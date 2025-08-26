Après le Mexique, l’aventure Forza Horizon 6 nous emmène-t-elle enfin au Japon ?

Préparez-vous à mettre le cap sur l’archipel nippon ! Alors que Forza Horizon 5 a enflammé le Mexique, les rumeurs s’emballent : la prochaine édition nous offrira enfin les routes de rêve du Japon.

Entre drift sur les cols de montagne, courses urbaines à Tokyo et paysages époustouflants, le jeu pourrait réaliser le fantasme ultime des fans. Sortez le volant, l’aventure horizon se prépare à passer la vitesse supérieure !

Forza Horizon 6 : le bout du tunnel en vue ?

Cela fait près de quatre ans que les fans de la licence Forza Horizon attendent patiemment une nouvelle édition. Quatre longues années, soit la plus grande pause entre deux opus de l’histoire de la franchise !

Mais selon des rumeurs persistantes, l’attente pourrait bientôt prendre fin. Des documents internes fuient et suggèrent que Playground Games s’apprêterait à dévoiler Forza Horizon 6 lors du Tokyo Game Show 2025. Cet évènement se tiendra à partir du 25 septembre 2025 prochain. Il y a de quoi faire crisser les pneus d’ impatience.

Le Japon, terre d’accueil tant rêvée ?

Si la rumeur se confirme, le choix du Japon comme décor serait un coup de génie. D’autant plus que c’est un rêve qui devient réalité pour des milliers de joueurs. Depuis des années, la communauté réclame à cor et à cri un Forza Horizon nippon.

Entre routes de montagne sinueuses, métropoles ultra-modernes et paysages époustouflants, il était évident que cette suite soit logique.

Et annoncer un tel jeu à Tokyo, lors de l’un des salons les plus importants au monde, aurait une saveur symbolique incroyable. Rappelons qu’une fuite antérieure évoquait déjà la présence accrue de voitures japonaises… et peut-être bien plus encore.

Un timing parfait pour Playground Games

Le Tokyo Game Show n’a pas été choisi par hasard. Avec plus de 270 000 visiteurs l’an dernier, c’est une vitrine idéale pour un blockbuster mondial. Surtout après le succès retentissant de Forza Horizon 5, devenu en 2025 le jeu le plus vendu sur PS5 après le portage historique sur console Sony.

Microsoft a visiblement compris le potentiel multiplateforme de la licence et compte surprendre à nouveau avec une annonce spectaculaire. La marque a besoin d’un grand reveal, et TGS est la tribune parfaite.

Un héritage à la hauteur des attentes

Forza Horizon 5 a marqué les esprits par son contenu riche. Son open-world gigantesque et son approche arcade addictive est incroyable. La barre est haute, mais Playground Games a toujours su innover. Si la branche Motorsport semble en stand-by, Horizon continue d’incarner la liberté, la fête et la découverte automobile.

Un épisode au Japon promet des courses endiablées dans les rues de Tokyo, des drifts sur les cols enneigés du Mont Fuji et des explorations entre temples anciens et autoroutes futuristes.

Rumeur ou réalité ? Réponse en septembre

Pour l’instant, il ne s’agit que de suppositions – mais bientôt, plus pour très longtemps. Dans un peu plus d’un mois, nous saurons si Playground Games a effectivement choisi TGS pour lancer Forza Horizon 6. Une chose est sûre : quel que soit le lieu, les fans sont plus que prêts à reprendre le volant. Et si le Japon est bien au rendez-vous, ce pourrait être le plus grand horizon de tous les temps. Affaire à suivre, le moteur est déjà chaud.

