J’ai testé l’Apple iPhone 17 / 17 Pro

Avec son design Air ultra-fin, son autonomie de batterie optimisée et l’intégration de la puce A19 Bionic, l’Apple iPhone 17 redéfinit techniquement les standards d’affichage du marché mobile. Cette génération apporte les ressources matérielles nécessaires pour supporter les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle locale. Voyons si cette gamme vendue entre 950 et 1300 euros vaut son prix.

Nouveau design « Air » ultra-fin

Dès la sortie de leur carton, les Apple iPhone 17/17 Pro séduisent avec leur design Air ultra-fin. L’élégant modèle Pro de 147,6 x 71,5 x 7,8 mm intègre un châssis en Titane grade 5 pour allier robustesse et légèreté. Ce choix de matériau réduit la masse totale du smartphone comparé aux anciens modèles en acier. Cela transforme radicalement la préhension lors des usages prolongés. Le modèle standard affiche également des mensurations qui évoque la classe avec ses 146,7 x 70,6 x 7,8 mm.

La face avant bénéficie du nouveau verre Ceramic Shield de dernière génération. Cette protection d’écran renforcée limite les risques de casse lors des impacts directs. Les ingénieurs ont retravaillé les dimensions globales pour optimiser le ratio taille-écran. Les bordures s’affinent encore pour maximiser la surface tactile utile sans élargir le boîtier.

L’assemblage des composants garantit une étanchéité certifiée par la norme Certification IP68. Le terminal résiste à l’immersion prolongée et à l’infiltration de poussières fines. Les boutons physiques disparaissent au profit de zones haptiques sur certaines versions pour limiter l’usure mécanique et affiner le profil de l’appareil.

Le dos en verre mat texturé limite l’apparition des traces de doigts disgracieuses. L’esthétique générale privilégie le minimalisme fonctionnel plutôt que l’ornementation visuelle superflue. Le bloc photo s’intègre plus naturellement dans la coque arrière grâce à un moulage continu pour une silhouette épurée, signature du nouveau design « Air ».

Fiche technique Apple iPhone 17/17 pro

Apple iPhone 17

Écran : 6,3″ OLED, 3000 nits.

: 6,3″ OLED, 3000 nits. Puce : A19 Bionic (8 Go RAM).

: A19 Bionic (8 Go RAM). Photo : Double capteur (48MP + UAW).

: Double capteur (48MP + UAW). Matériaux : Aluminium.

: Aluminium. Coloris principaux : Noir, blanc, bleu brume, sauge, lavande.

Noir, blanc, bleu brume, sauge, lavande. Prix : À partir de 799 $ US (environ 949 €).

Apple iPhone 17 Pro

Écran : 6,3″ OLED ProMotion 120Hz.

: 6,3″ OLED ProMotion 120Hz. Puce : A19 Pro Bionic (12 Go RAM).

: A19 Pro Bionic (12 Go RAM). Photo : Triple capteur (48MP + UAW + Téléobjectif x4/x8).

: Triple capteur (48MP + UAW + Téléobjectif x4/x8). Matériaux : Aluminium unibody, Ceramic Shield 2.

: Aluminium unibody, Ceramic Shield 2. Coloris principaux : Argent, bleu intense, orange cosmique.

Argent, bleu intense, orange cosmique. Prix : À partir de 1 099 $ US (environ 1 299 €).

Configuration matérielle basée sur la puce A19

Outre leur design ultrafin, les Apple iPhone 17/17 Pro attire la nouvelle puce A19 Bionic développée en interne. Gravée en 3 nm, cette architecture augmente la densité de transistors pour une efficacité énergétique inédite. Le CPU intègre 6 cœurs haute performance cadencés jusqu’à 3,7 GHz et 4 cœurs haute efficacité.

Pour gérer la photo et la vidéo, le GPU à 6 cœurs dispose de nouvelles unités de calcul dédiées au rendu 3D avancé. Les Apple iPhone 17/17 Pro supportent ainsi l’accélération matérielle du Ray Tracing en temps réel, un point fort pour le réalisme graphique.

