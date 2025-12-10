J’ai testé le Samsung Galaxy Z Flip 7

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 arrive avec l’ambition de concrétiser la promesse du smartphone à clapet qui a tout bon. Avec cet appareil, le fabricant sud-coréen veut corriger les critiques historiques.

D’emblée, ce modèle me donne l’impression d’une version mature des précédents smartphones pliables de la marque avec son design affiné et la charnière repensée pour rivaliser avec la concurrence. Puis, le téléphone pliable se glisse facilement dans ma poche, oui, même avec mon jean serré.

Néanmoins, des compromis majeurs me semblent être faits sur les composants internes, en réalité. Le choix du processeur Exynos 2500 pose des questions sur le positionnement haut de gamme de ce modèle. Pour vous ôter d’un doute, j’ai fait le test du Samsung Galaxy Z Flip 7.

Fiche technique

Modèle : Samsung Galaxy Z Flip 7

: Samsung Galaxy Z Flip 7 Écran principal : 6,9 pouces AMOLED

: 6,9 pouces AMOLED Écran externe : 4,1 pouces (bord-à-bord)

: 4,1 pouces (bord-à-bord) Définition : 2520 x 1080 pixels

: 2520 x 1080 pixels SoC : Samsung Exynos 2500

: Samsung Exynos 2500 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 256, 512 Go

: 256, 512 Go Batterie : 4300 mAh

: 4300 mAh Charge filaire : 25W

: 25W Charge sans-fil : 15W

: 15W Photo principal : 50 Mpx

: 50 Mpx Ultra grand-angle : 12 Mpx

: 12 Mpx Capteur frontal : 10 Mpx

: 10 Mpx Certification : IP48

: IP48 Poids : 188 g

: 188 g Prix lancement : 1 199 €

Format « fun » très plébiscité par les créateurs de contenu

Je constate que l’appareil combine de l’aluminium et du Gorilla Glass Victus 2. Il possède une certification IP48 qui assure sa durabilité. Le pli de l’écran principal est désormais « quasi invisible », ce qui est un progrès remarquable. Je l’oublie rapidement en usage normal.

Le format clapet donne accès au Flex Mode. Ce mode transforme le smartphone en trépied. Il donne une solution de prise de vue « mains libres » essentielle pour les créateurs. L’écran externe sert de viseur, par ailleurs. J’utilise les vrais capteurs dorsaux pour mes selfies. La qualité d’image est supérieure à la caméra frontale interne de 10 Mpx. L’enregistrement en mode portrait avec preview simplifie aussi le cadrage pour les stories Instagram ou TikTok.

Écran externe 4,1 pouces bord-à-bord

Grande nouveauté, l‘écran externe est avec une diagonale portée à 4,1 pouces cesse d’être un simple gadget, ainsi. Il est conçu en format bord à bord, autant dire qu’il couvre toute la face avant pour diverses raisons pratiques. Je peux gérer 80 % des interactions sans ouvrir l’appareil, en conséquence. Sa luminosité atteint 2600 nits constitue un autre véritable plus.

Samsung bride artificiellement l’usage des applications, en réalité. Pour contourner cette limite, il est nécessaire d’installer le module MultiStar de Good Lock. Une fois activé, l’écran devient complètement utilisable.

Que dire de l’expérience utilisateur

L’interface One UI 8 se montre fluide au quotidien, grâce à ses 12 Go de RAM. J’ai pu tenir la journée entière en usage mixte, d’ailleurs, avec la batterie 4300 mAh. Je déplore que le temps de charge soit un point faible, en revanche. La charge filaire 25W prend 1 heure et 23 minutes pour une charge complète, ce qui est lent par rapport aux standards actuels.

Côté photo, Samsung reconduit les mêmes capteurs que le Flip 6, d’ailleurs. L’absence de téléobjectif pénalise la polyvalence optique, en outre. Je trouve que le zoom maximal 10x est « juste immontrable », à vrai dire. Par contre, le mode nuit automatique fait des « miracles », car les algorithmes récupèrent bien les détails.

Que vaut Samsung Galaxy Z Flip 7 face à la concurrence ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 se positionne directement face au Motorola Razr 60 Ultra, d’ailleurs. Le modèle Motorola coûte 200 € de moins que le prix public du Flip 7. Le Razr 60 Ultra propose une meilleure autonomie et un processeur Snapdragon plus rapide, en conséquence. J’ajoute qu’il offre une version d’Android OS complète sur l’écran externe dès la sortie de la boîte.

Le Flip 7 se distingue par une construction jugée plus durable et une étanchéité IP48. Je note aussi qu’il est plus fin et plus léger, en pratique. Il propose de meilleures fonctionnalités d’IA et le Samsung DeX pour une expérience desktop. Le Xiaomi Mix Flip 2 est aussi un concurrent. Il propose par ailleurs une batterie de 5165 mAh, qui est plus grande que celle du Flip 7, mais reste derrière l’Apple iPhone 17.

Prix contenu (1 099 €)

Le prix de lancement officiel de base est de 1 199 €. Le prix de 1 099 € mentionné correspond aux offres de reprise, en fait. Ce positionnement tarifaire est important, par ailleurs. Le choix du processeur Samsung Exynos 2500 interroge, en revanche. Il est considéré moins puissant que le Snapdragon de la concurrence.

Le processeur atteint seulement 59 % de sa performance maximale lors d’un stress test. Ce problème est dû à la chaleur générée par l’Exynos, en réalité. Néanmoins, Samsung propose 7 ans de mises à jour logicielles, ce qui est rassurant pour ce prix. L’autonomie de la batterie 4300 mAh permet de tenir la journée en usage mixte.

Avis utilisateurs

Les retours utilisateurs en ligne soulignent le plaisir d’utilisation du Galaxy Z Flip 7. L’interface est fluide et les écrans sont jugés « fabuleux ». L’autonomie est correcte, en pratique. Cependant, certains notent que l’appareil n’est pas adapté au power user. Il atteindrait rapidement ses limites en performance pure. Peu d’utilisateurs rapportent des problèmes majeurs sur cet appareil, en outre.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Le meilleur smartphone a clapet du moment Voir l’offre Verdict Avec le LD 920 E, Decathlon talonne un certain nombre de marques de prestige dont les performances n’ont plus besoin d’être vérifiées. En fait, ce nouveau venu ne manque pas d’atouts. À commencer par sa transmission CVT, ses réglages de vitesse, son capteur de couple ou encore sa gamme promise. Ces caractéristiques en font une machine très prometteuse. Toutefois, sa finition, son poids et son confort sont à revoir. Est-ce pour autant un obstacle ? Pas du tout en particulier pour une valeur de 2999 euros. Une belle somme, effectivement, mais largement inférieure aux tarifs pratiqués par d’autres enseignes de renom pour un tel appareil. Bref, c’est là que se situe la révolution, qui a toujours été la particularité de Decathlon. On aime Grand écran externe 4,1 pouces

Flex Mode pratique pour les selfies

Support logiciel 7 ans de mises à jour On aime moins Charge filaire 25W lente

Bridage logiciel de l’écran externe par défaut

