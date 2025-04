J’ai testé le pack Tyxal+ de Delta Dore : bluffant ou pas ?

Quand on m’a proposé de tester le pack Tyxal+ de Delta Dore, j’ai dit oui sans hésiter. Ce kit réunit deux petits appareils pleins de promesses : un détecteur de fumée (DFR Tyxal+) et un détecteur de fuite d’eau (DF Tyxal+).

Il s’attaque à deux dangers qu’on sous-estime parfois à la maison. Et avec ce duo, j’ai pu sécuriser mon appart sans tirer un seul câble. Après quelques jours d’essai, je peux vous dire que ce n’est pas juste un gadget. Voici ce que j’en ai pensé.

Caractéristiques techniques du détecteur de fumée DFR Tyxal+

Type : Détecteur de fumée intérieur

: Détecteur de fumée intérieur Norme : Conforme EN14604:2005 + AC 2008 et NF 292

: Conforme EN14604:2005 + AC 2008 et NF 292 Garantie : 5 ans

: 5 ans Autonomie : Jusqu’à 10 ans (selon conditions d’utilisation)

: Jusqu’à 10 ans (selon conditions d’utilisation) Type d’alimentation : Piles lithium

: Piles lithium Piles fournies : 1 pile 9V Lithium (modèles compatibles : ENERGIZER L522 ou ULTRALIFE U9VL-J), 1 pile 3V Lithium (modèles compatibles : ENERGIZER 123 ou DURACELL 123)

: 1 pile 9V Lithium (modèles compatibles : ENERGIZER L522 ou ULTRALIFE U9VL-J), 1 pile 3V Lithium (modèles compatibles : ENERGIZER 123 ou DURACELL 123) Niveau sonore d’alarme : Jusqu’à 85 dBA à 3 mètres

: Jusqu’à 85 dBA à 3 mètres Portée radio : de 100 à 300 mètres

: de 100 à 300 mètres Température de fonctionnement : de 0 °C à +50 °C

: de 0 °C à +50 °C Température de stockage : de -10 °C à +70 °C

: de -10 °C à +70 °C Indice de protection : IP30 – IK04

: IP30 – IK04 Humidité relative maximale : 75 %

: 75 % Dimensions : Ø 110 mm x 40 mm

: Ø 110 mm x 40 mm Poids : 164 g

En savoir plus sur le détecteur de fumée DFR Tyxal+

Caractéristiques techniques du détecteur de fuite d’eau DF Tyxal+

Type : Détecteur de fuite d’eau pour usage intérieur

: Détecteur de fuite d’eau pour usage intérieur Garantie : 5 ans

: 5 ans Autonomie : Jusqu’à 10 ans

: Jusqu’à 10 ans Composition du kit : une passerelle DF Tyxal+, un capteur sonde de fuite d’eau

: une passerelle DF Tyxal+, un capteur sonde de fuite d’eau Portée radio : entre 100 et 300 mètres

: entre 100 et 300 mètres Fonction d’autoprotection : Détection à l’ouverture ou à l’arrachement, Alerte sabotage intégrée

: Détection à l’ouverture ou à l’arrachement, Alerte sabotage intégrée Température de fonctionnement (passerelle et capteur) : de +5 °C à +40 °C

: de +5 °C à +40 °C Température de stockage : de -10 °C à +70 °C

: de -10 °C à +70 °C Humidité maximale admissible : 75 %

: 75 % Indices de protection : Passerelle : IP30 – IK02, Capteur : IP65 – IK05

: Passerelle : IP30 – IK02, Capteur : IP65 – IK05 Dimensions : Passerelle : 102 x 33 x 32 mm (H x L x P), Capteur : 41 x 70 x 15 mm

: Passerelle : 102 x 33 x 32 mm (H x L x P), Capteur : 41 x 70 x 15 mm Type d’alimentation : Pile lithium

: Pile lithium Pile fournie : LS 14250 – 3,6 V – 1,2 Ah

En savoir plus sur le détecteur de fuite d’eau DF Tyxal+

Mise en place du pack Tyxal+ de Delta Dore : simple, rapide, sans prise de tête

Premier bon point : tout fonctionne sur piles. Donc, on n’a pas besoin de gérer des fils, d’utiliser des outils électriques ou de prévoir une prise. Les deux détecteurs arrivent prêts à l’emploi, avec leurs piles lithium déjà en place. Celles-ci sont annoncées pour 10 ans d’autonomie chacune. Autant dire qu’on est tranquille pour un bon moment.

