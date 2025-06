J’ai testé le Konyks Osafe : gadget ou vrai ange gardien ?

Je ne sais pas vous, mais chez moi, l’idée d’une fuite d’eau non détectée me colle des sueurs froides. Pas autant qu’un incendie, certes, mais presque. Et quand je pars en week-end ou que je m’absente toute une journée, je me surprends toujours à jeter un dernier regard inquiet aux tuyaux.

Alors quand j’ai découvert le Konyks Osafe, un petit capteur connecté censé repérer les fuites d’eau même à distance, j’ai levé un sourcil. Puis, j’ai eu ce déclic que j’ai souvent avec les objets bien pensés : « OK, ça, je veux essayer. » Et franchement, j’ai bien fait.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Détecteur de fuite d’eau et d’inondation

Détecteur de fuite d’eau et d’inondation Installation : Pose au sol

Pose au sol Dimensions : 69 x 27,6 mm

69 x 27,6 mm Indice de protection : IP67 (résistant à l’eau et à la poussière)

IP67 (résistant à l’eau et à la poussière) Alimentation : Pile Lithium CR123A fournie

Pile Lithium CR123A fournie Autonomie annoncée : Jusqu’à 3 ans

Jusqu’à 3 ans Niveau sonore alarme : Supérieur à 75 dB à 3 mètres

Supérieur à 75 dB à 3 mètres Signal visuel : Voyant LED bleue

Voyant LED bleue Connexion sans fil : Wi-Fi 2,4 GHz

Wi-Fi 2,4 GHz Appairage : Bluetooth intégré

Bluetooth intégré Compatibilité domotique : Tuya Smart, Smartlife

Tuya Smart, Smartlife Notification mobile : Envoi d’alertes en temps réel sur smartphone

Envoi d’alertes en temps réel sur smartphone Destinataires alertes : Plusieurs utilisateurs possibles

Plusieurs utilisateurs possibles Alertes supplémentaires : Notification en cas de pile faible

Notification en cas de pile faible Installation domotique : Fonctionne sans hub

Fonctionne sans hub Automatisations possibles : Scénarios personnalisés via appareils connectés (lumière, pompe, vanne, etc.)

Scénarios personnalisés via appareils connectés (lumière, pompe, vanne, etc.) Utilisation recommandée : Lave-linge, lave-vaisselle, congélateur, chauffe-eau, sous-sol, cuisine, salle de bain

Lave-linge, lave-vaisselle, congélateur, chauffe-eau, sous-sol, cuisine, salle de bain Réaction à la fuite : Détection du moindre millimètre d’eau

Un produit qui répond à une vraie angoisse

Ce capteur, signé par la marque française Konyks, s’attaque à un souci que beaucoup sous-estiment. Les dégâts des eaux sont plus courants qu’on ne le pense. Une machine à laver qui déborde, une canalisation qui lâche ou une fuite discrète sous un évier, ça n’arrive pas qu’aux autres. D’ailleurs, même avec une bonne assurance, les frais peuvent grimper très vite.

L’angle écologique m’a aussi interpellée. En France, les pertes d’eau atteignent des sommets : plus d’un milliard de mètres cubes chaque année. Un simple robinet qui goutte, c’est jusqu’à 6 500 litres d’eau évaporés sur douze mois. Voilà pourquoi un petit capteur peut avoir un gros impact.

Konyks avait déjà fait ses preuves avec son détecteur de fumée FireSafe 2. On sent que la marque a compris comment rendre la sécurité domestique plus simple et plus connectée. Avec Osafe, l’idée est claire : alerter en temps réel dès qu’une fuite est repérée, que vous soyez chez vous ou non.

Petit gabarit, vraie présence

Côté look, le Konyks Osafe reste sobre. Il est tout blanc, compact et visuellement passe-partout. Il me rappelle un peu l’ancien FireSafe, mais en version miniature. D’ailleurs, il n’a pas de bouton visible, donc pas de test manuel possible. Mais honnêtement, je m’en passe sans souci. L’application est là pour ça.

Je l’ai installé près de mon chauffe-eau, et un autre a pris place sous l’évier. Il trouve facilement sa place là où on craint l’eau. En revanche, sous un lave-linge, c’est un peu juste en hauteur. À vérifier selon votre modèle.

La mise en route limpide du Konyks Osafe

L’installation du petit capteur connecté est un véritable jeu d’enfant. J’ai lancé l’application Konyks, appairé le capteur en Bluetooth, puis connecté le tout à mon Wi-Fi en 2.4 GHz. Aucun hub ni passerelle n’est nécessaire. L’appli, dispo en français, m’a guidée étape par étape. En cinq minutes chrono, le Osafe était prêt.