Le Neural Engine est optimisé, avec un doublement de ses cœurs pour atteindre 32 unités de traitement (TOPS). Cette capacité assure l’exécution des calculs d’IA directement sur l’appareil (on-device), pour préserver la confidentialité. Concernant la mémoire, l’iPhone 17 Pro embarque 8 Go de RAM LPDDR5X, tandis que le modèle standard utilise 6 Go : ce qui est bien en dessous de la RAM du Google Pixel 8. Pour la mémoire interne, les options s’étendent de 128 Go à 1 To (NVMe).

La gestion thermique fait l’objet d’une révision complète. Un dissipateur en graphène évacue efficacement la chaleur générée lors des tâches intensives. Ce système garantit le maintien des fréquences maximales sur une durée prolongée sans thermal throttling.

Écran OLED avec un taux de rafraîchissement 120 Hz

La gamme se décline en deux formats distincts pour répondre aux préférences ergonomiques. Le modèle standard arbore une Dalle OLED de 6,3 pouces (16 cm) aux contrastes infinis, tandis que la version Pro monte à une diagonale de 6,7 pouces (17 cm). La luminosité extérieure maximale atteint 2500 nits en pointe. Cette intensité assure une lisibilité parfaite même sous un éclairage direct très fort. La technologie ProMotion gère dynamiquement la fluidité de l’image sur le modèle Pro. Le taux de rafraîchissement oscille entre 1 Hz et 120 Hz selon le contenu.

Cette amplitude variable préserve la batterie lorsque l’image reste statique. Le système ajuste la fréquence sans intervention manuelle de l’utilisateur. La colorimétrie couvre l’espace DCI-P3 pour une fidélité chromatique proche des moniteurs de référence. La définition accrue, de 2796 x 1290 pixels sur le Pro, densifie les pixels pour un rendu des textes d’une grande finesse. L’encoche dynamique Dynamic Island intègre les capteurs de reconnaissance faciale. L’interface logicielle s’adapte autour de cette zone pour afficher les notifications en temps réel.

Je vous invite également à lire notre Comparatif du meilleur iPhone.

L’appareil photo de la gamme Apple iPhone 17/17 Pro

Le module photographique arrière évolue avec des capteurs de plus grande dimension physique. Le capteur principal capture les images avec une définition native de 48 Mpx. Cette haute résolution autorise, en effet, des recadrages importants sans perte notable de détails.

La version Pro se distingue par l’ajout d’un téléobjectif périscopique inédit. Ce système optique délivre un Zoom optique x5 pour rapprocher les sujets éloignés. La qualité reste intacte sans la dégradation habituelle du zoom numérique classique.

Le traitement logiciel fusionne plusieurs clichés instantanément pour améliorer la plage dynamique de la scène. Le mode nuit exploite, pour sa part, l’ouverture plus grande des objectifs pour capter la lumière. Les clichés en basse luminosité présentent alors moins de bruit électronique dans les zones sombres.

Les vidéastes disposent maintenant de l’enregistrement en format Vidéo ProRes pour le montage professionnel. La Définition 8K devient accessible pour les créateurs de contenu exigeant une précision extrême. La stabilisation optique du capteur compense les tremblements de la main durant la prise de vue.

Batterie avec une autonomie de 24h en connexion 5G

L’endurance du smartphone progresse grâce à l’utilisation de cellules à plus forte densité énergétique, augmentant la capacité nominale à 4250 mAh pour le modèle Pro et à 3780 mAh pour le standard. Cette progression permet d’atteindre 24 heures de lecture vidéo en streaming ou l’autonomie annoncée en 5G. La recharge filaire accepte désormais une puissance maximale de 30 W via le port USB-C standardisé, permettant de récupérer 50 % de charge en 30 minutes.

La recharge sans fil via la Norme MagSafe (15 W) assure un alignement magnétique parfait. Cet alignement précis des bobines d’induction minimise la déperdition d’énergie thermique. La recharge classique sans fil s’effectue à 7,5 W (Qi2). Le mode économie d’énergie s’active intelligemment. L’optimisation poussée entre le matériel et le logiciel joue un rôle clé dans cette longévité accrue.

