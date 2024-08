La fin de John Wick 4 expliquée

Découvrez ce crescendo de vengeance dans la fin de John Wick 4. Malheureusement pour les adeptes de fin heureuse, ce film qui vient compléter la saga de l'assassin légendaire dans l'univers cinématographique, n'en a pas une ! Il laisse toutefois quelques pistes sur la suite de l'aventure à découvrir ci-dessous.

John Wick incarné par Keanu Reeves est de retour pour un nouveau chapitre explosif ! Avec un cliffhanger des plus intenses, il faut croire que ce quatrième film marque un tournant pour la franchise. Vengeance et combats sans fin contre les assassins de la Table Haute est au rendez-vous avec une violence et une fougue inégalée. Qu'est-ce que ce quatrième volet nous réserve pour la suite des aventures ? Voici un décryptage de la fin de John Wick 4 avec des spoilers en vue !

La fin de John Wick 4 : le sacrifice ultime pour la liberté ?

Dans le climax de John Wick 4, John se retrouve face à un dilemme moral et physique. Après avoir éliminé des hordes d'adversaires à travers divers endroits spectaculaires dans le monde, il doit affronter son passé et les conséquences de ses actes. La Table Haute, l'organisation de tueurs professionnels qui contrôle le monde souterrain, est plus déterminée que jamais à l'éliminer. Pour échapper à cette emprise, John sait qu'il doit en finir une fois pour toutes.

Ce final est surtout marqué par le duel avec le Marquis Vincent de Gramont, l'un des plus hauts représentants de la Table Haute. John se bat non seulement pour sa vie, mais aussi pour celle de ses alliés. Le combat est intense, brutal, et symbolise le dernier acte de rébellion de John contre l'organisation qui a fait de sa vie un enfer.

Après ce duel épique, John semble succomber à ses blessures. Alors qu'il s'effondre sur les marches du Sacré-Cœur à Paris, il murmure le nom de sa défunte épouse, Helen, avant de fermer les yeux. Cette scène, empreinte de mélancolie et de résignation, suggère que John s'est finalement libéré du cycle incessant de violence.

Est-ce que John Wick est réellement mort dans ce quatrième opus ?

La scène de la fin de John Wick 4 nous fait découvrir une scène où Winston et Bowery King se tiennent devant la tombe de John. Nous pouvons y voir son nom ainsi que l'épitaphe « Loving Husband » (Mari aimant). Avec cette scène, nous pensons qu'il a retrouvé la paix dont il cherchait depuis la mort de sa femme. Sauf que malgré ce sentiment d'achèvement, cette scène finale laisse planer le doute et le mystère.

En effet, la franchise John Wick se distingue pour sa capacité à créer des surprises. Cette prétendue mort laisse la porte ouverte à des interprétations et bien plus encore. Est-ce que John est vraiment mort ou a-t-il orchestré sa propre disparition pour enfin échapper à la Table Haute ?

Un John Wick 5 dans les parages ? Ce que cette finale nous révèle sur la suite

John Wick 5 is officially in early development at Lionsgate. pic.twitter.com/PdCaMJVfwP — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 26, 2023

L'ambiguïté de la fin de John Wick 4 laisse la porte ouverte à d'éventuelles suites et spin-offs. Avec l'introduction de nouveaux personnages, la franchise pourrait se tourner vers eux pour continuer de tenir le public en haleine. Parmi cela, il faut noter le film sur le personnage de Caine, l'assassin aveugle, incarné par Donnie Yen dans John Wick 5. Ce dernier sortira dans le courant de 2026 et explorera de nouveaux horizons tout en respectant la conclusion poétique de la saga.

Sinon, une possible résurrection pour un cinquième volet est aussi envisageable. En effet, en simulant sa mort, John pourrait revenir plus fort que jamais afin d'anéantir ses ennemis. Quel que soit le chemin adopté par la franchise, les fidèles adeptes de John Wick seront toujours au rendez-vous pour suivre ses aventures. Son héritage teinté de violence et de vengeance, continuera d'influencer l'univers qu'il laisse derrière lui. De quoi inspirer de nombreuses histoires captivantes pour les adeptes du genre !

