J’ai testé le Google Pixel 10 Pro Fold

Le Google Pixel 10 Pro Fold peut-il devenir le pliant « ultime » de 2025 ? Avec ses écrans plus grands et la promesse de 7 années de mises à jour, il attire l’attention des passionnés. Je l’ai testé pour vérifier si cette ambition se traduit réellement dans l’usage quotidien.

Dès la prise en main, l’appareil donne l’impression d’une évolution mûrie par rapport aux tentatives précédentes : son écran généreux favorise le multitâche et intensifie le divertissement, tandis que sa conception vise à s’intégrer naturellement dans le quotidien. Le véritable changement par rapport au modèle Google Pixel 8 et antérieurs reste toutefois son moteur interne : le processeur Tensor G5.

Parfaitement en accord avec son temps, le Google Pixel 10 Pro Fold prend en charge des calculs complexes d’apprentissage automatique. Tout s’effectue directement sur le terminal, sans dépendre du cloud computing.

Fiche technique

Modèle : Google Pixel 10 Pro Fold

: Google Pixel 10 Pro Fold Écran principal (plié) : 6,4 pouces Actua Display

: 6,4 pouces Actua Display Écran interne (déplié) : 8,0 pouces Super Actua Flex

: 8,0 pouces Super Actua Flex SoC : Google Tensor G5 (3 nm)

: Google Tensor G5 (3 nm) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage interne : 256 Go, 512 Go, 1 To

: 256 Go, 512 Go, 1 To Batterie : 5015 mAh (typique)

: 5015 mAh (typique) Charge filaire : 39W (50 % en 30 minutes)

: 39W (50 % en 30 minutes) Photo principal / Zoom : 48 MP / 5x optique

: 48 MP / 5x optique Résolution vidéo max : 4K à 60 fps

: 4K à 60 fps Prix de lancement : 1 827,00 € (RRP)

Le pliant « ultime » qui promet 7 années de mises à jour

Le Google Pixel 10 Pro Fold introduit un écran intérieur de 8,0 pouces Super Actua Flex, plus large que ses concurrents directs. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie de 1 Hz à 120 Hz, et les deux écrans atteignent 3000 nits de luminosité de crête, ce qui réduit les reflets et rend le pli central moins perceptible.

En parallèle, Google annonce 7 années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Cette durée dépasse la norme actuelle et renforce la pérennité du modèle. À côté de ces engagements, le Tensor G5 et ses 16 Go de RAM assurent une fluidité constante, tandis que la batterie de 5015 mAh assure allègrement plus de 24 heures d’autonomie standard.

Format, design et flexibilité

Le Pixel 10 Pro Fold adopte une conception sobre, proposée en Gris et Vert. Plié, ses dimensions atteignent 76,3 mm x 155,2 mm x 10,84 mm pour un poids de 258 grammes. Ce compromis résulte d’un choix d’ingénierie qui privilégie la robustesse et maintient ainsi une prise en main correcte.

Le mode Flex autorise l’usage à demi-ouvert. Ainsi, il devient possible de poser l’appareil sur une surface pour visionner des vidéos ou passer des appels en mains libres. En parallèle, cette flexibilité favorise le multitâche, car l’écran peut afficher simultanément deux applications. En somme, le format pliable s’adapte à des usages variés, allant de la productivité aux loisirs.

Écran intérieur 8,0 pouces et luminosité record

L’écran pliable Super Actua Flex affiche une diagonale de 8,0 pouces, légèrement supérieure à certains concurrents directs. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie de 1 Hz à 120 Hz, ce qui optimise la fluidité et réduit considérablement la consommation énergétique.

Les deux écrans atteignent 3000 nits en luminosité de crête. Cette intensité réduit les reflets et rend le pli central moins perceptible. Par ailleurs, le verre Ultra Thin Glass assure la souplesse de la dalle pour une durabilité maximale. En pratique, cette combinaison améliore la lisibilité en extérieur et la continuité visuelle lors des usages prolongés.

Performance Tensor G5 et IA proactive

Le Tensor G5 accroît la puissance du CPU de 34 % et celle du TPU de 60 %. Cette progression accélère l’exécution des modèles d’IA complexes, ce qui améliore la réactivité des fonctionnalités intégrées.

Le processeur intègre Gemini Nano, un modèle génératif fonctionnant sans cloud. Il devient 2,6 fois plus rapide et deux fois plus efficace pour des usages comme les captures d’écran. En conséquence, de nouvelles fonctions proactives apparaissent, telles que Magic Cue et Call Notes with actions. En parallèle, ces outils renforcent l’identité logicielle du Pixel, en particulier dans la gestion des tâches quotidiennes et la prise de notes automatisée.

Comparaison face à la concurrence

Le Google Pixel 10 Pro Fold se positionne directement face au Samsung Galaxy Z Fold 7. L’appareil mise sur l’endurance, l’affichage et la fiabilité du traitement interne.

Le Pixel présente des avantages décisifs, comme la batterie de 5015 mAh et la luminosité de 3000 nits. J’ai aussi un avantage sur la stabilité GPU, qui atteint 95,1 % sous charge continue. Le Galaxy Z Fold 7 atteint le 8K30 en vidéo, en revanche. Il propose aussi un support stylet intégré essentiel pour la productivité analogique. L’absence de stylet natif sur le Pixel reste une lacune pour la prise de notes.

Avis utilisateurs

Les retours en ligne montrent que les utilisateurs de Pixel ont hâte de recevoir ce modèle. L’interface est fluide et la technologie d’affichage est appréciée. Les fonctionnalités d’IA proactive sont considérées comme un point fort. Cependant, l’absence de support stylet intégré est une limitation notable pour la prise de notes. Certains notent que le téléphone reste un peu plus épais et plus lourd que ses rivaux.

Google Pixel 10 Pro Fold Le pliant ultime de 2025 Voir l’offre Verdict Le Google Pixel 10 Pro Fold est un appareil pliable qui corrige les défauts majeurs de ses prédécesseurs. Il s’établit comme un smartphone principal robuste et endurant grâce à la batterie de 5015 mAh. Son avantage le plus distinctif réside dans l’intégration stable du Tensor G5 et de l’IA proactive. Il devient le choix par excellence pour ceux qui placent l’IA stable et la qualité d’affichage au-dessus de la polyvalence vidéo et de l’ergonomie du stylet. On aime Ecrans plus grands

7 années de mises à jour On aime moins Absence de support stylet intégré

Plus lourd et épais que les concurrents

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn