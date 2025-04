Focus sur l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft

L’arrivée de Windows 11 en 2021 a suscité un grand intérêt parmi les utilisateurs de PC. Pourtant, la nécessité de se connecter avec un compte spécifique pour installer ce système d’exploitation a inquiété pas mal d’entre eux, même jusqu’à maintenant. Si vous faites partie de ceux qui se font du souci avec ce détail, restez zen ! Ce guide vous donne les détails des étapes clés pour l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft.

Pourquoi installer Windows 11 sur votre PC ?

Héritier d’une longue lignée, Windows 11 est l’un des récents systèmes d’exploitation développés par Microsoft. Il représente une évolution significative par rapport à ses prédécesseurs, tant au niveau de l’interface utilisateur que des fonctionnalités. Dévoilé officiellement le 24 juin 2021, il se veut plus moderne et intuitif. Bien qu’il ne date plus d’hier, il reste un vent de fraîcheur aux habitués de l’écosystème formé avec les logiciels édités par Microsoft grâce aux mises à jour.

L’installation de Windows 11 sans compte Microsoft présente plusieurs avantages pour les utilisateurs. Cela permet notamment de conserver une indépendance vis-à-vis de l’écosystème articulé autour de ce système d’exploitation. C’est une méthode particulièrement intéressante pour ceux qui préfèrent utiliser des comptes locaux.

Les raisons d’installer ce système d’exploitation sans compte Microsoft

Il y a plusieurs raisons de préférer l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft. Tout d’abord, cela renforce la confidentialité puisqu’un compte local n’exige pas de connexion en ligne. Les risques de piratage sont alors limitées. Ensuite, c’est plus simple à gérer, puisqu’il n’y a pas de mots de passe en ligne à mémoriser. De plus, l’installation Windows 11 sans compte Microsoft évite les dépendances aux services en ligne de l’éditeur, ce qui permet une plus grande indépendance. Enfin, certains utilisateurs préfèrent la simplicité et la sécurité d’un compte local pour leurs besoins informatiques quotidiens.

La sécurité et la confidentialité sont d’ailleurs renforcées dès lors que moins de données personnelles sont partagées en ligne. Dans la même foulée, avez-vous déjà lu l’article : Compte Microsoft piraté : Les étapes cruciales pour le récupérer ? Quoi qu’il en soit, Windows 11 a introduit une panoplie de nouvelles fonctions et optimisations qui peuvent améliorer significativement les performances de votre ordinateur. Pour les gamers, DirectStorage et Auto HDR promettent des expériences de jeu supérieures. Les développeurs y trouvent aussi leur compte grâce à la prise en charge améliorée des outils de développement modernes.

Aperçu sur la configuration requise pour installer Windows ?

Pour s’assurer que votre ordinateur répond à la configuration requise pour l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft, voici un rappel des spécifications minimales recommandées :

Processeur : 1 GHz ou plus rapide avec au moins deux cœurs sur un processeur compatible 64 bits

: 1 GHz ou plus rapide avec au moins deux cœurs sur un processeur compatible 64 bits Mémoire RAM : 4 Go ou plus

: 4 Go ou plus Espace de stockage : 64 Go ou plus

: 64 Go ou plus Firmware du système : UEFI, compatible Secure Boot

: UEFI, compatible Secure Boot TPM : version 2.0

: version 2.0 Carte graphique : Compatible DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0

: Compatible DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0 Affichage : Écran HD de plus de 9 pouces avec Résolution 720p

Quelles sont les étapes à suivre pour installer Windows 11 sans compte Microsoft ?

Étape 1 : préparer l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft

Assurez-vous avant tout que votre PC répond aux exigences minimales de Windows 11 indiquées ci-dessus pour éviter tout problème pendant l’installation. Prenez donc le temps de vérifier les spécifications de votre système. Pour le faire, vous pouvez simplement vérifier la configuration via les paramètres du PC ou avec la commande DXDIAG.

Pour revenir à l’installation du système d’exploitation en question, commencez par préparer votre machine. Téléchargez ainsi l’image ISO de Windows 11 depuis le site officiel de Microsoft ou un autre canal sécurisé. Ensuite, utilisez un logiciel de création média comme Rufus pour créer une clé USB bootable avec l’ISO téléchargé. Il est bien sûr impératif de sauvegarder tous vos fichiers importants, car le processus d’installation pourrait entraîner la perte de données personnelles.

