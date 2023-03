John Wick meurt-il à la fin du chapitre 4 ?

John Wick 4 suggère que son mythique assassin meurt à la fin. Cette conclusion aura beaucoup surpris les fans et pose des questions légitimes sur le futur de la saga.

L’engouement pour la saga John Wick est à son apogée. Les chiffres du box-office du quatrième chapitre le prouvent. Actuellement à l’affiche dans les salles du monde, le film a déjà remboursé son budget de 100 millions de dollars avec une recette de 137 millions dès son premier week-end de sortie. Cela bien que dans John Wick 4, son populaire protagoniste meurt à la fin.

Un grand finale dans Paris pour John Wick 4

John Wick 4 offre un finale de haute voltige dans la capitale française.

La dernière partie de John Wick: Chapitre 4 montre une longue course poursuite à différents endroits de Paris. John doit se débarrasser des tueurs à gage embauchés par le Marquis pour le tuer. Il doit arriver à la basilique du Sacré-Cœur avant que le soleil se lève. Il en résulte trois grosses séquences d’action dans différents quartiers parisiens. La première se déroule dans les rues et dans les immeubles de Montmartre. Il y a ensuite la dangereuse course poursuite sur l’avenue menant à l’Arc de Triomphe. Puis, l’action se porte sur les marches de l’escalier du Funiculaire où se forme le duo improbable avec John et son vieil ami Caine.

Dans ce climax de John Wick 4, notre héros ne meurt pas malgré la vague d’ennemis à ses trousses. Celui-ci parvient à rejoindre le Marquis à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avant le lever du soleil. Sa courte trêve avec Caine prend également fin.

Caine, joué par l’acteur chinois Donnie Yen, est l’une des belles surprises de ce nouvel opus.

Rappelons que Caine travaille pour le Marquis. Il vient d’aider son vieil ami seulement pour l’affronter en duel avec les honneurs. Le duel entre les deux anciens compagnons d’armes prend ainsi place. C’est un affrontement aux pistolets à coup. Chaque duelliste se voit offrir une arme avec seulement trois balles. À noter que chaque balle représente un tour. Mais au troisième coup, John ne tire pas et se blesse grièvement. Le Marquis demande alors à prendre la place de Caine pour terminer le mythique Baba Yaga. Requête que l’arbitre du duel accepte. Mais John utilise sa dernière balle pour tuer le Marquis. Lui et Caine ne sont plus des cibles de la Grande table.

Notre héros se vide de son sang. Il demande alors à Winston – fraîchement redevenu le patron du Continental – de le ramener à la maison. Mais à bout de souffle, le personnage joué par Keanu Reeves s’assied sur les marches de la basilique. Il voit sa vie défiler devant ses yeux. C’est sur cette séquence émouvante que dans John Wick 4 meurt le fameux Baba Yaga.

Quel avenir pour la saga John Wick ?

Le Roi de la cour et Winston ont aidé John à plusieurs reprises tout au long de la saga.

À la toute fin du film, Winston et le Roi de la cour sont debout devant deux pierres tombales. L’une est celle d’Helen, la défunte épouse Wick, et la deuxième n’est autre que celle de John. Les deux hommes font leurs adieux à leur ami.

John Wick meurt-il vraiment à la fin du quatrième opus ? A-t-il simplement simulé sa mort pour enfin avoir la paix ? Seul un John Wick: Chapitre 5 peut apporter des réponses à ces questions. Mais la sortie d’un cinquième opus reste incertaine. En bon homme d’affaires, le patron de Lionsgate – maison de production de la franchise – voudra logiquement faire un cinquième opus si John Wick 4 fait un excellent score au box-office. Le réalisateur ne semble pas de cet avis. « Dans notre esprit, Keanu et moi avons fini pour le moment. Nous allons laisser John Wick se reposer », a récemment déclaré Stahelski.