Le détecteur de fumée DFR Tyxal+ se fixe au plafond. Je l’ai mis au centre du salon, à plus de 20 cm de tout mur, comme recommandé. L’installation est intuitive : le support se visse facilement et l’appareil se clipse en un seul geste. C’est clair, c’est simple, même pas besoin de réfléchir.

Le détecteur de fuite, lui, est en deux parties. Il y a une passerelle DF Tyxal+ (le module principal) et une sonde de fuite que j’ai glissée au sol, derrière ma machine à laver. La portée radio est très correcte : jusqu’à 300 mètres en champ libre, donc aucun souci de connexion même avec plusieurs murs entre les deux.

Utiliser le pack Tyxal+ de Delta Dora en autonome ou connecté, à vous de choisir

Ce que j’ai apprécié avec le pack Tyxal+ de Delta Dore, c’est sa modularité. Il peut fonctionner de manière totalement autonome, ou s’intégrer à un système domotique plus complet.

En solo, chaque détecteur remplit déjà sa mission. En cas de fumée ou de fuite, une alerte sonore retentit immédiatement. Le volume est clair, puissant, difficile à ignorer.

Néanmoins, une fois le pack Tyxal+ connecté à une box domotique Delta Dore ou un transmetteur téléphonique, on passe à un niveau supérieur. Le système envoie des alertes à distance, vers un smartphone ou les numéros enregistrés. Jusqu’à 16 détecteurs peuvent être gérés par un seul transmetteur.

J’ai testé avec la box Tydom, dont j’ai déjà eu l’occasion de mettre à l’épreuve. Résultat : dès qu’un capteur s’active, l’alerte s’affiche sur l’appli. Donc, on n’a pas besoin d’être chez soi pour être au courant. C’est pratique quand on travaille à l’extérieur ou quand on part en vacances quelques jours.

Sécurité incendie : bien plus qu’un simple bip

Le DFR Tyxal+ m’a vraiment bluffée. Ce n’est pas juste une alarme qui sonne en cas de fumée. Il peut aussi déclencher automatiquement l’ouverture des volets roulants si le connectez à un moteur radio ou à un module récepteur. C’est un vrai plus pour évacuer rapidement, surtout en cas de départ de feu la nuit.

De plus, l’alerte sonore est spécifique à un incendie. Ce n’est pas un bip passe-partout, mais une alerte claire et distincte, suffisamment forte pour réveiller toute la maison. D’ailleurs, le détecteur est certifié NF Afnor, donc parfaitement conforme aux normes françaises, encore un point rassurant.

Fuite d’eau : réagir vite, limiter les dégâts

Le DF Tyxal+ va plus loin que signaler la présence d’eau. En l’associant à certains modules Delta Dore (comme les Tyxia 4910 ou 4600), il peut automatiquement couper l’arrivée d’eau avec une électrovanne, ou activer une pompe de relevage. Ce n’est pas un gadget. En cas de fuite, ça limite les dégâts de façon concrète.

Chez moi, j’ai simulé une fuite avec un petit récipient d’eau. Dès que la sonde a touché le liquide, l’alerte s’est lancée. Si j’avais eu une électrovanne motorisée connectée, elle se serait fermée automatiquement.

Et comme pour la fumée, on peut recevoir les notifications à distance si le système est relié à une box ou un transmetteur. C’est un vrai soulagement quand on n’est pas chez soi et qu’un tuyau pète pendant la journée

L’ergonomie et fiabilité du pack Tyxal+ de Delta Dore

Visuellement, les deux capteurs savent se faire oublier. Le détecteur de fumée est blanc, rond, discret. Il se fond parfaitement dans le plafond. Le module de détection d’eau, lui, est petit et facile à cacher.

En outre, les deux sont conçus pour un usage en intérieur. Les plages de température sont parfaitement adaptées : de 0 °C à 50 °C pour la fumée, de 5 °C à 40 °C pour l’eau. Pendant mon test, je n’ai eu ni fausse alerte ni souci de connexion. La transmission radio est stable, même à travers les murs.

Pack Tyxal+ de Delta Dore Une solution rassurante pour protéger sa maison de l’incendie et de l’innondation. Voir l’offre Verdict Le pack Tyxal+ de Delta Dore m’a convaincue : l’installation est facile, le fonctionnement fiable, et l’autonomie énorme. Il ne promet pas plus que ce qu’il fait. Mais ce qu’il fait, il le fait très bien. D’ailleurs, pour un tarif raisonnable, il couvre deux risques majeurs : l’incendie et les fuites d’eau. Et surtout, il me permet de dormir plus tranquillement. On aime Installation ultra simple, sans fil

Alerte sonore puissante et immédiate On aime moins Nécessite des modules supplémentaires pour les actions automatiques

Pas d’appli native sans box



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn