Fumée, fuite d’eau, coupure de courant : Delta Dore a la solution !

La protection du domicile ne se limite plus aux seules alarmes anti-intrusion. Delta Dore élargit son offre de sécurité avec trois détecteurs intelligents conçus pour prévenir les incendies, les fuites d’eau et les coupures de courant. Intégrés à l’écosystème Tyxal+, ces dispositifs offrent une protection renforcée. Ils réagissent immédiatement aux anomalies détectées et garantissent ainsi une sérénité optimale aux utilisateurs.

Un détecteur de fumée qui anticipe l’évacuation

Obligatoire depuis 2015, le détecteur de fumée DFR Tyxal+ va bien au-delà d’un simple signal d’alerte. Dès qu’un départ de feu est détecté, il déclenche l’ouverture automatique des volets roulants pour faciliter l’évacuation. Il envoie également une notification sur smartphone. Cela permet d’agir à distance en cas d’absence. Lorsqu’il est associé à une alarme Tyxal+, il diffuse des alertes sonores et visuelles et peut contacter les numéros préenregistrés pour une réactivité maximale.

Un détecteur de fuite d’eau pour éviter les dégâts

Une fuite d’eau non détectée peut rapidement causer des dommages coûteux. Le détecteur de fuite d’eau DF Tyxal+ identifie les infiltrations et alerte immédiatement les occupants. S’il est relié au système d’alarme Tyxal+, il active un signal sonore pour avertir les résidents. En cas d’inondation, il peut également enclencher une pompe automatique afin d’évacuer l’eau, par exemple dans une cave. Grâce à son fonctionnement autonome, il reste opérationnel même sans connexion à une box domotique.

Un détecteur de coupure de courant pour protéger les appareils sensibles

Les coupures de courant peuvent avoir des conséquences lourdes, notamment sur les réfrigérateurs, congélateurs ou équipements médicaux. Le détecteur de coupure de courant DCS Tyxal+ surveille en continu l’alimentation électrique et signale toute coupure prolongée de plus de 30 minutes. Contrairement aux microcoupures, qui ne déclenchent pas d’alerte, ce dispositif garantit une réactivité immédiate. Il envoie une notification par SMS ou appel aux contacts préenregistrés. Avec ces trois détecteurs connectés à son système d’alarme, Delta Dore propose une solution de sécurité domestique intelligente et proactive pour assurer une protection complète du foyer contre les risques du quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