Connectivité avec les technologies récentes

La partie communication intègre les derniers standards pour maximiser les débits de transfert de données. Le modem Réseau 5G gère les bandes de fréquences millimétriques pour des vitesses de téléchargement élevées. Le module Wi-Fi 7 tri-bande assure, quant à lui, une connexion stable dans les environnements saturés. Les transferts de fichiers lourds en réseau local s’effectuent presque instantanément.

Le protocole Bluetooth 5.4 améliore la portée et la stabilité de la connexion avec les accessoires. La prise en charge de la Double eSIM facilite la gestion de deux lignes téléphoniques simultanées. La puce Ultra Wideband de seconde génération localise les objets connectés avec une précision centimétrique. Le positionnement par satellite aide, enfin, les secours en l’absence de couverture réseau terrestre.

Des fonctionnalités pratiques pour ce smartphone

Le terminal fonctionne nativement sous le Système iOS 19 dès sa sortie de boîte. Cette version logicielle tire parti de la puissance de calcul spécifique du nouveau processeur. De nouvelles fonctionnalités liées à l’IA générative assistent l’utilisateur dans la rédaction et la retouche d’images.

L’assistant vocal comprend, à vrai dire, le contexte des requêtes pour fournir des réponses pertinentes. Le mode de Protection des données isole les informations sensibles dans une enclave sécurisée. Les applications doivent demander des permissions explicites pour accéder aux photos ou au micro.

L’intégration avec l’Écosystème Apple reste un point fort pour les possesseurs d’autres appareils. La continuité des tâches entre le téléphone, la tablette et l’ordinateur s’opère sans friction. Le presse-papier universel permet de copier un élément sur l’un et de le coller sur l’autre.

Les widgets interactifs sur l’écran d’accueil affichent les informations essentielles sans ouvrir les applications. Les mises à jour de sécurité se téléchargent, en résumé, automatiquement en arrière-plan pour combler les failles. Le support logiciel étendu sur plusieurs années garantit la pérennité de l’investissement initial.

Avis utilisateurs

Les premiers retours concernant l’iPhone 17 sont globalement très positifs, soulignant une nette amélioration de l’expérience utilisateur, notamment grâce à la refonte du design. Les possesseurs du modèle Pro mettent en avant le confort accru du châssis en Titane, qui rend l’appareil significativement plus léger et agréable à manipuler sur de longues périodes. L’écran, avec son pic de luminosité impressionnant, est acclamé comme un véritable atout pour une consultation en extérieur avec une lisibilité parfaite même sous un soleil intense.

La puissance du nouveau processeur A19 Bionic est également un point fort fréquemment mentionné. Les utilisateurs intensifs et les joueurs saluent la fluidité constante et l’absence de surchauffe notable, même lors de sessions de jeu exigeantes. Côté photo, l’introduction du zoom périscopique sur la version Pro est perçue comme un changement majeur pour capturer des sujets éloignés avec une clarté inédite. Enfin, la progression de l’autonomie, combinée à une recharge plus rapide, répond à une attente essentielle de la communauté. Quelques critiques mineures portent sur le coût élevé, mais le consensus général est que l’iPhone 17 justifie son positionnement par des innovations matérielles substantielles.

Verdict

L’iPhone 17 marque une rupture décisive en matière d’ingénierie. Son design air ultrafin, associé au Titane, offre une légèreté et une prise en main radicalement améliorées. Ce nouveau corps, plus agréable, abrite un concentré de puissance. La puce A19 Bionic et son IA locale placent l’appareil en tête des performances. L’écran bat des records de luminosité, et la refonte photographique, qui inclut le zoom périscopique, séduit les professionnels. Apple propose ici un équilibre réussi entre esthétique raffinée, endurance accrue et technologies de pointe. L’iPhone 17 se positionne ainsi comme l’appareil le plus abouti de la marque. Je recommande si le budget ne vous fait pas défaut !

Points forts

Puce A19

Design Air ultra-fin

Autonomie acceptable

Points faibles

Prix

Mémoire limitée

