Jeux Olympiques 2024 : Max bat tous les records d’audience

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont propulsé Warner Bros. Discovery au sommet avec son service de streaming Max. Cela dépasse largement les audiences des précédents Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après seulement deux jours, Paris 2024 a généré près d'un milliard de minutes de streaming, soit plus de sept fois les chiffres de Tokyo à la même période. La combinaison de Max et Discovery+ s'avère être un succès monumental, elle attire une audience record et un engagement sans précédent.

Des records d'audience inédits

L'introduction de Max a révolutionné la manière dont les spectateurs européens vivent les Jeux Olympiques. Le nombre de téléspectateurs uniques pour Paris 2024 sur les plateformes de streaming de Warner Bros. Discovery a déjà dépassé le total des derniers Jeux Olympiques d'été après seulement deux jours. Le week-end d'ouverture a également vu Warner Bros. Discovery établir un nouveau record d'acquisitions d'abonnés en une seule journée dans toute l'Europe.

« Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont démarré de manière fantastique et le récent déploiement de Max en Europe génère des audiences et un engagement record. La combinaison unique de films et de séries de qualité avec le meilleur du divertissement et de nombreux événements sportifs internationaux attire toujours plus de spectateurs vers Max et les maintient engagés encore plus longtemps. Nous en sommes encore au début et sommes impatients de poursuivre sur cette lancée au cours des deux prochaines semaines. », a déclaré JB Perrette, CEO et président de la division Global Streaming and Games de Warner Bros. Discovery.

Une expérience utilisateur enrichie

L'expérience utilisateur sur Max et Discovery+ a été largement plébiscitée, avec un temps moyen de visionnage par téléspectateur en hausse de 63 % par rapport à Tokyo 2020. Le lancement de Max a été un facteur clé de croissance. Cela représente 80 % de l'audience totale en streaming à ce jour. Le samedi 27 juillet, Warner Bros. Discovery a enregistré un nombre record de téléspectateurs en streaming pour les Jeux Olympiques.

Andrew Georgiou, président et directeur général de Warner Bros. Discovery U.K & Ireland et de WBD Sports Europe dit : » Les Jeux de Paris 2024 ont été très attendus. Il est donc extrêmement gratifiant de constater que la qualité de notre couverture des épreuves sportives et l'expérience utilisateur de notre plateforme de streaming trouvent un écho aussi fort auprès des téléspectateurs de toute l'Europe. En quelques jours seulement, nous avons pu constater à quel point la combinaison du sport et du divertissement de qualité rassemble un public sur toutes les plateformes. »

Il ajoute : « Qu'il s'agisse de l'énergie de notre équipe de près de 100 présentateurs et experts exceptionnels à l'écran, des incroyables studios sur le toit de la WBD House à Paris ou des fonctionnalités destinées aux fans telles que les alertes de médailles d'or sur Max et Discovery+, Warner Bros. Discovery offre une expérience olympique au-delà de tout ce qui a été vu auparavant. »

Croissance continue et perspectives futures

L'engagement sur les sites Internet d'Eurosport, qui proposent gratuitement des actualités olympiques et des vidéos courtes, est également en hausse de plus de 43 %. Les audiences linéaires moyennes d'Eurosport ont augmenté sur tous les principaux marchés par rapport à Tokyo 2020. Elles ont progressé de 98 % depuis le début des Jeux. Cela contrecarre la tendance à la baisse de l'utilisation totale de la télévision ces dernières années.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront jusqu'à la cérémonie de clôture le dimanche 11 août 2024. Ces premiers Jeux olympiques sous le nom de Warner Bros. Discovery seront diffusés sur près de 50 marchés en 19 langues via Max, Discovery+, et Eurosport en linéaire. Avec une couverture exceptionnelle et une technologie de streaming avancée, Warner Bros. Discovery promet de continuer à offrir une expérience olympique inégalée.



Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

