aux attentes des fans passionnés de récits immersifs et visuellement captivants. La liste met en lumière une préférence des pirates pour des genres où l’imaginaire et l’évasion dominent.

Netflix de retour dans le classement

Après une absence notable en 2023, Netflix fait son retour grâce à Arcane, une série acclamée par la critique. La plateforme, pourtant leader du marché du streaming, semblait moins touchée par la piraterie.

Cependant, l’intérêt croissant pour des titres comme Stranger Things ou Squid Game, de retour en 2025, pourrait renforcer sa présence dans ce classement. Netflix montre que même les géants ne sont pas à l’abri des tendances pirates.

Prime Video en tête des plateformes ciblées

Avec trois émissions dans le top 10 – The Boys, Fallout et Reacher, Prime Video domine le classement. Malgré ses nombreux avantages, comme les livraisons gratuites via Amazon Prime, de nombreux utilisateurs semblent éviter l’abonnement à sa plateforme de streaming.

HBO suit avec deux séries, mais des services plus modestes comme Apple TV+ et Paramount+ trouvent également leur place. Ce constat reflète une certaine disparité dans les abonnements payés par les utilisateurs.

Quelles sont les préférées ?

1. House of the Dragon (HBO)

La série phare de HBO domine encore les téléchargements illégaux avec son univers riche et captivant. Elle perpétue l’héritage de Game of Thrones en restant un incontournable du genre fantastique.

2. The Boys (Prime Video)

Ce récit satirique sur des super-héros corrompus séduit par son audace et son humour noir. Sa popularité ne cesse de croître auprès des amateurs de séries non conventionnelles.

3. Shōgun (Hulu)

Plongée fascinante dans le Japon féodal, cette série attire les passionnés de drames historiques. Son esthétique soignée et son intrigue immersive lui valent un large public.

4. Arcane (Netflix)

Inspirée de l’univers de League of Legends, cette série séduit autant les joueurs que les néophytes. L’animation exceptionnelle et les personnages profonds en font un succès mondial.

5. The Penguin (HBO)

Ce spin-off de The Batman explore les origines du célèbre vilain dans une ambiance sombre. Il s’impose comme une nouvelle pépite pour les fans de DC et de récits criminels.

6. Fallout (Prime Video)

Adaptée du célèbre jeu vidéo, cette série recrée un univers post-apocalyptique fascinant. Elle attire les amateurs de science-fiction et de mondes dystopiques.

7. Reacher (Prime Video)

Avec son héros charismatique et ses intrigues haletantes, cette série d’action séduit un large public. Elle combine parfaitement suspense, mystère et scènes percutantes.

8. Silo (Apple TV+)

Cette série explore les mystères d’un monde souterrain dans un futur post-apocalyptique captivant. Ses rebondissements et son atmosphère immersive marquent les esprits.

9. Dune: Prophecy (HBO)

Cette extension de la saga Dune approfondit les intrigues et l’univers mythique de l’histoire. Elle est incontournable pour les amateurs de science-fiction ambitieuse.

10. Halo (Paramount+)

Adaptée du jeu vidéo culte, cette série mêle action, stratégie et explorations intergalactiques. Elle offre une expérience immersive pour les fans de récits futuristes et militaires.

Pourquoi ce classement nous intrigue ?

Ce classement n’est pas seulement une mesure de popularité, mais il reflète aussi des tendances socioculturelles fascinantes. L’attrait pour des genres spécifiques comme le fantastique et la science-fiction démontre que les pirates cherchent des expériences immersives et spectaculaires. De plus, la diversité des plateformes impliquées révèle des écarts dans les abonnements aux services de streaming. Il sera intéressant de voir si ces tendances persistent en 2025 avec le retour de grands noms comme Stranger Things.

Alors que 2024 s’achève, la compétition reste ouverte pour savoir quelle série dominera les classements l’an prochain. Avec de nombreux retours attendus sur des plateformes majeures, le suspense est entier. Et vous, quelle série pensez-vous voir triompher ? N’oubliez pas : soutenir les créateurs par des abonnements légaux est la clé pour continuer à vivre ces aventures fantastiques !

Un message aux pirates : payez pour vos shows !

La piraterie est devenue une réalité incontournable, mais elle reste un frein à la créativité et au financement des séries. Créer des contenus exige des efforts monumentaux et soutenir ces productions par des moyens légaux est essentiel. Bien que ces séries piratées captivent un public mondial, elles méritent d’être consommées via des plateformes officielles pour garantir leur pérennité.