En outre, si vous utilisez déjà Tuya Smart ou SmartLife, bonne nouvelle : le Konyks Osafe est compatible. Je l’ai intégré dans mes routines sans problème. Il peut, par exemple, déclencher une lumière ou une alerte vocale si une fuite est détectée. C’est super pratique, surtout quand on n’a pas toujours le téléphone en main.

Le Konyks Osafe réagit vite, très vite

Pour tester, j’ai versé un peu d’eau dans un bac placé sous le capteur. Résultat immédiat : notification sur mon téléphone et alarme sonore bien audible (75 dB à 3 mètres). Assez fort pour m’alerter, sans me vriller les tympans.

L’alarme dure une minute, fait une pause, puis recommence si la fuite continue. J’ai aussi tenté une immersion complète (oui, je suis ce genre de testeuse). Le Konyks Osafe a tenu sans broncher. Il est certifié IP67, donc étanche à la poussière et aux immersions temporaires. Clairement, c’est rassurant.

De plus, l’application garde un historique des alertes, ce que j’apprécie. Et visuellement, l’interface change selon l’état du capteur. En un coup d’œil, je sais s’il a repéré quelque chose ou non.

Une pile et trois ans de tranquillité

Le Konyks Osafe fonctionne avec une pile lithium CR123A, fournie dans la boîte. La marque annonce une autonomie de trois ans. L’appli vous prévient quand la batterie faiblit. Le genre de détail qui évite les mauvaises surprises. D’ailleurs, c’est exactement ce que j’attends d’un objet censé me simplifier la vie.

Le prix mini du Konyks Osafe pour un service maxi

Côté coût, c’est raisonnable : 29,90 euros à l’unité. Si vous en prenez trois ou plus, il passe à 24,90 euros l’unité. Quand on voit les dégâts qu’une simple fuite peut causer, ce n’est vraiment pas un luxe. Pour moi, c’est le genre d’achat malin qu’on ne regrette jamais.

Le Konyks Osafe propose aussi une option d’envoi de SMS d’alerte, si vous êtes en zone blanche ou sans Wi-Fi. C’est payant, mais dans certaines situations, ça vaut clairement le coup. Parce que parfois, une alerte push ne suffit pas.

Ce qu’en pensent les autres : mon petit tour du côté des avis Amazon

Avant d’acheter un objet connecté, j’ai un rituel bien rodé : café à la main, je file sur Amazon et je lis tout. Les avis cinq étoiles, les râleurs, les testeurs trop zélés, les enthousiastes un peu flippants. Et bien sûr, ceux qui ont vraiment utilisé le produit comme moi.

Le Konyks Osafe, lui, s’en sort plutôt bien dans ce bain de commentaires. Il affiche une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. C’est tout sauf anodin dans un univers où un colis arrivé tordu peut parfois plomber une note.

Ce qui revient le plus fréquemment ? La facilité d’installation. Visiblement, je ne suis pas la seule à avoir bouclé l’appairage en cinq minutes sans sortir la boîte à outils. Beaucoup mentionnent aussi sa réactivité, ce petit « ping » instantané sur smartphone qui rassure dès que de l’eau est détectée. Et enfin, un gros plus souligné par les technophiles : l’intégration fluide dans un écosystème domotique. On peut lier le capteur à une pompe, déclencher une alerte vocale, ou même fermer une vanne automatiquement. Tout ça, sans coder comme un développeur Google.

Bon, évidemment, tout n’est pas parfait non plus. Quelques utilisateurs auraient aimé une version PC de l’application, histoire de configurer leur petit Konyks Osafe depuis un écran un peu plus grand. D’autres regrettent l’absence de port jack ou de batterie interchangeable. Néanmoins, franchement, pour ce type de produit, on est plus dans le domaine du souhait que du besoin.

Mon verdict, en toute franchise

Après plusieurs jours d’utilisation, je suis convaincue. Le Konyks Osafe est simple, fiable, discret, et parfaitement à sa place dans une maison connectée. Il ne va pas réparer une fuite à votre place, c’est sûr. Cependant, il vous donne ce temps précieux pour réagir avant que ça ne tourne au cauchemar. N’est-ce pas ce qu’on aime chez les objets connectés : qu’ils veillent en silence, sans perturber notre quotidien. Et qu’ils soient là, sans faute, quand nous avons besoin d’eux.