Une fois votre clé USB bootable prête et vos fichiers sauvegardés, vous serez en mesure de démarrer l’installation sans risque de perdre des données essentielles. En résumé, cette étape consiste alors à télécharger l’ISO, créer une clé USB bootable et sauvegarder vos fichiers importants.

Étape 2 : démarrer l’installation à partir de la clé USB bootable

Cette étape consiste à démarrer votre ordinateur à partir de la clé USB bootable. Concrètement, insérez la clé contenant l’image ISO de Windows 11 sur un port USB de votre PC. Ensuite, redémarrez l’ordinateur et accédez au BIOS/UEFI en appuyant sur la touche appropriée (souvent F2, F12, DEL ou ESC selon la marque de votre appareil). Modifiez l’ordre de démarrage pour que votre PC démarre à partir de la clé USB. Sauvegardez les modifications et redémarrez à nouveau. Vous devriez voir apparaître l’écran d’installation de Windows 11. Si l’écran de démarrage ne s’affiche pas, assurez-vous que la clé USB est correctement insérée et redémarrez le processus.

Étape 3 : choisir l’installation avancée

Lorsque l’écran d’installation de Windows 11 s’affiche, sélectionnez la langue, le format de date et l’agencement du clavier souhaités. Cliquez ensuite sur « Suivant », puis « Installer maintenant ». À ce stade, vous serez invité à entrer la clé de produit. Si vous n’en avez pas, choisissez l’option « Je n’ai pas de clé de produit » pour continuer. Sélectionnez l’édition de Windows 11 que vous voulez installer et cliquez sur « Suivant ». L’installation avancée vous permet de gérer les partitions de votre disque dur et d’effectuer une installation propre en supprimant les anciennes partitions.

Étape 4 : configurer sans connexion internet

Cette prochaine étape est indispensable pour éviter de créer un compte Microsoft. Lorsque vous atteignez l’écran de connexion réseau, cliquez sur « Je n’ai pas Internet« . Cette action vous mènera à un autre écran où l’on vous encourage à vous connecter pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Ignorez cet avertissement et choisissez « Continuer avec la configuration limitée« . Cela vous permettra de créer un compte local. Assurez-vous que votre connexion Internet est désactivée pendant cette étape pour éviter les messages vous demandant de vous connecter. Suivez ensuite les instructions à l’écran pour continuer l’installation de Windows 11 sans compte Microsoft. Vous pouvez créer un compte local à la place.

Étape 5 : créer un compte utilisateur local

Vous voilà à l’étape de création d’un compte local pour votre nouvelle installation de Windows 11. Entrez un nom d’utilisateur et, si vous le souhaitez, un mot de passe. Configurez vos préférences de sécurité, comme les questions de sécurité et autres paramètres proposés. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour avancer dans le processus d’installation jusqu’à ce que vous arriviez aux choix des paramètres de confidentialité. Personnalisez ces derniers selon vos préférences et complétez l’installation. Prenez enfin le temps de configurer les paramètres de sécurité pour protéger votre compte et assurer la confidentialité de vos données.

Étape 6 : finaliser l’installation

Après la création de compte et la modification des paramètres de confidentialité, votre installation de Windows 11 va se finaliser automatiquement. Cela peut prendre quelques minutes avant que vous ne soyez dirigé vers le bureau principal de Windows 11. Une fois sur le bureau, vérifiez que tous vos périphériques fonctionnent correctement et installez les drivers nécessaires si besoin.

Vous avez ainsi réussi l’installation et votre Windows 11 est maintenant prêt à être utilisé sans nécessiter un compte Microsoft. Cela dit, il reste encore quelques réglages. Pensez notamment à configurer Windows Update pour maintenir votre système à jour et sécurisé. Prenez également le temps d’explorer les nouvelles fonctionnalités de l’OS et d’adapter les paramètres à vos besoins spécifiques. Pour plus de détails, je vous invite à lire l’article de Vonintsoa R. intitulé Windows 11 : nouvelle mise à jour cruciale bientôt disponible – Voici comment l’installer !

